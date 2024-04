Pavel je zklamán? My z něj taky... Zbytečná kauza, říká Korecký o důchodové reformě

Prezident Petr Pavel podle komentátora Miroslava Koreckého zbytečně vyostřuje atmosféru kolem důchodové reformy, když například nechal zveřejnit neoficiální zápis ze schůzky na Hradě z konce března nebo vyfotil prázdná místa opozičních politiků na další schůzi. Vláda podle Koreckého svoji verzi důchodové reformy prosadí i bez souhlasu opozice, po volbách by ale prý všechno mohlo být jinak a novela by mohla být hned zase zrušena, jak už avizovala šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Prezident se vcelku neúspěšně pokusil stát se jakýmsi mediátorem v debatě mezi vládou a opozicí ohledně chystané důchodové reformy. Všichni napříč politickým spektrem se totiž shodnou, že aktuální důchodový systém je neudržitelný. Na tiskové konferenci po březnové schůzce na Hradě Pavel prohlásil, že byla nalezena shoda alespoň na tom, že se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, jak zamýšlí plán ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Jenže hnutí ANO tuto interpretaci odmítlo, zvyšování věku odchodu do důchodu je podle nich zcela vyloučeno. Kvůli následným tahanicím hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše zrušilo svou účast na dalším jednání o důchodové reformě. Prezident poté oznámil, že další jednání v současném formátu, tedy se zástupci ANO a koalice, je nadále bezpředmětné.

Hnutí ANO své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že členové vlády opakovaně prohlašovali, že reformu přijmou bez ohledu na jednání s opozicí. Hnutí ANO prý navíc odmítá jakákoliv další jednání s vládou, protože jim nechce předávat své know-how. Jurečka po oznámení kroku hnutí ANO uvedl, že by od babišovců očekával odpovědnost místo politikaření a politického marketingu. A premiér Petr Fiala prohlásil, že si důchodovou reformu prosadí klidně bez opozice.

Kvůli neshodám o tom, co vlastně na schůzi na Hradě zaznělo, zveřejnila prezidentská kancelář zápis ze schůzky, který provedl ekonom a poradce prezidenta Vladimír Bezděk. Tento krok zkritizoval místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO), který byl vlastními slovy „šokován, že někdo zveřejní interní zápis, který nebyl odsouhlasen druhou stranou, která byla aktérem schůzky“.

Další schůze na Hradě proběhla bez opozičních poslanců, kteří to dopředu avizovali. Petr Pavel přesto na sociálních sítích do opozice rýpl, když zveřejnil fotku s prázdnými židlemi a jmenovkami opozičních politiků.

To naštvalo šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. „Pan prezident je prý z vývoje zklamán, ale zklamáni jsme i my. Nechávat prázdné židle a občerstvení, přestože pan prezident několik dnů ví, že se naši zástupci jednání nezúčastní, to není důstojné úřadu prezidenta republiky. Pan prezident tímto divadlem jen potvrdil, že je prezidentem pětikoalice,“ má jasno Babiš.

Že to nebylo dobré gesto, nyní potvrzuje komentátor MF Dnes Miroslav Korecký. „Ze strany pana prezidenta bylo zveřejnění toho záznamu zbytečný šprajc. Ukazování fotografií s prázdnými místy hnutí ANO jsou šťouchance, které jsou v tak zásadní věci jako důchodová reforma trochu zbytečné,“ prohlásil Korecký ve vysílání CNN Prima News.

Vláda nyní dle slov premiéra Petra Fialy předloží a schválí návrh Mariana Jurečky, a to klidně bez debaty s opozicí, která už o to nadále nemá zájem. „Vypadá to, že se debata dostala do slepé uličky, a to zejména po té roztržce, ke které došlo jak mezi hnutím ANO a vládní koalicí, tak mezi ANO a Pražským hradem,“ potvrdil Korecký s tím, že vláda díky většině ve Sněmovně si návrh nejspíše prosadí.

„Kvůli tomu, že ANO asi nedokázalo přiznat nějaký posun v otázce důchodového věku, v tuto chvíli věc leží tak, že si vláda velmi pravděpodobně prohlasuje svou sto osmičkou nebo sto devítkou svoji představu reformy,“ doplnil komentátor.

Jenže parlamentní volby příští rok mohou všechno změnit. Hnutí ANO už vyhlásilo, že Jurečkovu reformu klidně zruší, podle Koreckého minimálně provede zásadní revize, pokud se dostane ANO k vládě. Nynější kritika důchodové reformy je podle něj logická, protože jde o nepopulární opatření. „Je to ale velké volební téma a opozice, která bude tvrdě proti těmto důchodovým změnám, na tom může získávat. To je asi velmi pravděpodobné,“ dodal Korecký.

