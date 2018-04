Pavel Šafr našel důkazy, jak Rusko provádí „subverzi“. Braňte naši společnost, vyzývá vládu

O tom, že lidé žijící v Česku jsou terčem masivního psychologického útoku ze strany Ruska, je přesvědčen novinář Pavel Šafr. To dokládá tím, že mezi lidmi prý panuje stále vyostřenější názorový konflikt ohledně imigrace a vztahu k jednotlivým politickým lídrům, nebo že lidé věří naprostým nesmyslům a vzájemně se hecují k nenávisti vůči neexistujícím migrantům, či jsou nejméně spokojení s členstvím v Evropské unii. „Vyvětlení je prosté, jde pravděpodobně o obří zneužítí facebookových dat firmou Cambridge Analytica,“ rozepsal se komentátor ve svém komentáři na serveru Forum24.cz.

Že za ovlivňovámím voleb skutečně stála firma Cambridge Analytica, potvrdil whistleblower Christopher Wylie, podle kterého tato firma získávala z profilů uživatelů facebooku nelegálně data a pak lidi na jejich základě manipulovala. „Potvrdil to před britskou parlamentní komisí při vyšetřování obřího zneužití dat z facebooku. Cambridge Analytica, která je obviněná z ovlivňování voleb v mnoha zemích světa, působila i v České republice,“ zdůraznil Šafr hned v úvodu svého komentáře na serveru Forum24.cz.

Za projekty, které u nás realizovala, prý dostávala zaplaceno od ruské ropné společnosti Lukoil, pro kterou dříve pracoval poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý. Novinář upřesnil, že analytická firma Cambridge Analytica dokáže na základě dat získaných z facebooku určit typologii uživatelů a umožnit svému klientovi, aby správně zacílil svoji komunikaci a poslal konkrétním lidem vzkazy, které zaberou. „Vedení firmy přitom samo uvádí, že své služby poskytla i během volebních kampaní v České republice,“ dodal.

Jenže obviněna je i z manipulace lidmi během prezidentských voleb v USA a v také v kampani před referendem o brexitu ve Velké Británii. „Metody firmy Cambridge Analytica jsou téměř geniální. Uživatele facebooku rozděluje podle jejich psychologického profilu. Dokáže předvídat ‚potřeby‘ lidí a umí projektovat, jak se budou tyto potřeby časem měnit,“ uvedl Šafr s tím, že politickým stranám či marketingovým expertům umí poskytnout „lepší a diskrétnější pohled na své klíčové publikum“. „Jsou to specialisti na manipulaci s veřejností, o jedinci zjistí to, co sám o sobě neví, jejich služby si u vytěžování možností českého facebooku objednává ruská naftová společnost,“ řekl.

Kauza Cambridge Analytica nám tak podle Šafra přinesla stěžejní informaci – že ruské subjekty spojené přímo s ruskou autoritativní vládou Vladimíra Putina využívají sofistikovanou analytickou firmu ve své setrvalé snaze o podlomení morálky obyvatelstva v České republice. „Spolupráce s touto firmou je ale jen špičkou ledovce. Psychologický útok je veden jak skrze facebook, tak skrze metodu řetězových e-mailů, dále skrze dezinformační a antizápadní weby a skrze konkrétní osoby, jež umí komunikovat s bezbrannější a méně informovanou částí české veřejnosti,“ vyjádřil se Šafr.

Cílem je podle něj vytvářet paniku, znevěrohodnit demokratické instituce a především spojenectví se Západem. „Je opravdu děsivé, že do výčtu nástrojů nepřátelské subverze patří také samotný prezident republiky,“ poznamenal novinář, podle kterého ruský psychologický útok na českou společnost je součástí širšího cíle, kterým je revize ruské prohry ve studené válce a obnova imperiálního postavení Ruska ve východní Evropě.

Na základe těchto informací se dá mluvit o ohrožení bezpečnosti státu a je potřeba se bránit, míní novinář. „Česká společnost je ale v takovém rozkladu, že naděje na akční postup proti dezinformacím a panice jsou nízké. Koneckonců kromě Rusů zřejmě používaly služby analytiků z CA i naše domácí politické subjekty a i jim se hodilo do krámu vytváření paniky a šíření lží,“ řekl Šafr s tím, že marketing ANO a SPD také využívá tyto metody a podobná témata.

„Moskva nadále zasahuje do našich demokratických politických procesů a podkopává naše demokratické instituce. Jsme svědky různých typů hybridních útoků,“ citoval Šafr nedávná slova nejvýše postaveného vojáka v NATO generála Petra Pavla. „Měli bychom tlačit na to, aby vláda přijala razantní opatření na obranu české společnosti proti ruské subverzi. Nestačí vyhostít tři ruské diplomaty. Vzhledem k tomu, co nám Rusko dělá,“ uzavřel Šafr s tím, že vyhostit bychom jich měli třeba i sto.

