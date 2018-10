Park Miloše Formana, úleva dopravě a nové byty. Pavel Sehnal (ODA) o své vizi Prahy

04.10.2018 15:59

VIDEO Nové vedení hlavního města by mělo ulevit dopravě, rozprostřít turisty také více z centra a rozhodně nestavět sociální byty. Kandidát na primátora za ODA - Krásná Praha Pavel Sehnal ve studiu TV ParlamentníListy.cz uvedl, že vybudováním kancelářských budov na krajích Prahy by občané tam žijící nemuseli zbytečně cestovat do centra. Přebudování holešovického výstaviště na Park Miloše Formana, který by nabízel kulturní a společenské vyžití, by podle Sehnala ulevilo historickému centru od turistů.