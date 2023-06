Pavel dostal naloženo za slova u pomníku. „Co má dělat? Jít tam musí,“ zaznělo

MONITORING SÍTÍ Prezident Petr Pavel byl s manželkou uctít památku Milady Horákové, političky popravené ve vykonstruovaném komunistickém procesu. Na twitteru pak vyjádřil úctu i statečným lidem, kteří se totalitnímu režimu postavili. „Já mezi nimi nebyl,“ přiznal se slovy lítosti. Absurditu této situace komentovali na sociální síti politici SPD Tomio Okamura a Jaroslav Foldyna, ale i další. Že by se měl prezident stydět, padlo několikrát. Ale také otázka, co má tedy dělat, když na takové akce chodit musí.

73. výročí justiční vraždy političky Milady Horákové si připomněl prezident ČR Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. „S Evou jsme u Pomníku obětem komunismu vyjádřili úctu všem obětem komunistické totality. Mezi nimi i Miladě Horákové a dalším zavražděným ve vykonstruovaném procesu přesně před 73 lety. Vážím si všech, kteří měli k totalitnímu režimu vždy jasný postoj a odvahu se mu postavit,“ napsal na twitteru a přidal i fotografii, kde se s manželkou klaní před pomníkem.

On sám dle svých slov jedním z těch odvážných lidí, stavících se vůči režimu, nebyl. Jako důvody tohoto pochybení vidí prostředí, v němž vyrůstal, a školu, kterou navštěvoval. Dnes se však nebojí přiznat, že toho lituje. „Já mezi nimi nebyl. Ať už kvůli prostředí, kde jsem byl vychován, nebo vlivem toho, do jakých škol jsem chodil. S vlastními nabytými zkušenostmi a rozhledem, který jsem v průběhu dalšího života získal, toho zpětně lituji. A nebojím se to nahlas přiznat,“ sdělil prezident.

Dále doplnil: „Jsem vděčný za to, že jsem více než 30 let mohl v uniformně hájit ideu demokracie, svobody jednotlivce, dodržování lidských práv a právního státu. V tom pokračuji i nyní jako prezident. S vědomím, že musíme naši společnou i osobní historii vždy reflektovat,“ uzavřel vzpomínku Pavel.

Novinář Jakub Železný před časem oslovil prezidenta ČR: „Pane prezidente Pavle, s úctou k Vaší funkci i Vám osobně: za 2 měsíce je 55. výročí okupace ´68. Vy jste dobrovolně přísahal, že budete stát pevně po boku Sovětské armády, která tu vraždila přes 420 lidí, i dětí. Prosím, zvažte, jak za 2 měsíce budete uctívat jejich památku,“ vyzval prezidenta.

I kvůli této výzvě prezidentovi Pavlovi za jeho slova k uctění památky Milady Horákové složil poklonu. „Ne, nechtěl jsem minulým textem omlouvat předminulý. Stojím za tím! A ne, jistě jsem tím „nepokoukl“ prezidenta Pavla k dnešním slovům, že patřil k těm, kdo nedokázali prohlédnout zločinnou podstatu komunistického režimu. Ale je to víc, než bych kdy čekal! Úcta a dík za to!“ poděkoval Železný na twitteru prezidentovi.

Situaci komentoval i předseda SPD Tomio Okamura a poslanec Jaroslav Foldyna – stejnými slovy, nebo spíše citátem. „A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom absurdný?“ napsal Okamura i Foldyna.

Kriticky se k prezidentovým slovům k uctění památky Milady Horákové vyjádřili i další uživatelé twitteroví diskutéři.

Jeden z nich to přirovnal k situaci, kdy by přijel vyjádřit úctu obětem holocaustu do Osvětimi bývalý dozorce. „To je úplně stejné, jako, že by přijel do Osvětimi přeživší dozorce a začal tam mlet, jak to bylo strašné a vyjádřil úctu k obětem,“ napsal uživatel.

Ani další nejsou spokojení. „Nechce se ti, agente Pávku, při pohledu do zrcadla zvracet? Oběti komunismu, který jsi tak hrdinně bránil a schvaloval vstup vojsk VS do ČR?“ píše jeden uživatelů. Další se „soudruha předsedy“ ptá, zda mu není hanba.

Stydět by se pan Pavel měl i podle dalšího uživatele, který doplňuje slova o Pavlově charakteru: „Že se náčelníku nestydíš, ty musíš mít skutečně hodně zlomený charakter a o tvém svědomí ani nemluvím… STYĎ SE!!!“.

Nad absurditou situace, kdy se bývalý člen KSČ klaní památce ženy, kterou komunistický režim popravil, se pozastavuje i uživatel Denis Makolli. Pavlovy omluvy nepřijímá, označuje ho za „úlisného prospěcháře“. „To nevymyslíš. Rozvědčík a politručka, kteří přísahali věrnost režimu, který zabil Horákovou a stovky dalších, se teď klaní jejich památce. Omluvy o nerozvážnosti si nechte. Taky se dnes neklaním pětidemolici pro mladickou nerozvážnost, ale vidím, jasně vidím, jak likvidují naší zemi i demokratické hodnoty. A vy jste to musel vidět také ve své době. Takže jste jen úlisný prospěchář, nic víc. Ale hlavně, že máme prezidenta, za kterého se nemusíme stydět,“ poznamenal ironicky.

Naopak politický geograf Michael Romancov prezidentu Pavlovi za jeho slova děkuje a považuje je za statečná. „Správná a statečná slova. Díky,“ napsal na twitteru.

Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer na twitteru přiznává, že fanouškem prezidenta Petra Pavla není, ale ptá se, co jiného měl Petr Pavel při uctění památky říci. „Tak, jak by to měl jinak dělat? Jít tam musí, omluvit za mládí taky. Ale jasně, je potřeba se rozčilovat,“ napsal Singer.

Teda, fakt nejsem fanda PP. Ale, holt, už je zvolený většinou voličů. Alternativa v 2. kole byla z hlediska minulosti do jasného pádu komunismu zcela ekvivalentní.

Tak, jak by to měl jinak dělat? Jít tam musí, omluvit se za mládí taky.

