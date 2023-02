Paprika, 180 korun za kilo. Rajčata, okurky. Šéf zelinářů nic takového nepamatuje, zákazníci radí, kam si je strčit

reklama

Čeští zákazníci jsou v šoku z toho, jaké ceny paprik, rajčat a okurek je letos v zimě v supermarketech čekají. „Je to hrůza, kupuju měně zeleniny,“ popsal jeden z obyvatelů Zlína v anketě CNN Prima News. „Kupuju jednou za čas, je to strašně drahé,“ dodal další dotazovaný. „Letos zažíváme asi nejvyšší ceny zeleniny v historii v tomto období, takové ceny já osobně nepamatuju,“ uvedl pro televizi předseda Zelinářské unie Petr Hanka.

Publicista Miloš Čermák na sociální síti zveřejnil fotografii právě koupené červené papriky s cenovkou 28 korun, aby ji označil za „nový bitcoin“. „Teď je jen otázka, jestli stále nakupovat, nebo jen prodávat,“ dodal. Jeho příspěvek sdílel i předseda spolku Pedagogická komora Radek Sarkozi.

„Tak jsem byla v Kauflandu, že si koupím čerstvou zeleninu. Oči mi z důlku lezly: papriky za 159Kč, okurka 39,9 atd.,“ zhrozila se na facebooku Hana Kubart Šedivá. „Myslela jsem si nahlas: strčte si to do pr..., jenže už tam jsou rajčata, květák a jiná předražená zelenina,“ doplnila.

Svůj vztek nasměrovala vůči vládě Petra Fialy a kritizuje: „No a ten fialovej idiot tvrdí, jak se vlastně máme dobře a jací jsou ti důchodci špatní, válí se doma a mladí na ně musí dělat. Jenže ti staří pracovali a přispívali do důchodového systému celý život. Ale že ti chudáci si většinou nemohou přivydělat, že jim na měsíc na jídlo, léky a hygienu zbývá leckdy sotva 2 tisíce, to ti hlupáci nevidí. Četla jsem názor ženy, která má ID, ale pracuje a podniká, jak je to dobře, že pro ni je to spravedlivé. Jí přidají sice na tu důchodovou almužnu o pár korun víc, ale ti co mají nad 10 tisíc dostanou míň. To je teda trefa. Na důchodech (ale i přídavkách a mateřských) se prý ušetří 3 miliardy, ale ty půjdou do UA. To je tedy přínos pro mladé a pro nedůchodce. Ale nenávist začíná být nesnesitelná. Vy blbci, i Vy budete staří,“ popustila uzdu svým emocím.

Nespokojenost v internetových diskusích vyjádřilo nemálo lidi, někteří se podělili o své plány pěstovat si už raději svou vlastní zeleninu, a sdílejí obavy, že situace se bude stupňovat nepříznivým směrem.

Vůči těmto stížnostem kontrovaly názory, podle nichž jde o zbytečně přehnané reakce. Protože co se týká cen zeleniny, je standardem, že jsou v zimních měsících vyšší, a rozhodne nejde o důsledky vysoké inflace. Jedním takovým obhájcem je novinář Jan Moláček.

„Jenom abychom si to ujasnili – pokud si chcete v červenci zalyžovat nebo v únoru koupit papriku, a zjistíte, že vás to bude stát víc, než kdybyste lyžovali v únoru a papriky jedli v červenci, tak to není inflace. To je normální. Nebo by mělo být,“ uvedl ve svém tweetu.

Diskutér Honza Ševčík jeho vyjádření reflektoval tím, že tyto ceny normální nejsou. „Zelenina teď drahá je, v tomto období je dražší normálně, ale tohle je moc. Vaše uvažování je hloupý,“ konstatoval. A další se přidali.

„Hloupý je myslet si, že můžeme donekonečna každou pitomost vozit tisíce kilometrů,“ oponoval Moláček.

Za historicky nejvyššími cenami podle odborníků stojí energetická krize i neúroda. Na nižší ceny zeleniny se můžeme u skleníkových druhů těšit někdy od května. Cena dle odhadů nebude na úrovni loňského roku. „Bude vyšší, protože ceny energií, práce a tak dále zůstávají vyšší,“ vysvětlil předseda Zelinářské unie. Podle vlády je na vině nedostatek zeleniny a ovoce v celé Evropě kvůli špatné sklizni ve Španělsku a v Maroku.

