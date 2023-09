Partie s důchodci. Lidé, ne čísla v tabulce, varoval Juchelka. Jurečka zuřil

Změny v důchodovém systému byly v nedělní Partii vysílané na CNN Prima News hlavním tématem pro diskuzi ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a poslance za hnutí ANO Aleše Juchelky. Toho rozezlilo, že prezident Petr Pavel hrál se seniory bezohledné hry ohledně podepsání penzijní novely. Jurečka se na prezidenta kvůli důchodům nezlobí, v tomto případě ukázal prstem na prezidentův expertní tým. Podle Jurečky by kvůli odkladu zákona mohlo odejít do předčasné penze až 10 tisíc lidí, což by příští rok mohlo stát čtyři miliardy korun.

Prezident Petr Pavel šel poprvé proti vládě, zaváhal s podpisem penzijní novely, která zpomaluje růst penzí nebo zpřísňuje předčasné důchody. Zvažoval dokonce veto, nakonec ale podpis připojil v pátek 1. září. Od tohoto dne však vláda počítala s platnosti, nakonec se musí posunout o měsíc, platit bude od 1. října.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, jehož resort změny v důchodovém systému připravuje, se podle svých slov na prezidenta Petr Pavla nezlobí: „Přímo na pana prezidenta se nezlobím a v zásadě ani nemohu, protože ta novela byla podepsána, nabývá účinnosti, sice o měsíc později než jsme plánovali původně, ale je tam klíčové, že ta novela napravuje některé zásadní nespravedlnosti, které tu dlouhé roky byly,“ uvedl Jurečka.

Do předčasného důchodu by podle Jurečky kvůli odkladu zákona o penzích o měsíc mohlo jít až 10 000 lidí. Příští rok by to mohlo stát až čtyři miliardy korun.

Pavel vládě často vyčítá špatnou komunikaci, s ním i jeho týmem jednal ministr Jurečka o důchodech ve středu. „Od pana prezidenta jsem odcházel s tím, že nad tím, zda penzijní novelu podepíše, nebo nepodepíše, bude přemýšlet,“ uvedl ke společné schůzce ministr, že neměl v tuto dobu ještě žádné finální rozhodnutí.

Pozastavil se nad tím, že nejdříve mluvčí prezidenta ve čtvrtek večer řekla, že možná ze strany prezidenta přijde veto, druhý den ráno prezident Petr Pavel pak podpis připojil. Podle Jurečky za tímto nesrozumitelným chováním stojí prezidentův expertní tým: „Vnímal jsem to celé tak, že pan prezident hodně intenzivně zvažuje to, co mu říkají jeho experti, na jedné straně zmiňovali tu ekonomickou část, kdy nahrazujeme současný neférový instrument mimořádných valorizací tím novým, může v budoucnu znamenat i vyšší výdaje versus celkové úsilí snižovat deficit systému. Ta novela jako celek ty výdaje důchodového systému brzdí, ale chceme pomoc lidem s nižšími a nejnižšími důchody. To bylo dilema, které asi hrálo významnou roli v rozhodování pana prezidenta,“ nabídl svůj pohled na věc ministr práce a sociálních věcí.

Juchelka čte tento politicky vzkaz, který prezident vyslal vládě i lidem, následovně: „Tohoto politikaření, které kolem toho vzniklo, jsem velkým kritikem. Mám na mysli seniory, kteří chtěli jít do předčasného důchodu a v tuto chvíli se s nimi hrála nějaká podivná hra během čtvrtku a pátku. Všichni čekáme ve čtvrtek u televizních obrazovek, kde se z tiskové konference dozvíme, že to prezident podepíše, nebo vetuje. Dá tak lidem naději, že by se možná mohlo něco stát a mohli jít do předčasného důchodu podle starých podmínek, aby jim po šestnácti hodinách opět řekl, že to podepisuje,“ rozčílil se Juchelka.

„Takové hraní si s důvěrou lidí v politiku a s nadějí lidí, že se to může změnit, je podle mého názoru bezohledné. Nerozumím komunikaci Hradu a tímto politikařením,“ kroutil hlavou stínový ministr práce a sociálních věcí.

Ministr Jurečka změny hájil tím, že lidé, kterých se úpravy týkají, měli tyto informace již na začátku dubna. „Lidé to věděli už půl roku. Platí, že je obrovský rozdíl v tom, že oproti loňskému roku, kdy pro ty lidi bylo opravdu ekonomicky výhodné si o předčasný důchod požádat a jít do něj, tak v letošním roce toto neplatí. Krácení důchodů v letošním roce je díky jiným podmínkám dramaticky jiné a pro většinu lidí, kteří by to letos využili a chtěli jít do předčasného důchodu, to prostě výhodné není,“ uvedl Jurečka, který se oháněl konkrétními čísly.

Poslanec Juchelka se důrazně ohradil, že se nehledí na lidskou stránku: „Pro mě není žádný člověk nějaké číslo v excelové tabulce, abychom si s nim hráli a posouvali ho podle toho, jak to vyjde. Každý člověk, který jde žádat o předčasný důchod, má za sebou nějaký životní příběh a skutečně už třeba dále nemůže pracovat,“ zdůraznil s tím, že vláda by v takovém případě měla nabídnout nějakou rekvalifikaci a říct variantu B, pokud chce zpřísnit odchod do předčasných důchodů.

„A nesouhlasím s panem ministrem, že to nebylo ze dne na den. Skutečně se to dotýká současných starobních důchodců, kteří měli jinou životní strategii a vy jste jim ji vzali z jednoho dne na druhý den. Zpřísnění důchodu a ta dvojí penalizace mi tam velmi vadí,“ rozhořčil se opoziční poslanec Juchelka.

Na slova o bezohlednosti k lidským životům argumentoval Jurečka tím, že Juchelka manipuluje a překrucuje fakta.

Změna u předčasných důchodů byla příliš náhlá i podle prezidenta Pavla, který by uvítal nějaké přechodné období. „Pokud bychom tu úpravu neudělali, znamenalo by to, že lidé můžou odcházet z pracovního trhu, je třeba vyvažovat jak zájmy starobních důchodů, zájmy lidí, kteří jsou před starobním důchodem, tak i zájmy státu a ty dopady,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Jurečka.

