Pan Helmut a paní Helga na vánočních trzích v ČR. Divili se a vyprávěli

Ti z velkých měst si pochvalovali klidnou a bezpečnou atmosféru. To prý u nich je snad už jen v malých obcích, ale i tam je díky přistěhovalcům celá místní stálá komunita naruby. A to je ještě klidné Bavorsko. O poznání složitější je to v Sasku a Durynsku, ale to stále ještě nemá na další spolkové země.

Ceny k (ne)uvěření

Poukazovali na ceny, které se prý od jejich minulé vánoční návštěvy, zvedly u nás rapidně a jsou buď srovnatelné, nebo ještě vyšší než v samotné SRN. „Už je u vás teplý nápoj jako u nás,“ díval se nevěřícně pan Helmut z Regensburgu. „To na malé obci je u nás levnější, ale město je město,“ dodal chápavě. O to více nechápavě se podivovali nad bílými klobásami, které se vzhledem a natož pak složením těm bavorským nebo durynským ani nepřiblížily. Jedině snad cenově.

Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 1% Nebude 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 144 lidí

Pozor na nože!

„Je to teď u nás náročnější,“ říká paní Helga, která má příbuzné v Čechách, takže se tady poměrně slušně domluví. „Nově se třeba nesmí s noži na adventní trhy. To je po těch mediálně propíraných případech pobodání lidí. Když to u vás policisté najdou, platíte pořádně vysokou pokutu, jsou to fakt tisíce eur. Jenomže, ti snědější se ale moc nekontrolují, to aby se náhodou neozývali, že je diskriminujeme. Takže je to tak nějak k ničemu,“ pokrčí rameny nad současnými novými německými nařízeními.

A prý zkuste mít s sebou vystřelovací nůž. Pokud jej u vás najdou, platíte pokutu dokonce 10 000 euro! Němci se diví, jak jsme tady benevolentní. Obdobné zákazy jsou napříč západní Evropou, jen u nás jsme k tomu prý až moc laxní.

„Oni nás za chvíli taky budou trestat,“ hlaholí pan Vlastimil. „Když Černochová nechce, abychom chodili v maskáčích, a pak budeme mít i nůž za pasepm, tak to je snad na doživotí nebo co.“ „Moc se tomu nesmějte, vy jste asi nějaký pořádný dezolát,“ radí muži mladíček, kterému by Vlastimil, mohl být z fleku otcem.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12240 lidí

Na první pohled dobrý. Ale na druhý…

Naprostá většina návštěvníků z Německa je překvapena klidnou atmosférou, kterou jen občas, jak to je již smutnou tradicí, naruší několik bezdomovců, kteří ještě ani neumějí pořádně česky. Zase toto se prý u nich tak moc nevidí. I když, vyjeďte dnes do Mnichova…

Občas se najde někdo, kdo by jim i to teplé jídlo zaplatil. „Jenže oni nechtějí, sápou se jen po penězích na chlast,“ konstatuje paní Věra, která sem přijela ze středních Čech. „Tady na náměstí jste je vytěsnili, ale v postranních ulicích je jich hodně a fakt to není moc pěkný pohled. Cožpak si alespoň nemohou zajít do Charity pro nějaké oblečení? A to už nemluvím o tom, aby se trochu někde umyli.“ Tento fenomén je v Plzni komentovaný snad každý den, ale řešení se stále nenachází. Lidí bez domova jsou tisíce, ale ne všichni na sebe tak upozorňují. Je jen pár těch, kteří dělají ten největší binec. Ale opakovaně, skoro dnes a denně.

Klid a mír?

„Ceny jsou už na hraně,“ říká paní Zdeňka. „Ještě se to tak zhruba dá, ale jak to bude příští rok? Já to poznávám v peněžence každý den. Z druhé strany, co bych tady ale nakupovala. Jídlo mají za rohem levnější. Takže se tady projdu s vnoučaty a to nic nestojí. Samozřejmě chápu, že pronájem místa, odměny prodejcům, kdy dnes už pomalu nestačí dvě stovky na hodinu, to vše se promítá do konečné ceny. Jenže mohu za to já nebo další obyčejní lidé?“

Naproti tomu Němci se kochají a toulají křížem krážem po celém rozlehlém náměstí. Ti mladší sedí v hospodách kolem centra, starší nasávají atmosféru, která je podle nich už v Německu téměř minulostí. „Je to smutné říci, ale už se u nás doma tak moc necítíme dobře,“ říká muž, který sem prý přijel z bavorského Landshutu, města, v jehož okolí jsou nejen zbrojařské továrny, ale také automobilky. „Až se u nás začne propouštět a omezovat výroba aut, tak to bude pořádně složité. Kdy jsou doby, že jsme si nezamykali auta, kdy jsme u příbuzných na venkově téměř nechávali otevřené dveře. To si dnes u nás nikdo nedovolí. Za pár let se to změnilo k nepoznání.“

Fotogalerie: - Kongres Motoristů sobě

Pyro nejen na stadionech

Další, hodně diskutovanou otázkou je používání pyrotechniky na Vánoce a hlavně na Nový rok. Opět jsme k tomu poměrně benevolentní. Zato v Německu se odpalování zakazuje město po městu. „Nakonec nebudeme mít ani prskavky,“ durdí se další návštěvník z Německa. „My si to můžeme u vás u hranic koupit, ale odpálit to u nás nejde.“ A protože prý bydlí blízko česko-bavorského nádraží v Železné Rudě a Bavorské Železné Rudě, plánuje, že na odpálení překročí symbolickou čáru na společném nádraží a pak se zase vrátí. A i kdyby tady nebylo tohle povoleno, jsme k tomu velice benevolentní. Kdo by v tyto svátky pokutoval těch pár pyrochtivých Němců. Ti si libují, že u vietnamských prodejců nakoupí nejrůznější zboží, včetně zakázaných typů, za jejichž držení byste se v SRN nedoplatili.

Daleko slyšitelné rány jsou slyšet i v těchto dnech, a to nejsou jen zkoušky na oslavu závěru roku. Cizince – návštěvníky – poznáte dobře. Trhnou s sebou, nebo očima hledají, kde se co děje. Na rozdíl od našinců, vyjma pejskařů, kterým je to evidentně jedno. A za to se utratí veliké peníze…

Atmosféra

Atmosféra adventu je prý v Německu už natrvalo narušena, byť se obce snaží, seč mohou. I to malé městečko se stará o uprchlíky, kterých je mnohdy i třetina ze stálých obyvatel. „Kdyby k nám chodili křesťané, kterých je přece v Africe také hodně, tak neřeknu ani slovo. Jenže těch je neskonale méně,“ konstatuje Irena ze Straubingu. „Ti se rovnou zapojí do příprav adventu. Jenomže tu máme lidi i z jiných oblastí. Ať si slaví své svátky, ale ať také respektují ty naše,“ konstatuje žena. „A to vidíte, jak jim prostě vadíme. Že by ty Vánoce nejraději neměli. Oni chodí sem a tam, stejně nepijí punč, nejedí klobásy, ale jenom chodí a člověka to znervózňuje. Jak se opovržlivě nebo nepřátelsky dívají, jaké mají arogantní pohyby… Samozřejmě, nejde o všechny, vůbec ne. Jenomže ten, který vybočuje, je víc viditelný. Nu a navíc začínáme mít i problém s našimi, údajně už asimilovanými Turky. Ti mladí jsou zcela odlišní, než jejich prarodiče nebo rodiče, kteří k nám přišli na práci.“

Tak se prý nemáme divit, že Němci jen nevěřícně zírají, jak pro ně nekonfliktní je náš, český a moravský advent…