Pane Kalousku, toto Vám připomenu. Profesor Chýla, kritik Milionu chvilek, zapátral v minulosti

Profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd napsal názor na Kalouskovo tvrzení, že politická kultura se změnila až s příchodem babišismu. Chýla však přinesl důkazy, že to bylo mnohem dříve a hrál tam svou roli i Kalousek. Šlo o Čunka. Tehdejší Topolánkova vláda se objednala zastavení jeho stíhání, řekl profesor. „Tak jednoduché a veřejnosti to bylo fuk, žádné Staromáky, Václaváky či Letná a demonstrace za nezávislost justice se nekonaly,“ šokoval Chýla.

Profesor Chýla, který nedávno poskytl Parlamentním listům rozhovor o Andreji Babišovi, zveřejnil na blogu serveru Aktuálně názor s titulkem „Nesnesitelné pokrytectví Miroslava Kalouska“. Článek začal větou: „Jenom naprostá a chronická ztráta paměti může vysvětlit tvrzení, které vyslovil Miroslav Kalousek v rozhovoru s Danielou Drtinovou na DVTV o překvapivém kroku státního zástupce Jaroslava Šarocha. Bohužel, ztrátou paměti netrpí jen on.“ Tímto Chýla naráží na kauzy z roku 2007, nakonec toto téma trochu nakousnul v rozhovoru s PL.

Jiří Chýla zmínil část rozhovoru z DVTV, kde Kalousek odpověděl na otázku Drtinové: „Vy máte informace, že Andrej Babiš své formální a neformální vazby do státního zastupitelství využil?“ Reagoval takto: „Takový důkaz nikdy věrohodně nemůžete mít, ale pokud je ta možnost, tak je právě strašně důležité, aby v civilizovaném státě, když se někdo ocitne v takovémhle konfliktu zájmů, aby v té funkci nebyl, aby byla záruka, že když ta možnost je, že prostě nemůže být využita. To je dlouhodobá politická praxe i kultura. Dokonce i Miloš Zeman, který dnes blahopřál Andreji Babišovi, v době, kdy byl předsedou vlády, a není to tak dlouho, to je dvacet let, tak před dvaceti lety, když byl obviněn člen jeho vlády, ministr financí Svoboda, tak okamžitě ho z té funkce odvolal s tím, že není možné, aby ve vládě byla trestně stíhaná osoba, protože si veřejnost nesmí myslet, že se bude jinak měřit členovi vlády a jinak prostému občanovi. To byla politická kultura, o které se nikdy nepochybovalo, to se změnilo až teď s nástupem babišismu. Prostě ten konflikt zájmů je tam obrovský, možnost zneužití je obrovská, a proto vždycky velká část veřejnosti nebude věřit tomu, že to nebylo využito…

Pokud to dopadne tak, a já se obávám, že to tak dopadne, že to nebude moci přezkoumat nezávislý soud, tak prostě důvěra veřejnosti bude zásadním způsobem podlomena. Všimněte si celé řady jiných citlivých případů, kdy státní zástupci argumentovali: ‚To my si nejsme úplně jistí právním výkladem a je nezbytné, aby o tom rozhodl nezávislý soud.‘ Pod touto argumentací byla obžalována celá řada známých osobností a některé z nich se dodnes před tím nezávislým soudem zodpovídají. Prosím. Ale pokud je tohle dlouhodobá praxe státních zastupitelství, že když si nejsou jisti, postupují to soudu, aby to posoudil a rozhodl, tak proč zrovna v tomto případě jsou tady evidentní snahy, aby to ten soud, nezávislý, posoudit nemohl?“

Profesoru Chýlovi se nelíbí, že zrovna o tomto mluví Kalousek, bývalý ministr financí sedící v Topolánkově vládě, kde byl prvním místopředsedou trestně stíhaný bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Chýla napsal: „A tomuto člověku stejně jako Kalouskovým dnešním partajním souputníkům Jiřímu Pospíšilovi (tehdy ministr spravedlnosti) a Karlu Schwarzenbergovi (tehdy ministr zahraničí) ani dalším členům druhé Topolánkovy vlády to nevadilo, nikdo z nich nevolal po jeho odstoupení.“ Chýla dodal, že problém byl vyřešen objednáním zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka u tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké. Prý se to konalo v okamžiku, kdy bylo jasné, že na Jiřího Čunka žaloba podána bude. Tehdejší nejvyšší státní zástupkyně objednávku na zastavení stíhání, dle slov profesora Chýly, realizovala s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem a místopředsedou Nejvyššího soudu Pavlem Kučerou. „Posedlost Babišem Kalouskovi zatemnila mozek natolik, že byl schopen říci tučně označené tvrzení. Bohužel, Daniela Drtinová na jeho pokrytecká slova a nepravdivé obvinění nebyla schopna reagovat,“ míní Chýla.

Dále ve svém blogu Chýla tehdejší případ rozebral. Napsal, že v roce 2007 byl zvolen místopředsedou druhé Topolánkovo vlády a ministrem pro místní rozvoj Jiří Čunek z lidovců. „Týden po jeho jmenování vicepremiérem a tři dny před vyslovením důvěry Topolánkově vládě díky hlasům dvou přeběhlíků z ČSSD, požádala ostravská policie Senát, aby zbavil Čunka imunity, aby mohl být obviněn z přijetí půlmilionového úplatku od společnosti H&B REAL,“ napsal k tehdejší události Chýla v blogu. Senát policii vyhověl, avšak Čunek podal stížnost proti obvinění, kterou však státní zástupce shodil ze stolu. Čunek tehdy řekl, že na vládní post nebude rezignovat, však ODS, Zelení ani KDU-ČSL jeho rezignaci nepožadovali.

„V červnu 2007,“ pokračoval bloger Chýla, „Nejvyšší státní zastupitelství případ odňalo přerovskému státnímu zástupci Radimu Obstovi, a to právě v okamžiku, kdy bylo zjevné, že se chystá Čunka obžalovat, a přikázalo jej jihlavskému okresnímu státnímu zástupci Arifu Salichovi s odůvodněním, že Obst se dopustil závažných procesních pochybení. Jedním z nich mělo být, že místně nepříslušné přerovské státní zastupitelství dozorovalo trestní řízení ve fázi trestního stíhání, zatímco mu bylo krajským státním zastupitelstvím přikázáno dozorovat věc jen po dobu prověřování. Účelovost tohoto kroku byla zjevná, protože Vesecká o tomto ‚procesním pochybení‘ věděla plné 4 měsíce, a nevadilo jí to,“ napsal. Dále Vesecká přikázala případ okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě čímž obešla krajskou státní zástupkyni Zlatuši Andělovou, protože státní zastupitelství v Jihlavě nespadalo pod ostravské krajské zastupitelství, ale pod brněnské krajské zastupitelství.

Chýla dodal, že se tehdy Renáta Vesecká vložila do případu ještě předtím, než přemístila dozor pod brněnské krajské zastupitelství, a to tím, že po schůzce se senátorem Štětinou přislíbila intervenci v případě bezpečnostní prověrky státního zástupce Radima Obsta, který Čunkovo vyšetřování dozoruje. „Paní Vesecká mi přislíbila, že se bude zajímat, zda měli její podřízení k dispozici všechny materiály, které by mohly pomoci při rozhodování o oprávněném vydání bezpečnostní prověrky státního zástupce,“ řekl Aktuálně.cz Štětina. Právě Štětina vyslovil před dvěma měsíci podezření, že státní zástupce Radim Obst dozorující kauzu vicepremiéra nemusel získat oprávněně bezpečnostní prověrku. Senátor stavěl podezření na dokumentech, podle nichž jsou známy kontakty Obstovy rodiny s StB za minulého režimu.

Chýla napsal, že se tímto snažila Vesecká najít kompro, které však nenašla. Proto převedla dozor jinam, mimo dosah ostravské krajské zástupkyně, která na postupu Obsta ani vyšetřovatele Šošovičky nespatřovala nic nesprávného. To, co se stalo dál, bylo to, že Salichov 7. srpna trestní stíhání zastavil, jelikož usoudil toto: „Je nepochybné, že se nestaly skutky, kvůli nimž se stíhání vedlo.“ Toto rozhodnutí Vesecká však zrušila, jelikož se ho dopustil předčasně, vrátila mu případ a Salichov 16. listopadu zastavil stíhání Čunka definitivně, jak napsal Chýla.

Za Zlatuší Andělovou, ostravskou krajskou zástupkyní, se uskutečnily dle Chýlových slov během února až května 2008 tři návštěvy. Navštívil ji místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Dvakrát se návštěvy zúčastnila i Renata Vesecká. „Při projednávání kárné žaloby předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové na Pavla Kučeru v souvislosti s ovlivňováním kauzy Čunek Zlatuše Andělová v srpnu 2010 vypověděla, že soudce Kučera se při prvním setkání dotazoval na vyšetřování Čunkovy kauzy a při další návštěvě se jí už snažil přímo ovlivnit hovorem o problémech, které jsou kvůli kauze ve vládě, a na posledním setkání ji údajně velmi překvapil výrokem, že ‚nezávislost justice musí jít stranou politickým zájmům‘. Andělová o všem informovala tehdejšího šéfa olomouckého zastupitelství Iva Ištvana a své kolegy Jana Tatárka a Josefa Malinu,“ napsal Chýla. Tato trojice žalobců později o tom mluvila před soudem, kde slova Andělové potvrdili, o čemž psal iDNES.

Ke konci článku napsal Chýla, že se tehdejší vláda Mirka Topolánka snažila zjevně a nepokrytě ovlivnit stíhání Čunka. „Tak jednoduché, a veřejnosti to bylo fuk, žádné Staromáky, Václaváky či Letná a demonstrace za nezávislost justice se nekonaly. Představa, že by něco podobného organizovala Benešová na ochranu Babiše, je absurdní. Takže politická kultura začala dostávat na frak ne až za Babiše, ale už o deset let dříve právě za Kalouska,“ zakončil blog Chýla.

