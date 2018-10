Pane Kubero, Vašeho soupeře podpořila Eman Ghalebová. Nevyhodil ji ze školy za to, že je muslimka

„Pamatujete si na duben 2016, kdy jeden ředitel byl vyzván anonymy, aby vyloučil 17letou studentku na základě vyznání? Pamatujete si, jak to řešila celá republika? Tou zlobivou studentkou jsem byla ve skutečnosti já. A tím ředitelem byl Zdeněk Bergman,“ píše na Facebooku Eman a dodává, že za to, že úspěšně odmaturovala a dostala se na vysokou školu, vděčí právě Bergmanovi.

„Nebýt jeho postoje, tak dneska asi studuju někde jinde než v ČR. Dal mi v mých 17 letech naději, že ne všichni lidé jsou zlí a že je tu opravdu velká většina, která je dobrá,“ pokračuje s tím, že si váží toho, že anonymní e-maily neignoroval a naopak se k nim vyjádřil.



„On tvrdí, že jeho postoj byl samozřejmostí, pro mě ale takový postoj hodně znamená. V době, kdy bojujeme o to, aby naše hodnoty a svědomí nevymřely, je to statečný postoj. V době, kdy většina raději mlčí, aby se nestřetla s blbci, je to statečný postoj,“ hodnotí jeho postoj studentka a pokračuje, že spoustě lidí dal naději a pro ty, kterým není lhostejné mlčet, se stal inspirací.

„Dnešní politika totiž potřebuje odvážné lidi, kteří se nebojí a stojí si za svými hodnotami. Dnešní rozdělenou společnost sjednotí jedině hodnoty,“ podpořila jeho zítřejší senátní kandidaturu bývalá studentka s tím, že jen politici, kteří mají své hodnoty na prvním místě, tuto společnost mohou „vyléčit“.

autor: sla