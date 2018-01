Pavel Rychetský: Vyhoďte Ovčáčka. Litoval jsem, že jsem nekandidoval

Rychetský se k poslanecké imunitě vyjádřil obecně, její rozsah je nyní podle něj přehnaný, když se vztahuje na jakékoliv podezření z jakýchkoliv trestných činů spáchaných kdykoliv, kdekoliv, i době před vznikem poslaneckého mandátu. „Jsem názoru, že uzrál čas k omezení poslanecké imunity na akty, výroky a skutky, které jsou vykonány v době výkonu poslaneckého mandátu. Je v zájmu Parlamentu, aby ve všech jiných případech vždy rozhodl o vydání,“ doplnil.

Ministru spravedlnosti Robertovi Pelikánovi (ANO), který označil policejní žádost o vydání Babiše a Faltýnka jako účelovou a načasovanou před volby, by podle Rychetského slušela větší zdrženlivost.

Obecně se předseda Ústavního soudu vyjádřil také k otázce iRozhlasu, jestli by imunita chránila poslance hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, pokud by se dopustili výroku za hranicí zákona. „Připouštím, že míra svobody projevu zákonodárce při výkonu mandátu je velmi široká a může být chráněna imunitou. Kdyby tak ovšem činil mimo výkon mandátu, třeba na Twitteru, bylo by na místě vydání,“ řekl.

Servítky si pak Rychetský nebral, když měl hodnotit jednotlivé úředníky Pražského hradu. Mimo jiné se vyjádřil i k hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi. „Považuji za nepřijatelné, aby úředník jakýmkoli způsobem na soukromém účtu twitteru vyslovoval hodnoticí soudy o ústavních činitelích. Takový úředník by měl být během jedné hodiny vyhozen. Nedovedu si představit, že by si tisková mluvčí Ústavního soudu zřídila twitter a začala tam psát osobní hodnocení vlády nebo jiného ústavního činitele,“ poznamenal velmi kriticky Rychetský. A Ovčáček nebyl jediný, ke kterému směřovala kritika z úst Rychetského.

„Pokud mám z něčeho obavy, tak z kohorty panošů, která funguje na Hradě kolem pana prezidenta,“ řekl v rozhovoru.

Sám Rychetský byl v minulosti hojně zmiňován jako možný prezidentský kandidát. „Se zvolením Václava Klause jsem skutečně nepočítal, protože v Parlamentu měl menšinu. V tu chvíli jsem si říkal, že nekandidovat možná byla chyba. Zejména mi to pak říkalo moje široké okolí,“ řekl ke skutečnosti, kdy litoval, že se sám o Hrad neucházel.