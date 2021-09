Pavel Novotný ve studiu: Nejsem úplně blbej. Mladý Babiš je slušný kluk a má to těžké. A odchod z ODS? Jen „manželská krize“

Dalším hostem pořadu K VĚCI byl ve čtvrtek starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Ten ve studiu několikrát zopakoval, že dění okolo Andreje Babiše juniora neřídí. Podle něj je to slušný, vyrovnaný kluk, který to má v životě hodně těžké. Připustil, že jeho počínání při zahájení volební kampaně v Ústí nad Labem nebylo šťastné. On ale prý jedná spontánně a je i vidět, že to není řízené.

Moderátorka poukázala na fotku Novotného s Andrejem Babišem mladším při jeho oslavě narozenin. Na fotce se pánové u dortu docela dobře baví. „Bylo to strašně fajn. Andrej vypadal strašně spokojeně,“ dodal Novotný s tím, že tam byl pozván společně se svojí ženou. „Byla to fajn soukromá oslava ve velice příjemné společnosti,“ řekl Novotný ve vysílání CNN Prima News.

„Moje žena se obvykle společnosti straní, tady se jí líbilo,“ řekl starosta a hned vzápětí dodal, že Babiše juniora nikdo neřídí. Moderátorka připomněla, že na té samé oslavě byl také Vít Klusák – zajímalo ji tedy, jak se tahle parta dala dohromady.

„Zkuste si představit partu lidí, ke které má ten kluk nějakou důvěru, která se mu snaží pomoci. My nejsme žádný spiklenecký oddíl, který se radí od rána, kam dneska pošleme mladého Andreje Babiše,“ uvedl a pokračoval: „Tak Klusák nemá rád pana premiéra, já také nemusím pana premiéra,“ připomněl s tím, že juniorovi vždy, když může, tak pomůže. „Skutečně ho neřídím. A myslím si, že to je i vidět, že to není řízené,“ argumentoval s tím, že je to slušný kluk, který občas potřebuje s něčím pomoct. „Působí na mě důvěryhodným dojmem,“ myslí si o něm řeporyjský politik s tím, že se vídají přibližně rok a půl a jsou v intenzivním kontaktu. „On to nemá ve své situaci jednoduché, ať je to jak chce,“ zdůraznil starosta Novotný.

Na dotaz moderátorky, jak například mu pomáhá, odpověděl: „Třeba když potřebuje narychlo vyrobit tričko, tak mu ho vyrobím,“ uvedl příklad. „On to opravdu nemá jednoduché, ten chlapec,“ zopakoval mnohokrát Novotný. Podle svých slov by si nedovolil ho nějak zneužívat.

Také důrazně vyloučil, že by setkání Babiše mladšího s otcem během zahájení volební kampaně ANO v Ústí nad Labem bylo předem naplánované. „Nejsem úplně blbej, sám vím, jak to zní. Ale byla to skutečně náhoda, i když to zní nedůvěryhodně,“ uvedl řeporyjský starosta k tomu, že junior se objevil na mítinku za doprovodu režiséra Klusáka. „Já jsem o tom přesvědčený, že nekecají,“ řekl a připustil, že to zní opravdu nedůvěryhodně. Znovu připomněl, že ho neřídí nikdo, že je samostatná jednotka.

V Ústí nad Labem došlo totiž k velmi nečekanému incidentu. Když Andrej Babiš odpovídal na otázky novinářům, přišel k němu jeho syn v doprovodu filmového dokumentaristy Víta Klusáka a svému otci sdělil, že má od soudního znalce posudek, že je psychicky zdravý. Také se ho emotivně ptal, proč mu ublížil.

Novotný události z Ústí nad Labem považuje za nešťastné. „To říkám zcela upřímně, já bych mu býval doporučil něco jiného,“ vyhodnotil. „Některá média celou věc zneužila. Babiš mladší jednal prostě spontánně. Kdybych to řídil já, dopadlo by to jinak,“ prohlásil a dodal, že některé výroky, že to Babišovi staršímu mohlo přidat dvě procenta, jsou možná pravdivé. „Junior neuvažuje tak, jak vy si myslíte, že uvažuje,“ zdůraznil s tím, že to bylo celkově od něj velmi statečné. „Ať je to jak chce, je to smutný, je to velmi nešťastná rodinná záležitost,“ okomentoval Řeporyjec události v Babišově rodině.

„Junior cítí velkou křivdu. Otec mu dal ceduli ‚Čapák‘ na čelo, pak ho s pomocí dalších lidí odvlekl na Krym. Na základě posudku už prý roky předtím junior nebyl psychicky zdravý, přitom tou dobou dostal papíry na létání s letadlem, celá věc je absurdní,“ vysvětlil možné pohnutky juniora a myslí si, že junior se chce očistit. Média často zpochybňují jeho projev.

Dále, Novotný vyloučil jednoznačně, že by zvažoval přestup do TOP 09, v kontextu návštěvy Jiřího Pospíšila (TOP 09) v Řeporyjích. Starosta připustil, že s ODS měl těžkou manželskou krizi, kterou ale společně zvládli. „Mám tu stranu rád, nevím, co by se muselo stát, abych odešel,“ uzavřel Novotný z Řeporyjí.

