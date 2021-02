Pavel Novotný: Zm*d Klaus, přeju mu těžký covid. Naslouchá mu lůza

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný si přeje, aby Václav Klaus měl co nejtěžší průběh koronaviru, kterým včera onemocněl. Lehký průběh by prý byl katastrofou. „Stal se z něj zmrd a mohl by ještě vykřikovat to, na co tupá lůza slyší,“ uplivl si na twitteru. Mezitím však exprezident poděkoval za povzbudivé reakce a dodal, že mu je lépe než včera.

Včera přinesl server Lidovky.cz zprávu, že bývalý prezident Václav Klaus byl pozitivně testován na koronavirus. Vzhledem k tomu, že Václav Klaus se veřejně nechal slyšet, že se nenechá očkovat a s řadou opatření zavedených proti šíření covidu nesouhlasil (např. nošení roušky), nenechaly na sebe komentáře dlouho čekat.

Jedním z těch, kteří situaci okomentovali, byl starosta Řeporyjí, Pavel Novotný (ODS). Včera nejprve napsal: „A teď nepřát starému Klausovi ten COVID. Pardon, já vím, že to by vás nikoho ani nenapadlo. Já v sobě hledám sílu a chtěl jsem se svěřit, ale došlo mi, že bych svěřoval něco, co nikdo jiný neprožívá a je to ubohé, tak to neřeknu. Ne, nepřeji mu to, jako vy mu to nepřejete nikdo.“

Dnes ovšem přitvrdil a myslí si, že to nejhorší, co by se mohlo u exprezidenta Václava Klause stát, je to, kdyby měl pouze lehký průběh. „Stal se z něj zmrd a mohl by ještě vykřikovat to, na co tupá lůza slyší. On je vlastně ten těžký průběh v zájmu celku, což je tedy šílené, ale ta rovnice tak vychází,“ psal ve svém příspěvku na twitteru. „Co mám špatně?“ zeptal se na konci svého příspěvku.

I přes přání komunálního politika ODS to zatím vypadá na to, že exprezident Klaus má lehčí průběh nemoci. Alespoň tedy dle svého příspěvku na facebooku. Na stránkách Institutu Václava Klause zveřejnil fotografii ve zdravotnickém zařízení, kde mu je odebírána krev. Fotografii okomentoval poděkováním za podporu, jakou dostal a dodal, že se cítí lépe než včera.

