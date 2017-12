Papež možná dostane speciální vánoční dárek z České republiky

První díl pohádky režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně se od roku 2005 stal vánoční klasikou, veliký úspěch pak sklidil i její druhý díl, do kina přilákal přes milion diváků. Největší aplaus prý sklidil i v Římě. „Po mimořádném komerčním úspěchu Anděla Páně 2 se ale kolem budoucnosti celého projektu začalo stahovat několik hladových psů vybavených právníky,“ říká.

S pohádkou Anděl Páně 2 objel režisér Strach kus světa, největší úspěch prý sklidil v Římě. „Promítal se tam v podstatě na církevní půdě, přišli i italští monsignorové nebo tamní studenti bohosloví. A musím říci, že takový aplaus jako právě v Římě jsem snad nezažil od loňské premiéry,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Pohádku o hře s nebem prý církevní hodnostáři jako kacířství rozhodně nebrali. „Naopak, její nadsázku tam přijali se vším všudy. Zjevně tedy platí úsloví, které mě naučil kardinál Špidlík, a sice že v nebi a v Římě mají rozum,“ dodal.

Je prý docela i dost možné, že se pohádka dostane formou DVD i k samotnému papeži Františkovi. „Náš velvyslanec při Svatém stolci ve Vatikánu připravil speciální edici a letos všem kardinálům s hrdostí rozesílá právě Anděla Páně 2 na DVD s italskými titulky jako vánoční přání. Takže kdoví, třeba se opravdu dostane až k papeži Františkovi,“ usmívá se režisér.

To, že pohádka založená na nebi tak masivně zabírá zrovna v ateistickém Česku si Strach vysvětluje tím, že obsahuje čisté dobro. „Možná ale i proto, jak stálo v jedné recenzi, že kdyby se takovým způsobem jako v naší pohádce mluvilo z kazatelen, byly by naše kostely plné. Nebo postačí to čiré dobro, protože dobro, jak známo, má smysl pro humor,“ řekl.

Jak to vypadá s třetím dílem pohádky Anděl Páně, to je prý zatím nejisté. „Po mimořádném komerčním úspěchu Anděla Páně 2 se kolem budoucnosti celého projektu začalo stahovat několik hladových psů vybavených právníky a ty já rozhodně krmit nehodlám,“ řekl. A dodal, že pánbůh nad tvůrci filmu doposud držel ochrannou ruku právě proto, že nebyli nafoukaní a nešli po penězích. „Takže pokud jde čistě o mě, třetí díl Anděla Páně klidně být nemusí,“ uzavřel.

autor: nab