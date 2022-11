Parazit. Zavřít! Křetínský si vysloužil vztek levice

„Ať zaplatí daně, parazit!“ Český miliardář Daniel Křetínský vyvolal rozruch tím, že jeho Energetický a průmyslový holding (EPH) přesune svou společnost EP Commodities, která se zabývá obchodem s energiemi, z Česka do zahraničí. Děje se tak poté, co Sněmovnou prošla daň z mimořádných zisků. Holding se tak chce válečné dani windfall tax, která v zahraničí nefunguje, vyhnout. Považuje ji za „nesmyslnou“.

„V rámci společnosti EPC jsme vybudovali v několika předešlých letech v Praze centrum našeho evropského obchodování s komoditami. To přesto, že elektřina vyrobená v ČR má na našich objemech obchodů podíl jen asi jedno procento. Na základě tohoto strategického a do značné míry patriotistického rozhodnutí jsme v ČR dobrovolně platili daně, dávali mimořádně kvalifikované pracovní příležitosti a využívali různé služby českých firem,“ říká ředitel komunikace EPH Daniel Častvaj.

„Očekávaná daň z příjmů právnických osob za rok 2022 by mohla vysoce přesáhnout miliardu korun,“ uvádí Častvaj. „Zdanění těchto zahraničních příjmů českou windfall daní je naprosto nesmyslné. Vládu jsme o situaci informovali, přesto rozhodla zahraniční příjmy z windfall daně nevyjmout,“ dodává zástupce skupiny EPH.

Na sociálních sítích se krátce po tomto prohlášení roztočila spirála negativních reakcí, které takovou výhybku odsuzují.

Takové chování by mělo být podle brněnského aktivisty Stanislava Bilera trestným činem. „Osm let vězení se nemá dávat za ayahuasku, ale za tohle. Daně platí jen chudí a střední třída. Pro oligarchy je to dobrovolná charita,“ reagoval na to, že Křetínský přesune kvůli windfall tax svůj podnik do zahraničí.

Osm let vězení se nemá dávat za ayahuascu, ale za tohle. Daně platí jen chudí a střední třída. Pro oligarchy je to dobrovolná charita. pic.twitter.com/czMY8lsrTO — Standa Biler (@StBiler) November 4, 2022

Ostrých slov se Křetínskému dostalo i ze strany režiséra Martina Marka z České televize, nazval jej oligarchou, který zneužívá státní systém, zatímco platit daně odmítá: „Čeští oligarchové Křetínský, Tykač a další... Využívat levnou pracovní sílu ok. Využívat pobídky a dotace ok. Využívat sociální a zdravotní systém ok. Využívat výjimky pro svoje podnikání ok. Ohýbat zákony ve vlastní prospěch ok. Vytvářet hybridní média ok. Platit daně? NE!!!“ vyjádřil se ve svém tweetu.

Čeští oligarchové Křetínský, Tykač a další...



Využívat levnou pracovní sílu OK

Využívat pobídky a dotace OK

Využívat sociální a zdravotní systém OK

Využívat výjimky pro svoje podnikání OK

Ohýbat zákony ve vlastní prospěch OK

Vytvářet hybridní média OK



Platit daně? NE!!! — Martin Marek ???? (@martmarek) November 4, 2022

Také ekonom Michal Pícl je toho názoru, že miliardář parazituje na státu. „Máme tu hodinu přírodovědy, milé děti. Tento organismus nazýváme PARAZIT. Parazit využívá hostitele, profituje z něj a často tím přitom snižuje jeho biologickou zdatnost. Je třeba si vzpomenout, až zase bude chtít nějakou půjčku, aby si na nás nahrabal,“ přirovnal Křetínského k parazitovi.

Máme tu hodinu přírodovědy, milé děti. Tento organismus nazýváme PARAZIT. Prarazit využívá hostitele, profituje z něj a často tím přitom snižuje jeho bilogickou zdatnost. Je třeba si vzpomenout, až zase bude chtít nějakou půjčku, aby si na nás nahrabal!??https://t.co/rhWpTmuces — Michal Pícl (@mpicl) November 5, 2022

V podobném duchu znělo vyjádření Daniely Ostré, místopředsedkyně ČSSD: „Na začátku září žádal stát o pomoc – půjčku na zálohy pro burzu. Teď odmítá úplně to základní – platit daně. Vím, že pro Mariana Jurečku je jednodušší šlapat po nezaměstnaných. Ale jako parazit se chová tento miliardář. Dělat něco s tím chce však odvahu,“ rýpla si do ministra sociálních věcí, že něco takového bude zřejmě přehlížet.

Na začátku září žádal stát o pomoc - půjčku na zálohy pro burzu.

Teď odmítá úplně to základní- platit daně.



Vím,že pro @MJureka je jednodušší šlapat po nezaměstnaných. Ale jako parazit se chová tento miliardář. Dělat něco s tím chce však odvahu. https://t.co/n12BGw5cW9 — Daniela Ostrá (@DanielaVasatko) November 4, 2022

Poslanec Jakub Michálek (Piráti) připomněl, že „oligarcha Křetínský by měl platit daně jako všichni ostatní“. „Schválně, jestli se o tom dočteme v Blesku ‚na straně lidí‘, že jeden z nejbohatších oligarchů se nechce podílet na nákladech, které válka vyvolala, když má rekordní zisky,“ podotkl politik.

Ptali se mě v rozhlase, co si myslím. Oligarcha Křetínský by měl platit daně jako všichni ostatní. Schválně jestli se o tom dočteme v Blesku "na straně lidí", že jeden z nejbohatších oligarchů se nechce podílet na nákladech, která válka vyvolala, když má rekordní zisky. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) November 4, 2022

„Pojďme si říct, že Křetínský je bezohledná osoba, která si zaslouží za svůj krok jen opovržení,“ shrnul člen Zelených.

Pojďme si říct, že Křetínský je bezohledná osoba, která si zaslouží za svůj krok jen opovržení. ?? pic.twitter.com/o8LbsAokU9 — Adam ???? (@AdamCzechia) November 5, 2022

Firma EP Commodities se zabývá obchodem s energetickými komoditami. Loni podle tiskové zprávy společnosti dosáhla tržeb ve výši 357 miliard korun a letos očekává, že s tržbami překročí hranici 500 miliard korun. Skupině EPH vadí, že v rámci daně z mimořádných zisků budou zdaněny i zahraniční příjmy „dceřinky“ EP Commodities (EPC).

