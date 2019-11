Pavel Novotný ve 3 ráno: Snažil se „nesrat“. Ale koho potkal? Šlo o EU, bylo veselo

Jeden z mluvčích českých elfů, jak Víta Kučíka označuje Aktuálně.cz, vyplodil text o nacionalismu. Jaký k němu má vztah je celkem jasné z první věty: „Nacionalismus je jedem národů, který je zabíjí, nikoli posiluje.“ Prý se jedná o chorobný stav mysli. „Podivná emoce, která podobně jako nacismus, komunismus, víra v čakry, žido-zednářské spiknutí nebo chemtrails zatemní tu část rozumového uvažování, která umožňuje nadhled, pochyby, kritický odstup od sebe samého,“ pokračuje v deskripci elf.

Dle Kučíka je prý legrační i víra, že některé národy jsou mírumilovnější než jiné. „Antropologicky jsme všichni stejní, Čechy lze během krátké doby infikovat zcela stejně jako kohokoli jiného, a vyrobit z nich zanícené Moravany, Slezany, Lužičany, Sudeťáky, Valachy, Lachy, Hanáky, Moravské Slováky, a kdovíkoho ještě. Stačí relativně málo demagogické propagandy, a podobné hovadiny, jako na přiložené fotce, vám budou najednou psát sousedé, přibuzní, lidé, do kterých byste to neřekli. I naše česká historie je plná příkladů, jak spolehlivě to funguje."

A nejvtipnější na poslouchání politiků jako je Jan Zahradil, Václav Klaus mladší nebo členové „Okamurovy party“, kteří se nebojí říci, že jsou nacionalisté, je podle Kučíka to, že „projekt národního, nacionálního státu je historicky jeden z nejvíce bankrotářských projektů“. „Projekt suverénního národního státu selhal, národní stát je buď mýtus, který reálně neexistoval, a tam, kde byl v romantickém nadšení prosazen, v krátké době zanikl (berme v potaz relevantní země, nikoli nenapodobitelné speciality jako Island nebo Švýcarsko,“ tvrdí elf a odkazuje se na Timothyho Snydera.

„Ve své poslední knize pěkně popisuje pád impérií typu Francie, Británie, Španělska, Portugalska, aj. západoevropských zemí, které byly prakticky ihned nahrazeny jejich opětovnou integrací do vyššiho celku - Evropské unie. Jako samostatné nacionální státy (s mytickou sítí bilaterálních dohod) tyto země fakticky nikdy neexistovaly,“ tvrdí. Mgr. Václav Klaus Trikolóra



„Po pádu středo-, jiho-, a východoevropských impérií po roce 1918 (Rakouská, Osmanská a Ruská říše) východoevropské země učinily pokus o výstavbu ‚suverénních‘ národnich států, jejichž bezpečnost byla garantována jednak bilaterálními smlouvami s velmocemi a jednak právní úmluvou Spojených národů, tento pokus však nevydržel ani jednu generaci. Do dvaceti let byly všechny tyto státy buď rozmetány napadrť nebo opět upadly do přímé závislosti Velkoněmeckého či Sovětského impéria,“ říká Kučík. A vyvozuje jeden závěr.

„Buď impérium nebo integrace.“ Jiná cesta podle Kučíka není, a to ani pro ty největší evropské národy. „Dokonce i České království nikdy izolovaně samostatné nebylo - buď se více či méně šťastně snažilo o vlastní impérium (za Přemyslovců) nebo bylo jednoduše součástí jiného impéria (všechna ostatní období),“ míní. Dávat za příklad úspěšného národního státu 19 let trvání První republiky, je podle něj jako dávat důkazem o správnosti natírání domů vodovými barvami dobu od osmi ráno do 16:30 večer, kdy svitilo slunce.

„Tragikomický Brexit, stojící přesně na té vyvolané a uměle rozpumpované nacionalistické emoci, bude teprve zajímavý, až Británie z EU skutečně vypadne. Uvidíme, jak jaderná velmoc s impozantní imperiální historií bude vůči modernímu globálnímu světu malinká,“ těší se Kučík. „Uvidíme zoufalé pokusy obnovit bývalé imperium pomocí moderních obchodních smluv, což bude stejně tragikomické jako Brexit sám, protože Británie nemá, co by zámořským partnerům nabídla víc, než WTO, aj. mocnější organizace,“ předpokládá. Prý uvidíme i zoufalý pokus o obchodní unii s USA, který skončí v tom okamžiku, kdy běžní Britové, kdysi hlasující pro Brexit, pochopí, že ve hře na kočku a myš jsou oni tou myší, se kterou si americká kočka pohrává, a že jim nic nedá zadarmo. „Zvláště za éry vzedmutého trumpistického nacionalismu,“ říká Kučík. Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

„Uvidíme, jak nakonec i velký národ (pokud se vůbec udrží pohromadě) přijme realitu a tak či onak se integruje do evropských struktur. Buď odtažitějším způsobem po vzoru Norska, anebo - což je docela pravděpodobné - využije výhodnějši variantu a začne znovu s přistupovými rozhovory,“ věští Kučík, že Velká Británie přileze s prosíkem. „To, co vypadá nepravděpodobně nyní, může vypadat zcela opačně za pět, deset nebo patnáct let.“ Víc Velké británii nedává.

Jediná alternativa integrace je dle Kučíka impérium. „To není se současnými demokratickými principy slučitelné, proto jej ani silné evropské národy nemohou restaurovat. Jediným zombií, archaickým impériem na evropském kontinentu, zůstalo Rusko,“ praví český elf, který v minulém odstavci psal, jak co je dnes nepravděpodobné, se může za pět, deset či patnáct let změnit.

„Ruské impérium před úplným rozpadem zachránil bolševický puč, který nastolil tužší centralismus a diktaturu, než carský režim. Po vítězství nad nacistickou říší dokázal dokonce expandovat daleko do Evropy a Asie. Jakmile přišla morální a ekonomická koroze moskevského centralismu v 90' letech, říše se okamžitě začala drolit a rozpadat. Po roce 2000 nabrala druhý dech v obnoveném autoritářském putinismu, který jede v neúprosných kolejích - buď imperium nebo zánik. Proto osekává demokracii (s ní je imperium nekompatibilní) a expanduje. Bez expanze (přimé či vlivové) by nastala regrese, to je neúprosné dilema všech impérií,“ vysvětluje Kučík historii.

Jelikož suverénní národní stát je dle elfa nesmyslný mýtus, máme podle něj i my možnost volby mezi integrací a imperiem, konkrétně Evropskou integrací nebo východním vlivovým imperiem. „Integrace není nikdy ideální, vždy znamená jistá omezení a kompromisy. Dává přesto možnost rovnějším dílem užívat výhod celku a také možnost tvořit uvnitř aliance a celek trochu ovlivnit v náš prospěch. Což jsou zásadní věci, které členství uvnitř impéria s vůdčím národem možné nejsou. A ještě jeden detail - evropská integrace má za sebou úspěšnou historii přes půl století. Což je přeci jen déle, než jakéhokoli relevantního národního státu,“ uzavírá Vít Kučík svůj elaborát.

Ke Kučíkově dílu se sešla řada pochvalných reakcí z různých směrů. Pochválil ho například blízký přítel bývalého premiéra Sobotky, advokát Radek Pokorný. Dále se ozval podplukovník Otakar Foltýn, podle kterého Kučík text skvěle formuloval.

„Výtečně napsáno,“ ocenil Kučíka starosta Řeporyjí Pavel Novotný z ODS. V tom se ovšem neshodl se svým stranickým kolegou, europoslancem Janem Zahradilem, který mínil, že text je zbožným přáním autora. Pavel Novotný vysvětlil, jak se věci v ODS mají:

„Víte, jako Víte, ne víte, my jsme velmi liberální k sobě v ODS, Honzovi musejí vstávat vlasy hrůzou pokaždé když v Řeporyjích v areálu Efesu (ovoce, Turecko) najdou v kamionu uprchlíky a já je hned chci zachraňovat.. Snažím se ho nesrat, protože ho mám rád. Já jsem na tohle v dobré straně. Rozhodně si ale musím dát bacha na to, až budu příště chválit text ce tři ráno, abych neschválil něco, kde je útok na významného představitele ODS. Taková je pravda, mně se ten text jinak líbí.“

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

Zahradil pak boural Fučíkovu logiku. „Ten váš třetí odstavec je pouze subjektivní tvrzení, které ani nejste schopen statisticky doložit. Ale u intelektuálních snobů je to móda, uznávám. U nich teď jede internacionalismus, globalizace, integrace. No a vy jste jeden z této party, takže to jedete také,“ tvrdil.

„Co nejsem statisticky doložit? Že sám o sobě tvrdíte, že se nestydíte za svůj nacionalismus, nebo že ‚suverénní‘ národní stát neměl dlouhého trvání? Toho prvního se může každý dočíst na Vaši zdi, to druhé se nedokládá statistikou, ale základní znalostí historie. A zbytek jsou zase jen osobní invektivy. Že mě máte za snoba mě nemrzí, chápu to jako jediný argument, který jste na to poměrně komplikované téma schopen uvést...“ vracel špičku Kučík.

„Samozřejmě, že nejste schopen doložit, že projekt národního státu je bankrotářský, selhal nebo nikdy neexistoval. Nacionalismus 19.století byl progresivní silou, která postupně rozbila autokratická fosilní impéria a uvolnila tvůrčí síly jedinců a také podmínky pro rozvoj kapitalismu. Samozřejmě se kyvadlo nacionalismu přehouplo ve 20.století do zejména nechutné německé diktatury, což později vedlo Němce k tomu, že svou národní identitu zcela zavrhli, vytvořili si místo ní evropského ‚Avatara‘, vylili tak s vaničkou i dítě a navíc nutí ostatní, aby je následovali. V tom vaše ‚analýza‘ zcela selhává. Prostě dobové dílko, poplatné zrovna módnímu trendu,“ mínil europoslanec.

