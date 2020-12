Pavel Novotný o díle Bedřicha Smetany: Plytká sr*čka! Chci být prezidentem ČR. Schytala to i Němcová, starosta pak mluvil o „čmoudech“

Pavel Novotný (ODS) opět vysílal ze své řeporyjské starostenské pracovny. A bylo tam všechno. Jak to vypadá se Sněmovnou? V ODS po něm prý jde vnitřní klika nepřátel, zapleten je do toho nejmenovaný europoslanec. Padla nabídka na test na drogy za desítky tisíc. Novotný dle svých slov není žádný debil a Miroslava Němcová by to měla vědět. Prezidentem prý bude Vystrčil. Starosta rovněž odhalil svou hlubokou nenávist vůči fotbalové Spartě a podivný vztah s Ringo Čechem. A došlo i na „čmoudy a muslimáky“.

Hned zkraje se Novotný svěřil: „Nehodlám to už skrývat, prostě miluju operu.“

Starosta dokonce trochu zabrousil i do historie tohoto žánru: „Bedřich Smetana, opera Hubička. Příšerná sračka. Smetana to napsal jako vzdor. Něco jako já, jak jsem nasranej kvůli tý ODSce. On byl nepochopenej, dělal moderní věci, měl pocit, že dělá moderní operu, ale Praha mu absolutně nerozuměla, takže byl nasranej. Hubička je plytká sračka, navazuje to na Prodanou nevěstu a on to napsal úplně hluchej, což je vlastně fascinující. Plytký libreto k tomu napsala Krásnohorská. Samozřejmě ta opera měla úspěch a je krásná,“ rozplýval se starosta.

A následně i kus z výše zmíněného díla zazpíval svým jasným a čistým hlasem.

Padl také dotaz, jak vidí Novotný své šance do sněmovních voleb příští rok.

„Nijak, nebudu kandidovat do Sněmovny, nebudu kandidovat příští rok. Vy, co to sledujete, tak víte. Prostě, údajně máme nepsané pravidlo, nevim, ve stanovách nic takovýho není, že nesmí kandidovat ten, kdo je odsouzený. Byl to vzkaz pro mě, za to, že jsem se jako novinář přiznal k tomu, že zavraždím Marka Víta. Pokud vám to přijde jako absurdní, tak to samozřejmě není ten pravej důvod. Bohužel to nejde. Je mi to líto, nejde vůbec o Zahradila nebo o Černochovou, mě strašně mrzela ta Němcová, já jí hrozně uznávám a není normální v politický straně, aby takováhle superstar vzkazovala venkovskýmu starostovi, že na něco nemá. Ona je něco jako Matka (sic!) pro mě. ODSku miluju a neopustím jí, nikam nepůjdu,“ prohlásil rezolutně řeporyjský starosta.

„Já si ani nejsem jistej, že budu chtít pokračovat tady v Řeporyjích, věřte mi to nebo ne, jsem v polovině mandátu. Táta se mě ptal, co budeš dělat v tom parlamentu... Já mu říkam, tati, zaprvé těch sto tisíc platu by se mi tady v Řeporyjích hodilo, zadruhé bych chtěl říct u toho pultíku Vojtovi Filipovi, že je bolševická svině, určitě by se mi hodila ta poslanecká imunita a ještě bych chtěl vzkázat Mirce Němcový, že nejsem takovej debil, abych nevěděl, že zákon je běh na dlouhou trať. Paní Němcová, to že jsem debil jenom hraju, já mám IQ 128 a jsem moc chytrej kluk.“

A příklady, co by Novotný býval rád změnil v Parlamentu? „Třeba jsem si všimnul, že kokot jménem Ivan Langer, toho bysme měli vyhodit, když reformoval policii, tak je tam chyba v hodnostech… Nic, nebudeme se tím trápit.“

Další zásadní vyjádření se týkalo omamných látek. „A teď k těm drogám a k tý sjetosti, minule jsem tady vyhlásil challenge, kdokoliv z vás přiveze test na drogy a v hotovosti padesát tisíc, tak já vezmu sto tisíc korun svých a líznu si. Já mám prostě ADHD, jsem hyperaktivní a tak jako teď prostě působim vždycky. Neumím si (představit) při svým časovým vytížení, že bych fetoval.“

Přišla také již klasická otázka, zda Novotný hodlá býti prezidentem. „Ano, budu, ale chystám se, že budu kandidovat až v roce 2038, předtím ještě bude mít dvě období Miloš Vystrčil.“ prohlásil sebevědomě starosta.

„Víte co, já jsem měl blbej tejden s ODS a fakt tam jde po mě taková vnitřní klika a já mám podanou ústavní stížnost v kauze Marek Vít a já si na ni hrozně věřím, dobře jsme to podali a existuje furt šance, že mi ten rozsudek zrušej a v takový chvíli bude nejmenovaný poslanec Evropského parlamentu hodně přemýšlet, co teď, že jo. Nebudu teď tady hulit trávu, nebudu mu dávat náboje, to je jasný,“ řekl Novotný.

Když jedna ze sledujících politikovi vyčetla jeho špatný mluvený projev, odpověděl: „Koktání je snad jediná věc, která mě nepotkala, já jsem ráčkoval a koktal jako dítě, já mám několi vad řeči a to, co teďka vidíte vy, je výsledek logopedický péče, kdy jsem odboural to koktání a ráčkování. Já si myslim, že mluvím hlavně překotně, že mám problém s tempem tý řeči a se sykavkama. Lepší už nebudu, jsem si z toho udělal vlastně takovej vývozní artikl. Moderoval jsem s tím rok a půl živě na Nově. Odcházel jsem s milionem diváků za prdelí. Si myslím, že na to jak jsem vošklivej člověk, dost hnusnej a nesympatickej a mám vošklivej hlas, a drmolím a mám panděro, tak jsem to dotáhnul docela daleko. A myslím si, že jsem taková motivace pro všechny,“ pochválil se Novotný.

„Já jsem teď někomu vysvětloval moje dlouhodobý problémy s ODS... Třeba jednou z věcí, kde jsem tvrdě narazil, byli ty uprchlíci, já jsem vítač, protože s nima soucítím a je mi jich líto. A chtěl bych na závěr říct vám, mladým lidem, že já vím, že vám vaděj čmoudi a muslimáci, já taky z nich nejsem nadšenej, ale když se narodíte v rovníkový Africe, tak nemáte žádnou perspektivu, vaše perspektiva je nula. Když se narodíte tady v Evropě, tak je vaše perspektiva nekonečná, jsem toho sám důkazem. Takže je opravdu divný, že ty lidi migrujou a jdou za lepším. Takže já s nima soucítím, jsem s nima solidární a to je taková malá myšlenka na závěr.“

Novotný je také velký milovník fotbalu, konkrétně klubu Slavia. „To, co dělám s tou Slávií je špatně, protože já jsem fakt naprosto nesoudnej. Soudnej člověk se nechová jako já u tý Slávie, protože já jsem nemocnej tou Slávií. Já když jsem komentoval pro tu televizi, já jsem tam řval ‚smrt Spartě!‘. Nejhorší je, že já nepřeju tý Spartě ani v evropskejch pohárech. To už je ale fakt píčovina. Seru na koeficient, hlavně ať jde Sparta do prdele.“

Prozradil také, že tuto nenávist sdílí i s malířem Františkem Ringo Čechem. „Ringo je skoro můj druhej táta,“ pravil Pavel Novotný z Řeporyj.

