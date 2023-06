Pavel přijal malou šikanovanou Ukrajinku. A co naše děti? Čelí rasismu! Rom se ozval

MONITORING Aktivista a zakladatel iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko tvrdí, že čeští Romové jsou právem rozhořčení, když si porovnají pomoc, jaká se dostává ukrajinským uprchlíkům, s tím, jak stát zachází s nimi. „Stát upřednostňuje Ukrajince před Romy,“ má jasno Miko. Velké vášně rozpoutal incident ze začátku června, kdy po roztržce s ukrajinským uprchlíkem zemřel mladý Rom. „Stát by se měl Romům omluvit za desetiletí diskriminačních kroků,“ řekl Miko, že alespoň to by část nahněvaných Romů uklidnilo.

reklama

Začátkem června u brněnské přehrady zemřel po incidentu s mužem z Ukrajiny mladý Rom. I kvůli tomu podle Mika panují u českých Romů protiukrajinské nálady způsobené pocitem křivdy. Extremističtí Romové dokonce vyzývají k pochodům proti Ukrajincům. Tyto extrémní projevy Miko odsuzuje, rozhořčení Romů prý ale chápe a je podle něj oprávněné.

„Stát upřednostňuje Ukrajince před Romy. Dochází k segregaci romských dětí i v přístupu ke vzdělání. Existuje nerovný přístup na trhu s bydlením. Legislativně je sice všechno v pořádku, ale v praxi se dějí nespravedlnosti. Je tu i problém s diskriminací na trhu práce. Kritizuje to OSN, Evropská unie. Ale nikdo s tím nic nedělá,“ tvrdí Miko v rozhovoru pro server iDdnes.cz.

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6986 lidí

„Majoritní společnost Ukrajincům pomáhá, ale nám, Romům, se nepomáhá. Je sice správné, že pan prezident přijal na Hradě šikanovanou ukrajinskou dívenku. Ale Romové si logicky říkají: nám tady také ubližují, ubližují našim dětem. Třeba můj syn ve škole čelil rasistickému útoku. Ale tohle nikoho nezajímá. Proto je tu vztek vůči Ukrajincům, kteří za nic samozřejmě nemohou,“ mrzí Mika.

Fotogalerie: - Ze sněmovny na Hrad

Česká politická elita podle něj měla po incidentu z Brna reagovat úplně jinak, což by zmírnilo aktuální romskou frustraci. „Oni prostě nedokážou pochopit, co Romové skutečně cítí. A navíc řada politiků mlčí proto, že se obávají, že ztratí politické body a že jim to majoritní část společnosti u voleb spočítá,“ má jasno romský aktivista.

Miko ale odmítá radikální reakce, ke kterým svolávají někteří Romové, protože by to v očích české veřejnosti přiblížilo Romy k extremistům. „Na protesty budou přijíždět radikální Romové, kteří přes svoje živá vysílání na sociálních sítích veřejně nabádají k násilí, nabádají k tomu, že je třeba vzít spravedlnost do svých rukou a mluví o pomstě. A to je strašně nebezpečné,“ varuje Miko a opakuje, že nespokojenost Romů v Česku je podle něj oprávněná.

„Stát má vůči této komunitě velký dluh, který trvá už od devadesátých let,“ tvrdí Miko a odmítá, že by se Romové měli dobře díky závislosti na sociálním systému. „Ano, jedna část Romů se naučila to, že byla odkázaná na sociální systém. Ale to přece není žádná výhra, jak si majoritní část společnosti myslí. Ať si to lidi zkusí, žít ze sociálních dávek, když si nemůžete vzít ani úvěr na vysavač. Spousta lidí se kvůli tomu dostala do dluhových pastí, začalo se obchodovat s chudobou, s předraženými ubytovnami. Obchodovalo se s dluhy, je tu milion lidí v exekucích,“ vysvětluje Miko.

Nejlepším řešením k uklidnění současné napjaté situace je podle aktivisty omluva ze strany státu za desetiletí diskriminačních kroků. „Prostě chybí jasná, explicitní omluva, a chybí i pochopení. Politici a část majoritní společnosti si musí uvědomit, že velká část Romů je sociálně vyloučená, žije na periferii společnosti. Ale to není vina Romů. Oni si to nevymysleli. To je vina desetiletí diskriminačních kroků, které vedly mimo jiné k segregaci romských dětí. A to je třeba změnit,“ prohlásil aktivista Miko.

Psali jsme: Řev, létající židle. „Že pro Romy nic neděláme?“ Drsný Most. Svědectví lékařky Zrušeno! V Brně se kvůli smrti Roma demonstrovat nebude. Prý by přišli „nesprávní lidé“ Brno: Romové šli účtovat s Ukrajinci. Okamura ukázal „další případy“ Okamura: Odporné. Romští aktivisté žijí z našich peněz. Zneužívání dávek jim vyhovuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama