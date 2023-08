Dostali lidi do chudoby a pak hází drobky od stolu! Vyloučená sociální demokratka hovoří i o gilotině

Buď vůbec nechápou, co se v zemi děje, nebo si libují v nadřazenosti. Tak zhodnotila politiku Fialovy vlády právnička Jana Turoňová, nedávno vyloučená z ČSSD. Od této strany v dohledné době neočekává, že by byla současné koalici alternativou. Pod novou zkratkou SOCDEM už podle ní nejsou lidé, kteří by byli schopni fundované alternativy.

reklama

V poslední době stoupá kritika vlády za reformy, které snižují životní úroveň některých skupin. Máte pocit, že se sociální situace v této zemi skutečně objektivně zhoršuje?

K poklesu životní úrovně dochází zcela objektivně již několik let. Počátky samozřejmě spadají do období nepřiměřených covidových opatření, a tedy i do období předchozí vlády. Ovšem právě volební uskupení Spolu se prezentovalo tak, že situaci v ČR stabilizuje. Prezentovalo se jako tradiční pravicová síla, která nastartuje utlumenou ekonomiku, podpoří podnikatele, živnostníky, nebude zvyšovat daňovou zátěž apod. Namísto toho přišel šok. Fialova vláda nebyla schopná vhodně a zavčas zareagovat na zvýšení cen energií a ohrozila tak české domácnosti i podnikatelský sektor. Situace měla být řešena přímo přes ČEZ, a nikoliv zastropováním cen, tedy doplácením přemrštěných marží obchodníkům ze státního rozpočtu.

Nad rámec vlastních možností zapojila vláda Českou republiku do materiální pomoci Ukrajině a jejím uprchlíkům, což s objektivním snížením životní úrovně také souvisí. Dochází k likvidaci střední třídy, lidé sahají do svých finančních rezerv, uvažují o prodeji nemovitostí, celkově se rapidně uskromňují, byť to třeba ještě není tolik vidět a mnohdy se s tím nechlubí. Sociálně slabší občané jsou již vážně ohroženi.

Historicky poprvé tato vláda změnila také své programové prohlášení. Ale ani toto nové prohlášení po úpravách neplní.

Konsolidační balíček, který vláda představila v květnu, naprosto postrádá politickou analýzu současné tíživé situace, vůbec neřeší makroekonomické souvislosti, jako je propad spotřeby domácností, propad maloobchodních tržeb, propad reálných mezd. Balíček neřeší problém inflace ani nesnižuje vysoké ceny potravin, které dnes trápí všechny. Nejedná se o propojené komplexní řešení situace, ale o nahodilá opatření, která ve svém souhrnu neodpovídají na otázky, jak bude česká ekonomika do budoucna fungovat, z čeho bude růst. Kupní síla, zejména zaměstnanců, ale i živnostníků a drobných podnikatelů, bude nadále klesat. A stejně tomu bude i v případě seniorů, které drtivě zasáhla i tzv. důchodová reforma. Fialova vláda se nezaobírá tím, jak břemeno finanční zátěže rozložit mezi jednotlivé skupiny.

Jak podle vás zvládá situaci ministr Jurečka, který by měl mít sociální smír v gesci?

Pan ministr tuto situaci zvládá s obtížemi, zřejmě také proto, že ji sám zase tak příliš neovlivňuje. Je ale zřejmé, že na svých bedrech nese v současnosti mnoho jiných problémů. Na jedné straně je předsedou politické strany, která se prezentuje jako křesťanskodemokratická konzervativní strana založená na křesťanských hodnotách a principech, která má právě mezi věřícími podstatnou část svých voličů. Na straně druhé musí obhajovat progresivistickou agendu vlády, do které mj. náleží i zrušení tradičního manželství muže a ženy a která jeho stranu zabíjí v liberálním středu. Jelikož je pan ministr součástí této liberálně-progresivistické vlády, musí být v těchto otázkách loajální. A to se samozřejmě zřetelně projevuje na volebních preferencích KDU-ČSL, které jsou kolem dvou procent. Konzervativní volič ztrácí další možnost volby.

Poslanecká sněmovna se chlubí tím, že seniorům v nouzi posílá přes potravinovou banku chlebíčky, které se ve sněmovně nesnědí. Myslíte, že zrovna toto je důvod k chlubení?

Je to postoj vyjadřující aroganci našich zákonodárců, kteří buď vůbec nechápou, co se v naší zemi odehrává, nebo si prostě jen libují v nadřazenosti. Místo, aby se řešila příčina, řeší se důsledek. Vláda uvedla lidi do chudoby a pak jim hází drobky ze stolu! To je prostě skandální.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Také jsem zaslechl názory, že opozice se v posledních týdnech úplně vypařila a není vidět, veškeré spory se odehrávají jen uvnitř koalice. Máte taky pocit, že vláda má luxus neviditelné opozice?

Ano, dá se to tak chápat. Z velké míry je to způsobené tím, že opozice není jednotná. SPD a ANO nespolupracují a mnohdy jsou značné rozdíly v hlasování i uvnitř samotného ANO. Dobrým příkladem byla obranná smlouva DCA, kde opozice zcela selhala, jelikož hlasovala zcela rozdílně. Vláda těchto rozkolů v opozici samozřejmě vhodně využívá. Její výhodou je, že dokáže spolupracovat vůči silám, které by ji mohly ohrozit. Avšak jak se ukazuje, není neomezená její odolnost vůči vnitřním rozporům a bude ještě zajímavé sledovat, jak dlouho svoji soudržnost zachová.

Je podle vás šance, že se do role opozičního lídra, který případně bude moct vystřídat ODS u vlády, někdy vrátí ČSSD, respektive dnes SOCDEM?

Poměry ve vedení SOCDEM znám velmi dobře a ze zkušenosti se vyjádřím tak, že se z této strany opoziční síla již nestane, pakliže nedojde k nějaké změně. Hlavním důvodem je neochota se touto opozicí stát. Současné vedení přijalo všechny základní pilíře pětikoaliční politiky. Agendu Green Dealu, podporu LGBT, politiku vůči Ukrajině i migrační politiku. Zásadně a odhodlaně se nestaví ani proti předloženým úsporným opatřením. Jedná se tedy o další tradiční českou stranu, která se ztrácí v liberálním středu.

Psali jsme: Nový začátek SOCDEM s revolučním logem. „Jakoby Šmarda dostal podklady z Davosu“, směje se vyloučená členka Jana Turoňová: Politické čistky v ČSSD Jde i o Zwyrtek Hamplovou. Dusné detaily vylučování z ČSSD Vyloučení ze strany. Proč? Účastnila se „akcí“. Ve staré ČSSD to vře

Vaše bývalá strana měla sjezd, na kterém sice potvrdila současné vedení, ale přišla s novou zkratkou a novým stranickým vizuálem, kterému dominuje logo odkazující ke gilotině. Můžeme tedy podle vás očekávat nějakou ostřejší opoziční politiku z Lidového domu?

Rozhodně ne. Obávám se, že ostrá hrana gilotiny nesměřuje vůči současné vládě. Daleko větší obavy mám z toho, že SOCDEM již definitivně zanevřela na svoje historické kořeny a vydala se směrem k ostrému progresivismu, který má snahu převychovat naši mládež, promísit ji s mnoha dalšími kulturami a díky tomu ji ztvárnit podle svých představ.

Jsou podle vás ve straně lidé, kteří by opozice na parlamentní úrovni byli schopni? Na sjezdu zaujal třeba Lubomír Zaorálek…

Ač se to tak může jevit, tito lidé ve skutečnosti v SOCDEM nejsou. Vím, o čem hovořím.

Jakou agendu by podle vás dnes měla uchopit levicová opozice? A vidíte nějaký smysluplný projekt, který by toho byl schopen?

Obecně by se měla autentická levicová politika zaměřovat především na udržení sociálního smíru a sociálních jistot. Například čeští senioři nedávno pocítili porušení sociálních jistot v případě valorizace důchodů, kterou vláda upravila podle svých momentálních potřeb a takový postup byl zcela nepřijatelný.

V širším kontextu však před sebou máme daleko obtížnější úkol, a tím je zastavení likvidace střední třídy, která tvoří základní kostru společnosti, její odolnost, stabilitu a samozřejmě také její bohatství. Z této základní kostry se odvíjí celkové možnosti sociálního státu, a tedy i míra vzájemné solidarity mezi jednotlivými skupinami občanů. V podstatě jde o to, co si stát může dovolit a v jaké míře může zabezpečit slabší část společnosti a také společné zájmy v podobě školství, vědy, výzkumu, zdravotnictví, energetiky, dopravy. Základem zdravě fungující společnosti by měl být stav, v rámci kterého se vyplatí lidem pracovat a rozvíjet své schopnosti. Stav, kdy pracující člověk dokáže zabezpečit důstojným způsobem svoji existenci a nepotřebuje k tomu pomoc v podobě sociálních dávek. Rozhodně bychom si levicovou politiku neměli představovat tak, že bude podporovat nepodmíněné příjmy či experimenty v podobě sociálních kreditů. Taková politika by jen odrazovala občany od jejich vlastní iniciativy a tvůrčí emancipace a tvořila by z nich nesamostatné entity.

Proto je třeba také komplexně chránit hodnoty, na kterých je založena naše společnost a které právem nazýváme tradiční. Ať už se jedná o tradiční rodinu, korektní historické povědomí, kulturní dědictví nebo národní sounáležitost. Tyto všechny atributy by měla skutečná opozice chránit a prosazovat, jelikož pomáhají udržet odolnost naší společnosti vůči nově přicházejícím nebezpečným ideologiím a režimům.

Vytvořit projekt, který bude schopen takovou politiku účinně prosazovat, není však záležitostí několika měsíců. A není to ani záležitost jedné politické strany či hnutí. Jde o vytvoření celého systému, jehož základní jednotky budou vedeny společným cílem a provázány vzájemnou důvěrou. I když to nebude jednoduché, není důvod, aby taková síla v České republice postupně nevznikla. Jsme národ v srdci Evropy, který má silnou minulost a máme tedy na co navázat.

Psali jsme: Rouček nečekal, že se tohoto dožije. Čerstvé zážitky s bojechtivými pravičáky na síti Aféra Brno pokračuje: Politik si řekl o drogy přímo v TV Velmi vážný problém pro Šmardu a miliardáře Bartu. Paroubek ho už vidí Jana Volfová si zaregistrovala ČSSD. Parazituje na dobrém jménu, protestuje Šmarda

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama