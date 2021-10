Pandora Papers v Bruselu? Máme záznam jednání evropské elity. Stačily tři vteřiny, pak to ustřihli

Aktivita několika stovek novinářů z celého světa, obecně zvaná jako Pandora Papers, se dostala na jednání Evropského parlamentu. Kdo by čekal bouři, zmýlil by se. ParlamentníListy.cz měly možnost vidět vystoupení českého europoslance Peksy (Piráti). Vyplynulo z něj, že sál byl téměř prázdný.

Oficiální popisek videa zní „Pandora Papers: implications on the efforts to combat money laundering, tax evasion and avoidance“. V češtině můžeme hovořit o úsilí v boji proti praní špinavých peněz, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Z krátkého videa jsou patrné dvě věci.

Snaha českého zástupce o změnu hlasování a rovněž nezájem o aktivní účast zbylých členů EP. Než se Peksa ujme slova, snímá během pár vteřin kamera téměř prázdný sál.

Vystoupení Mikuláše Peksy však bylo zajímavé.

Jednání EP, 6. říjen odpoledne

Po několikavteřinové záběru zpustlého sálu byl pohled upřen už jen na poslance Peksu

Zdroj: Evropský parlament

„Taky hlavně potřebujeme změnit tu rozhodovací strukturu, kterou máme, protože jinak se to nestane. Každý členský stát může dneska legislativu proti daňovým rájům vetovat. Takže je konečně čas ukončit to hlasování rozhodováním jednomyslností v těchto otázkách, a rozhodovat v Evropě kvalifikovanou většinou. Protože u stolu bude vždycky sedět nějaký Babiš, který to bude vetovat kvůli svému osobnímu prospěchu,“ uvedl Peksa doslova.

Anketa Vyčítáte Babišovi kauzu ,,zámek ve Francii"? Vyčítám 5% Nevyčítám 88% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 19461 lidí uvedl premiér Babiš pro PL.

Tématu jsme se věnovali také, a to především v tomto a tomto materiálu.

Pandora Papers je mezinárodní projekt více než šesti set investigativních novinářů, který v říjnu 2021 zveřejnil skrze Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů dokumenty o obcházení daně, daňových únicích a praní špinavých peněz skrze přesuny kapitálu do daňových rájů, kterých se dopouštějí stovky miliardářů a vysoce postavených politiků. Na projektu se podílela mnohá přední světová média, mezi nimi například The Guardian, The Washington Post, německé televize ARD a NDR nebo britská BBC.

