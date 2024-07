Paříž řeší drag queen. Míří i do Prahy. Festival podpořila Pekarová i americký velvyslanec

Čtrnáctý ročník Prague Pride – který má jako sponzory podepsané kupříkladu Úřad vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hlavního města Praha a Open Society Foundation Georga Sorose, případně je dotovaný Evropskou unií – přivede do ulic hlavního města Prahy desítky drag queens.

Tedy mužů, kteří se vyzývavě převlékají za ženy odvážnějších mravů.

Právě o těchto královnách ohozů se v posledních dnech hodně mluví v souvislosti se zahajovacím ceremoniálem pařížské olympiády. V hrdém průvodu pražským centrem bývají k zahlédnutí každoročně.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Tématem letošního ročníku má být rodina. Iniciativa Trans*Parent CZ už zve na svůj vlastní program v rámci Prague Pride. Program nese název O reprodukční spravedlnosti trans* lidí, aneb Jak na rodinu!“ Diskuse s odborníky pod patronací iniciativy Trans*Parent se odehraje 9. srpna od 19:00 do 20:30 v Pride House.

A jaký bude program? „V diskusi se zaměříme na téma reprodukčního zdraví a rodičovství v kontextu trans* komunity. Z odborné perspektivy zanalyzujeme možnosti podpory rodin. Budeme diskutovat o přístupech státu k reprodukci, jako je plánování rodiny, asistence při reprodukci a psychologická podpora v rámci trans* identit,“ láká Trans*Parent na jistě podnětnou diskusi.

Redaktor zpravodajského serveru iDnes Josef Kopecký popsal, co bude hlavním tahákem letošního Prague Pride. „Desítky drag queens z Česka i zahraničí se objeví na letošním festivalu sexuálních menšin Prague Pride, který začíná za týden v Praze. Tématem letošního ročníku je RODINA,“ napsal na síti X Kopecký a dodal, že dorazí možná i americký velvyslanec Bijan Sabet, ambasador jmenovaný administrativou Joea Bidena. „Na oficiální zahájení by měl podle mluvčí akce dorazit i americký velvyslanec,“ prozradil Kopecký.

Čeká nás ovšem nejen show desítek oněch drag queens z Česka i ze zahraničí, ale i např. právní poradna ohledně rodičovství u trans osob. Do programu se zapojí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které v průběhu Prague Pride má představit své plány na začlenění problematiky transsexualismu do škol. Informuje o tom novinář Josef Kopecký: „Zástupci ministerstva školství v rámci festivalu Prague Pride představí novou metodiku pro školy k práci s trans a genderově rozmanitými dětmi,“ sdělil Kopecký s odkazem na článek serveru iDnes.

A Kopecký nezůstal jen u toho. Informuje veřejnost i o tom, že u politické záštity byl letos nával. Záštitu nad „pochodem hrdosti“ převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová ze STANu. Hned po bok se jí postavil ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Do záběru těch, co pochodu hrdosti udělili svou politickou záštitu, se pak ještě vešel primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda z ODS. Do popředí se pak dostali i dva ústřední piráti: Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, a Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí.

Se strategickou podporou festivalu Prague Pride už se přihlásila společnost Škoda Auto, která tak učinila potřetí a potřetí se tak stala hlavním tahounem. „Škoda Auto Škoda Global je letos již potřetí partnerem festivalu. Diverzita a inkluze jsou v automobilce strategickým tématem. A podpora LGBT+ je jedním ze základních pilířů, jak dosáhnout inkluzivnějšího prostředí pro všechny. Škoda Auto pravidelně pořádá workshopy, vzdělávací a osvětové aktivity a velkou aktivní účast na tom má interní zaměstnanecká skupina Škoda Proud,“ ocenil festival Prague Pride přínos od společnosti Škoda Auto.

Na minulém ročníku Prague Pride strhl poprask prodej knih pro děti s LGBT tématikou. K vidění na stáncích byly vidět tituly jako Jedno morče a dvě mámy, Můj brácha se jmenuje Jessica, nebo pohádková sbírka o gayích a lesbičkách nazvaná Stejní. Proběhl i tradiční průvod, kde nechyběly erotické masky, ale i mnoho značek sponzorů. Škoda Auto přivezla na místo duhový vůz. Loňský ročník se zaštítil celofestivalovým mottem Tradičnější, než si myslíte.

Předloňský festival Prague Pride provázelo temné varování Světové zdravotnické organizace před opičími neštovicemi. Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus dal v té době jasně najevo, že drtivá většina případů nákazy opičími neštovicemi se vyskytuje „mezi muži, kteří mají pohlavní styk s muži“. Doporučoval, že muži z LGBT komunity by měli „omezit počet svých sexuálních partnerů, zvážit styk s novými partnery, a pokud k němu dojde, měli by si vyměnit kontaktní informace, aby bylo možné infekci případně trasovat“.