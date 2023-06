Pavel: Nevyzýval jsem tajné služby, aby stály za domem každého Rusa

MONITORING Pracovat na politické kultuře je běh na dlouhou trať a já jsem připraven v tom pokračovat, ať už se to někomu může zdát, že to nepřináší okamžité výsledky, ale pro mě má smysl se o to snažit, řekl prezident Petr Pavel v nedělní Partii vysílané z Pražského hradu, kde hodnotil svých 100 dní na Hradě. Prozradil, co plánuje dál a jak chce uklidnit rozbouřenou politickou scénu v Česku. Vyjádřil se také ke státnímu rozpočtu, rád by viděl „reálná data, která se nebudou lakovat narůžovo“.

Prezident Pavel v samém úvodu rozhovoru uvedl, že ani po prvních sto dnech úřadování se necítí jako politik. „No, ještě se tak asi necítím. Ty první tři měsíce proběhly tak rychle, že člověk nemá ani moc času na sebereflexi. Řekl bych, že se do toho ale dostáváme všichni, celý tým se usazuje. A nakonec i to období tak, jak jsme měli možnost ho reflektovat, tak ukázalo, že přineslo naprosto konkrétní výsledky a jsem za to rád,“ uvedl s tím, že s týmem samozřejmě dál bude sbírat zkušenosti.

V rámci prvních tří měsíců na postu hlavy státu popsal Pavel ten nejsilnější pozitivní moment, bylo jím setkání s občany: „Nejsilnějším momentem bylo setkání s občany, protože tam máte naprosto přesnou zpětnou vazbu. Za tři měsíce jsme projeli pět krajů. Měl jsem desítky setkání s místními politiky i občany a to vnímaní je veskrze pozitivní. Jsem moc rád, že od lidí zpětnou vazbu dostávám, ale i třeba náměty, co by mohlo nebo mělo být lépe,“ sdělil prezident.

Na otázku, co hodnotí jako svůj přešlap či co by dělal lépe, zmínil lepší komunikaci: „Těch negativních momentů, alespoň v těch hodnoceních, zaznělo více. Já myslím, že je to spíše věcí interpretace. Já bych neměnil asi nic z toho, co se událo, možná bych ale některé věci lépe vysvětlil, protože člověk může mít pocit, že vysvětlil nějakou složitou věc dostatečně dobře a do hloubky, přesto může být interpretována jinak,“ uvedl Petr Pavel.

„Tiskovou konferenci ke 100 dnům v úřadu jsem nevnímal jako zásadní projev, ale jako rekapitulační milník, ve kterém zhodnotíme to, co se nám za těch 100 dní podařilo, nepodařilo a co si z toho bereme do budoucna,“ řekl prezident.

Ve svém projevu prezident Petr Pavel prohlásil, že se v zemi „zabydluje blbá nálada“, odkázal tak na slavný projev Václava Havla z Rudolfina. Nyní svá slova více rozvedl: „Je to, bohužel, důsledkem řady krizí, kterými si procházíme. Je to také v důsledku rozdělování společnosti, často účelového. Podněcování averzí, špatných nálad, to vede k tomu, že mnoho lidí se ani nechce bavit o možnostech řešení a poslouchat argumenty druhé strany. Spíše se vyžíváme v tom, že vytváříme protilehlé tábory a znepřátelenou atmosféru, která vylučuje jakékoli jednání,“ dodal Pavel.

„I proto jsem při vystoupeních, která jsem měl v horní i dolní komoře našeho Parlamentu, apeloval na to, abychom se vrátili k normální konstruktivní komunikaci, protože jen z té může vzejít nějaké dobré řešení pro tuto zemi,“ pokračoval Petr Pavel.

Podle svých slov bude usilovat o zlepšení politické kultury v naší zemi. „Pracovat na politické kultuře je běh na dlouhou trať a já jsem připraven v tom pokračovat, ať už se někomu může zdát, že to nepřináší okamžité výsledky, ale pro mě má smysl se o to snažit, protože když budeme rezignovat na snahu, tak ten výsledek nebude nikdy,“ doplnil prezident.

Vyjádřil se také k sněmovním půtkám mezi vládními stranami a opozicí kvůli státnímu rozpočtu. Nelíbí se mu, že odborníci ani politici neví, z jakých dat při tvorbě státního rozpočtu vycházet. Podle něj je nutné, aby byla zpracována reálná sada čísel a dat, která už „nebudou nic lakovat narůžovo, ale popíšou obrázek takový, jaký je“.

„Dnes vlastně nikdo pořádně neví, a to ani odborníci, z jakých údajů vycházet, protože se objevují rozdílná čísla pro příjmy, výdaje, deficit v různých materiálech. A jestliže nevíme, kde jsme, z jaké startovní čáry vlastně máme začít dělat nějaká opatření, tak se nám velice těžko připravují,“ uvedla hlava státu.

Petr Pavel by uvítal, aby o celé věci vládní koalice premiéra Petra Fialy (ODS) spolupracovala i s opozicí. Plánuje konzultovat situaci s odborníky a apelovat na vládu, aby situaci zprůhlednila.

Kromě jiného Pavel také vysvětloval svůj výrok pro Rádio Svobodná Evropa, že je třeba Rusy sledovat. Dodal, že za druhé světové války bylo v USA tamní japonské obyvatelstvo také pod přísným monitorovacím režimem a že je to daň za válku, což nebylo podle některých politologů úplně šťastné přirovnání. Pavel uvedl, že tím nevyzýval tajné služby, aby stály za domem každého jednoho ruského občana u nás, ale jejich aktivity v celé šíři by měly být monitorovány. „Rusko objektivně je zemí, která vede válku a vyhrožuje jadernými zbraněmi," připomněl Pavel a zmínil i výbuch ve Vrběticích.

Prezident se pozastavil také u shromáždění v Brně kvůli smrti Roma po konfliktu s Ukrajincem. Podle Pavla je potřeba nepaušalizovat a nedělat z věci národnostní nebo rasový problém. Řekl, že demonstraci, kterou svolala romská komunita v Brně, nepovažuje za úplně šťastnou. „Protože některá vyjádření nepomohla ani romské komunitě ani objektivnímu pohledu na situaci,“ řekl. Ocenil naopak přístup organizace Romea nebo vládní zmocněnkyně Fukové na shromáždění v Praze, který podle něj směřoval k tomu, aby byla věc posouzena realisticky a nebylo vyvoláváno napětí.

Pavel zdůraznil, že záležitost je potřeba posuzovat s chladnou hlavou, emoce jsou podle něj zjitřené na všech stranách. Je nutné jednoznačně odsoudit jakýkoli akt takového násilí a zároveň důsledně vyšetřit, co se vlastně stalo, uvedl prezident. „Jsou některé okolnosti, které hovoří o tom, že to nebylo černobílé, že je potřeba, abychom měli jasný obrázek,“ řekl. „Ale to nijak nesmazává fakt, že došlo k zabití nebo k vraždě, podle toho, jak to bude nakonec posouzeno, a z toho musí být vyvozeny jednoznačné důsledky včetně trestu. A to bez ohledu na to, kdo byl účastníkem,“ doplnil.

