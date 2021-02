Pan Babiš má asi nervy na pochodu... Premiér domluvil a ČT nasadila to nejlepší

reklama

Premiér Andrej Babiš ve velmi ostrém vystoupení obvinil Ústavní soud z vměšování se do politiky. Jeho předseda Pavel Rychetský podle něj usiluje o vlastní politické ambice a své ústavní funkce využívá k prosazování těchto zájmů. Babiš jej přímo vyzval, ať se vyjádří k informacím, že výměnou za vstřícný postoj k žalobě senátorů STAN má být tímto hnutím navržen na prezidenta republiky.

Česká televize okamžitě po premiérově tiskové konferenci volala jednomu ze svých nejčastějších respondentů, politologovi Danielu Kroupovi. Ten vyjádřil názor, že to není Ústavní soud, ale spíše premiér, kdo zpochybňuje a ohrožuje ústavní systém. „Politici mají soudy respektovat,“ poučil Kroupa.

„Domnívám se, že pan premiér zjistil, že zrušení těch pasáží volebního zákona jej poškodí, a prostě vybuchl,“ dodal. Rychetského naopak vzal v ochranu, jeho vystoupení prý možná byla „nad rámec toho, co očekáváme od předsedy Ústavního soudu“, rozhodně ale prý nebyla stranicky zaměřená.

Pak se ze Sněmovny přihlásil poslanec lidovců Marek Výborný. „Je to naprosto skandální a nemístný útok na nezávislost Ústavního soudu.“ Premiér hovořil o tom, že rozhodnutí soudu je účelové a politické. „Ani jedno není pravda,“ poučil poslanec Výborný diváky ČT. Podle něj měl premiér říci, že respektuje rozhodnutí Ústavního soudu, a začít moderovat politická jednání, aby poslanci doplnili, co Ústavní soud zrušil.

A Výborný pokračoval: „Působí to na mě tak, že je tu souhra několika okolností. Jednak vláda dlouhodobě prohrává boj proti covidu, včera vyšel ne úplně příznivý průzkum z Medianu, který Andreji Babišovi nevěští nic dobrého, a dnes tedy přišlo rozhodnutí Ústavního soudu, které se panu premiérovi taky nelíbí. Mám pocit, že premiér má nervy na pochodu, a to není dobře.“

Ústavnímu soudu vytýká pouze to, že mu rozhodnutí trvalo více než tři roky. Není prý ale úkolem politiků útočit na Ústavní soud a Pavla Rychetského. „To je přece strážce ústavy, strážce demokracie, to by si nikdo z nás neměl dovolit.“

Lidovci podle něj dlouhodobě říkali přesně to, co nyní řekl i Ústavní soud, že volební zákon je diskriminující. Nemá obavy, že by politici nedokázali za osm měsíců vymyslet nový přepočet hlasů na mandáty, jen to prý chce, aby politici přestali obstruovat.

„Musí být vůle, a ne kolem sebe kopat, jak to dělá pan premiér,“ uzavřel. Koalice SPOLU, za kterou vystupuje, je prý připravena jednat.

Bývalý soudce Ústavního soudu Stanislav Balík, kterému volali hned poté, si myslí, že premiér se na věc dívá „s jistou neznalostí právní úpravy Ústavního soudu“. Premiér si prý asi myslí, že ÚS je třetí komorou Parlamentu, ale tou není. Ústavní soud si tuto kauzu nevymyslel, ale reagoval na podání sepsané senátory hnutí STAN.

Odmítá také kritiku, že by soudci Filipovi trvalo vyhotovení nálezu příliš dlouho. „Ta jeho odůvodnění jsou vědeckými díly,“ vysvětlil. Rozhodně by Ústavní soud nepodezíral, že zveřejnění nálezu načasoval účelově, jak se někteří snažili tvrdit. „Tak to není, je to standardní běh rozhodování,“ ujišťoval.

