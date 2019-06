Profesor Chýla: Milion chvilek se musí na Letné omluvit. S Babišem a EU je to jinak. Mrzí mě přístup mladých

Auditorská zpráva Evropské komise je jedním z důvodů, proč demonstranti po celé republice požadují odstoupení Andreje Babiše z funkce premiéra. Mluví se však o ní hodně obecně, ještě jsem se nesetkal s tím, aby ji někdo rozebral tak důkladně jako vy ve svém blogu. Co vás jako fyzika a akademika vlastně přivedlo k tomu, abyste ji tak pečlivě analyzoval?

Osm let jsem byl členem Akademické rady a to, co jsme měli na starosti, když jsme bojovali o přežití Akademie, byly zákony, zvlášť o podpoře vědě a výzkumu z veřejných prostředků, a s nimi související nařízení Evropské rady, resp. Evropské komise. A nařízení je i tohle, které se zabývá střetem zájmů. A protože těm souvislostem trochu rozumím, tak jsem si tu auditorskou zprávu Evropské komise přečetl. Jsem schopen to číst, aniž mi to dělá velké potíže, protože vím, jak to souvisí a jaké je legislativní postavení toho nařízení v Evropské unii. Zjistil jsem, že jsou tam uvedeny určité paragrafy, ale ty neznamenají, že by politik nemohl vlastnit nějakou firmu. To tam není.

Které závěry, k nimž jste dospěl po prostudování zprávy auditorů Evropské komise, jsou podle vás nejzásadnější, když má jít o zdrcující zprávu, jak vykřikují Babišovi odpůrci?

Když se říká, že je zdrcující, tak pro koho je zdrcující? Ta zpráva je – nepoužil bych to slovo zdrcující – velmi kritická k našemu systému přidělování dotací. Většina toho je popis pochybení různých řídících orgánů. Auditoři kontrolovali tři operační programy: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Životní prostředí a Zaměstnanost. Procházeli žádosti a hlavně tu proceduru, kterou řídící orgány, zřízené ministerstvy, případně kraji, měly dodržovat. Z té zprávy je vidět, že pravidla pro přidělování dotací jsou napsána dobře. Obecně jsou schvalována Evropskou komisí, ale ta detailní jsou naše. No a u nich objevili chyby. Třeba u programu Životní prostředí pro roky 2007-13. Tedy ne teď. Chybí tam důležitá věc, a to zásady etického jednání účastníků řízení. Nebo jinde je bodové hodnocení projektů, ale není tam minimální hodnota, za níž lze dotaci přidělit. To umožňuje řídícímu orgánu ji přidělit komukoli. Takže značnou část zprávy tvoří popis pochybení řídících orgánů. V závěrečné zprávě, která má i ten finanční dopad, píší, že kontrolovali věci, které se týkají procedury obecně, a na základě toho zjistili nedostatky a udělují pokutu 300 milionů. Takže to je způsobeno pochybením nebo špatným nastavením pravidel řídících orgánů, s čímž vůbec nesouvisí to, že je Babiš předsedou vlády. Za to mají plné právo nás postihovat, protože to jsou jejich peníze.

Je to tedy tak, že ze 450 milionů pokuty jdou dvě třetiny na úkor toho, jak fungovaly řídící orgány?

Řídící orgány byly odpovědné za formulace pravidel přidělování dotací a dalších relevantních dokumentů, kontrolu žádostí a rozhodovaly i o přidělení dotací. Je proto užitečné připomenout, že v čele dotčených úřadů byli politici ODS Říman, Kocourek a Kuba či ČSSD Mládek a Havlíček na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ODS Drobil a Chalupa či Strany zelených Bursík na Ministerstvu životního prostředí, ODS Nečas nebo TOP 09 Drábek a Müllerová na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Kdyby nebyl Babiš předsedou vlády, tak by byly závěry stejné, stejně jako pokuta 300 milionů. I když je pravděpodobné, že by na tu kontrolu nepřišli, protože by k ní z české strany nedostali podněty.

A u koho hledat chybu, že má český stát zaplatit ještě dalších 150 milionů pokuty?

To je pokuta za porušení našeho zákona č. 159/2006 Sb. Ale myslím si, že není možné, abychom přijali skutečnost, že kdokoli z Bruselu rozhodne o tom, zda byl porušen náš zákon. Mohou si to myslet, stejně tak si to můžu myslet já. Ale to jsou jen názory. Pokud nám na základě toho napaří pokutu, tak to říkám ne. Pokud je to možné, mohli dát podnět k našemu soudu. Jsou to jejich peníze, to beru. Ale aby řekli, že jsme porušili svůj zákon, že to je jejich rozhodnutí, aniž se tím vůbec zabýval náš soud, a že uloží českému státu pokutu 150 milionů, to nejde. Já jsem velký eurofil, ale v tomto případě říkám, že to není možné. Můžeme odevzdat část suverenity třeba v zahraniční politice nebo v obraně, respektujeme nařízení týkající se konkurence v Evropě, máme-li jednotný trh, tak musí existovat pravidla, aby ten trh nebyl narušován. Ale tohle je něco jiného. Pokud by řekli, že bylo porušeno nějaké jejich nařízení, to mohou. Ale ne rozhodovat o tom, že byl porušen náš zákon, aniž rozhodl náš soud.

Druhá část zprávy už se střetu zájmů Andreje Babiše týká. Co z ní považujete za podstatné?

Mají ji rozdělenu na dvě období: do 9. února 2017 a pozdější. Tento den vstoupila v platnost novela zákona o střetu zájmů, č. 159/2006 Sb. Původní zákon platí tedy už třináct let. A i před tou novelou v něm bylo napsáno, že veřejní činitelé nesmí podnikat. Ale co to znamená podnikat? Když budete držet jednu akcii, podnikáte? Na konci uvádějí, protože do 9. února 2017 neexistoval žádný český zákon, který by zakazoval přidělování dotací firmám politiků, že neudělují žádnou sankci. A pak vzali období od 10. února 2017, pro nějž už platí paragraf 4c, který říká, že je zakázáno poskytovat dotace firmám politiků. Ale to má zakázáno poskytovatel! Často se říká, že Agrofert čerpá. Ale ve skutečnosti nejde o čerpání, ale poskytování, takže jde o chybu poskytovatele. A dokonce citují vyjádření ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Toho Kněžínka, kterého by demonstranti chtěli vrátit do úřadu. Podle jeho názoru to, jakým způsobem Babiš ustanovil ty svěřenské fondy, naprosto naplňuje náš zákon. Zároveň ale říká, že to je jen jeho stanovisko, že to není právně závazné. Jedině české soudy mají právo rozhodnout, jestli byl, nebo nebyl porušen zákon. Čili on sám na to upozorňuje. Zpráva Evropské komise uvádí, že jeho stanovisko zná, ale že s ním nesouhlasí, protože je příliš formalistické. Nic proti tomu, ale oni jdou dál. Tvrdí, že byl porušen náš zákon, a napaří nám pokutu 150 milionů korun.

Má tedy svým způsobem pravdu premiér Andrej Babiš, když prohlásil, že zpráva auditorů Evropské komise je útokem na Českou republiku? A jak by na to podle vás měla česká vláda reagovat?

V tomto, ale jenom v tomto smyslu má pravdu, když hovoří o útoku na Českou republiku. Kdyby aplikovali nařízení EU, která jsou nadřazená národním legislativám, tak je to v pořádku. Ale tohle nechápu. Proto si myslím, že by se česká vláda proti tomuto postupu unijních auditorů měla ozvat a žádat zrušení té části auditorské zprávy, která se opírá o údajné porušení zákona č. 159/2006 Sb. A v tom by ji měly jednoznačně a bezvýhradně podpořit všechny politické strany bez ohledu na to, jaký mají vztah k Babišovi. Jsem zvědav, zda to udělají. Pokud ne, bude to znamenat, že ve jménu svaté války proti Babišovi jsou ochotny obětovat i klíčový znak naší suverenity. Protože o tom, jestli je porušen náš zákon, musí rozhodovat české soudy. Ač velký eurofil, tohle opravdu nemohu přijmout. A pokud by to udělali u tohoto našeho zákona, tak to mohou udělat u kteréhokoli jiného. Stát by měl říci, že tohle ne, že to je útok na náš právní systém.

Zmínil jste svatou válku proti Andreji Babišovi. Myslíte, že jsou opoziční politici vůbec schopni jí na chvíli zanechat, nebo raději obětují i klíčový znak naší suverenity?

Před čtrnácti dny seděli v Otázkách Václava Moravce Jakub Michálek, Miroslav Kalousek a Radek Vondráček a bavili se na tohle téma. A mě zarazilo, když Miroslav Kalousek řekl, že ti úředníci, ti auditoři, mohou vykládat naše zákony, protože to jsou jejich peníze. To považuji za šílené. Podle mě by i všichni opoziční politici měli říct ne, a že v tomhle případě stojí za českou vládou. Jestli je něco naše suverenita, tak je to suverenita soudů. To je vážná věc, a to by si i ti největší odpůrci Babiše měli uvědomit, že jsme na jedné lodi.

Co bychom z té auditorské zprávy měli hlavně vyvodit?

Kontrola se týkala období 2007-13 a 2014-20 a je třeba si uvědomit, že období 2007-13 byla zlatokopecká éra. To byly všechny ty ROP Severozápad. Jestli tedy teď přijdou auditoři a řeknou, že tu máme chybně nastavená pravidla, tak je to do jisté míry pozitivní. Není na škodu, když nám řeknou, co máme špatně. Ale také ukazuje politikům, že nemůžou všechno házet na Babiše, ale že se musí podívat také na sebe. Ti z ODS, ti z ČSSD, ti z TOP 09, kteří to vedli. Aby z toho byla rozumná sebereflexe, abychom si řekli, máme v tom nepořádek, můžeme za to skoro všichni, tak to dejme do pořádku a vezměme si z toho poučení. Kdyby se to takhle chápalo, tak by to mělo pozitivní dopad i pro tu společnost, že tu nebyl jeden zloduch, ale že ten systém nebyl dobře nastaven.

Když už jsem v úvodu zmínil váš blog, tak musím přiznat, že mě pobavilo jeho zakončení. Doporučujete v něm šéfovi spolku Milion chvilek Mikuláši Minářovi, aby se při příští demonstraci omluvil a přiznal shromážděným, že se zmýlil, protože si nepřečetl auditorskou zprávu pořádně. To jste myslel jako vtip?

Myslel jsem to vážně, ale na druhou stranu vím, že to neudělá. Mně ale vadí, že lidé málo hledají fakta. Je tady jeden zloduch, a ten může za všechno. Obzvláště u mladé generace mě tenhle přístup rmoutí.

Není to tak, že znát fakta nechtějí, protože existuje záměr odstranit nějakého politika a v zájmu toho jsou všechny prostředky dobré?

Ale já si nemyslím, že je Minář úmyslný dezinformátor. Stejně jako si to nemyslím o většině mainstreamových médií. Jenom si nedají tu práci, aby si hledali fakta. A tak jen recyklují to, co slyšeli nebo četli. To je nebezpečí. Nevidím v tom však zlý úmysl, to je kombinace intelektuální lenosti a přesvědčení, že když to píšou jiní, tak je to tak.

Co z těch demonstrací a protestů proti Andreji Babišovi může vzejít?

Zatím to je poměrně klidné. Na Letné bude třeba tři sta tisíc, dobrá. Ale ono se to může zvrtnout, a to je velmi nebezpečné. Byl jsem před těmi třiceti lety na Národní, byl jsem na Vyšehradě, byl jsem na Václaváku, ale to není možné srovnávat. Tehdy padal zlý režim, ale tady se polarizuje společnost, a to ne na základě faktů, ale určitého přesvědčení. Přitom jsme na tom fantasticky ekonomicky i politicky, máme jen naše pseudoproblémy. I ten Babiš je pseudoproblém. Očekával bych proto od politiků, že budou mít trošku státnický rozměr. Ten mi u nich ale chybí.

Léta ti, co se nemohli vyrovnat s vítězstvím Miloše Zemana v přímé prezidentské volbě, tvrdili, že rozděluje společnost. Když už nic nenadělají ani s jeho druhým funkčním obdobím, tak se zase ozývá, že společnost rozděluje Andrej Babiš. Není tohle jen trik poražené politické garnitury, která aspoň tímto způsobem útočí na úspěšnější?

Je v tom hodně pokrytectví. Ale u koho mi to mimořádně vadí, protože ho znám, je Pavel Bělobrádek. Ten byl v minulé vládě místopředsedou pro vědu, výzkum a inovace, což je můj obor. Měl jsem dojem, že o to má zájem, věnoval se tomu a něco tam za čtyři roky vybudoval. Ale byly nové volby a vyjednávání o nové vládě. No a Pavel Bělobrádek řekl, že z principu KDU-ČSL nepůjde do vlády s trestně stíhaným člověkem. Přitom Bělobrádkův předchůdce v čele lidovců Jiří Čunek byl v druhé Topolánkově vládě vicepremiérem šest měsíců trestně stíhaným kvůli podezření z přijetí půlmilionového úplatku. Nikomu, ani Karlu Schwarzenbergovi, ani Martinu Bursíkovi to nevadilo, Schwarzenberg dokonce v Senátu hlasoval proti jeho vydání k trestnímu stíhání. Proto si říkám, jak to, že předsedovi strany, jehož předchůdce byl trestně stíhaným vicepremiérem, jezdil na státní návštěvy za Topolánka, to nevadí. Přece nemůže být takový pokrytec. Kdyby řekl, že je pro ně Babiš nepřijatelný, v pořádku. Ale on i Jurečka a Bartošek mnohokrát opakovali, že s trestně stíhaným nemohou být ve vládě. Mně to bylo líto, protože když Pavel Bělobrádek ve vládě skončil, tak Babiš tu sekci zrušil, a to je škoda, protože to nebylo v zásadě špatné, co tam Bělobrádek udělal.

Ale není za tím to, že se dnes už bývalý předseda KDU-ČSL obával Babišova stylu vládnutí, když se v Sobotkově vládě jako dva vicepremiéři určitě dobře poznali, a z předsedy hnutí ANO měli strach i lídři jiných politických stran?

Řeknu to takhle. Já jsem 1. listopadu 2017, tedy těsně po volbách, napsal blog, který se jmenuje Fialova volba. „Poradil“ jsem mu, že by měl dát Babišovi ultimátum a říci: „Já s tebou půjdu, ale budeme dělat tohle, tohle, tohle“. Mohl být jako Joschka Fischer ve vládách Gerharda Schrödera, ten měl ještě méně procent, to samé Hans-Dietrich Genscher proti Kohlovi, ten měl ještě horší pozici. Ale protože byli osobnostmi, tak do vlády šli. Ale takový člověk musí být formát a uvědomit si, že teď je politik, a ne politolog. Takže to, co tu teď máme, je dané tím, že dodrželi volební slib. Ale neuvědomili si, že zkrotit takového dravce, protože Babiš jím je, vyžaduje také trochu tím dravcem být. Myslel jsem si, že to Petr Fiala mohl udělat, no neudělal to.

Je na vás vidět, že vás nynější vládnutí hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů ani trochu netěší. Jak by za nynějšího rozložení politických sil vypadala vláda podle vašeho gusta?

Chybí mi tu lidé, kteří by se jako politici dokázali Babišovi postavit a nehledat věci, které jsou na jejich úrovni v podstatě jen záminkou. Oni jsou ukřivdění, prohráli, ale přitom mohli jít do vlády. Babiš by bezpochyby radši složil koalici s nimi než s ČSSD. Mohla tam být ODS i KDU-ČSL, klidně ti samí, Bělobrádek, Jurečka na zemědělství, měli by pohodlnou většinu. Petr Fiala mohl být ministrem zahraničí, Petr Fiala v Evropě, ve světě, i tu stranu by profiloval. Asi jsem naivní, ale tohle by byla cesta proti Babišovi, takhle ho zkrotit, ale v pozitivním smyslu. Nestalo se, hlavní důvod, proč s ním nejít do vlády, uváděli, že je trestně stíhaný. Pravdu měli v tom, že sociálním demokratům vykradl řadu bodů z jejich programu. Ale to je politika a politické umění. Pro stát by vláda ANO s ODS, případně s KDU-ČSL bylo lepší řešení než to, co je dnes. To však vyžaduje nějaké politické myšlení, ale možná se mýlím. To je můj pohled a takto bych si to tehdy přál.

Takže hlavně pokrytectví předních politiků ODS a KDU-ČSL posadilo do vládních křesel sociální demokraty, jejichž politický význam se už limitně začíná blížit nule?

Ale to pokrytectví je u všech. Kalousek seděl s trestně stíhaným Čunkem ve vládě a vůbec mu to nevadilo. I hnutí STAN se dostalo do Poslanecké sněmovny jenom proto, že za ně kandidoval v Liberci „sprostý obviněný“, dnes už dokonce „sprostý obžalovaný“ Martin Půta. Jako veleúspěšný regionální politik dostal v Libereckém kraji 12,82 procenta, s výjimkou Středočeského kraje více než dvojnásobek toho, co získali v jiných krajích. Jen díky tomu se dostali do Sněmovny. A navíc týden po volbách složil mandát, vystoupil ze STAN a vstoupil do strany Starostové pro Liberecký kraj. Takže to byla volavka, tento veleúspěšný regionální politik. Jsem rád, že kašle na nějaké obvinění, protože ty soudy nejsou schopny rozhodnout. Ale na adresu STAN říkám, že jsou pokrytci, protože bez něj by ve Sněmovně nebyli. A ten samý Martin Půta nedávno doporučoval kandidáty do Evropského parlamentu za STAN. Viděl jsem billboard, ze kterého na mě koukal Martin Půta, že doporučuje Stanislava Polčáka do Evropského parlamentu. To, že už je obžalovaný, nevadí. No to je přece pokrytectví, plivat na jednoho a sám to dělat. To naší politice škodí.

autor: Jiří Hroník