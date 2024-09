Pecková kritizovala slučitelnost funkcí. U veřejnosti narazila

Krajské volby ve Středočeském kraji jasně vyhrálo hnutí ANO, druzí skončili Starostové a až třetí koalice SPOLU. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka by ANO jako vítěz mělo mít post hejtmana, ale netrvá na něm. „Zvítězili jsme, máme právo mít hejtmana, ale není to věc, přes kterou by nejel vlak,“ řekl Havlíček.

Lídr vítězného ANO ve středních Čechách Tomáš Helebrant nevyloučil možnost, že by ANO přenechalo funkci hejtmana lídrovi SPOLU Janu Skopečkovi.

Povolební jednání stále pokračuje a otázkou zůstává, zda se spojí zástupci SPOLU se Starosty, či nakonec upřednostní ANO, pak Starostům hrozí, že zamíří do opozice.

Dosavadní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) se jen stěží smiřuje s tím, že by přišla o svůj hejtmanský post. Již dříve uvedla, že by ráda obhájila svůj post, aby dokončila „rozdělanou práci“. Nyní varuje před kumulací funkcí. „Hejtman? To není práce na vedlejšák. Chápu, že mít plat hejtmana a k tomu poslance nebo senátora je pro někoho lákavé. Vždycky na to ale doplatí kraj, který není řízen na 100 %,“ uvedla na sociální síti X.

Jako příklad v České televizi zmínila svou předchůdkyni Jermanovou. „Paní Jermanová byla poslankyně a ze 36 zastupitelstev byla pouze na jedenácti z nich, na šestnácti nebyla vůbec a na zbytku byla, že přišla, odprezentovala se na hodinu a odešla. A takovým způsobem, myslím, se práce dělat nemá,“ řekla Pecková.

Hejtman? To není práce na vedlejšák. Chápu, že mít plat hejtmana a k tomu poslance nebo senátora je pro někoho lákavé. Vždycky na to ale doplatí kraj, který není řízen na 100 %. pic.twitter.com/H5DglwAH7N — Petra Pecková (@PPeckova) September 25, 2024

Lidé v diskusi Peckové následně vyčetli, že si při výkonu hejtmanské funkce držela i post starostky.

„Nechtěla jste po zvolení hejtmankou mít také dvě funkce – ve vedení obce, kde jste pracovala, a jako hejtmanka? Není trochu licoměrné takový stav nyní kritizovat?“ ohradil se vůči slovům Peckové o kumulaci funkcí diskutér.

„Já myslel, že vy jste hejtmankou a zároveň starostkou. Nebo ne?“ zněla další reakce.

„A co řídíš ty, nádhero? Tvoje drzost je neuvěřitelná!“ vzkázal Peckové Martin Krejzar.

Mnoho dalších uživatelů Peckové vzkazovalo, že Skopeček dohromady funkci hejtmana i poslance zvládne.

Hnutí STAN ale nechce připustit, že by vítězné ANO bylo ve vedení kraje, proto STAN nabídl spolupráci koalici SPOLU. Hnutí ANO hned po volbách uvedlo, že je připraveno začít vyjednávat s koalicí SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) či s jejími jednotlivými stranami o vytvoření krajské vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že si nedovede představit, že by ANO ve vedení Středočeského kraje nebylo.

Byť bylo očekávané pokračování spolupráce STAN a koalice SPOLU – STAN a ODS by získaly těsnou většinu – lídr ODS Jan Skopeček uvedl, že by šlo o křehkou většinu: „Je potřeba říct, že nám ubyl jeden koaliční partner, to znamená Piráti, kteří se do zastupitelstva nedostali. Takže v tomto směru z logiky věci koalice pokračovat nemůže. Takže většina je, ale je velmi křehká. My se s kolegy ze STAN určitě bavit budeme a uvidíme, co dokážeme z výsledku uvařit. Je potřeba si přiznat, že oproti minulým volbám se tam dostalo i SPD a komunisté,“ sdělil Skopeček v rozhovoru pro iROZHLAS.cz – a že proto nevylučuje ani jednání i s vítězným ANO.

Psali jsme: „Uvidíme, co dokážeme uvařit“. Ve hře je koalice Spolu a ANO Povodně ještě nezačaly a už je kvůli nim politicky zle Nejsem žádná komunistka, rozčílil Skopeček dámu od Zelených „Byl Havel také sv*ně?“ Po dopisu Hřebejka či Hrušínského pro Foltýna přituhlo