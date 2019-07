Pehe: Zeman si Babiše povodí jako loutku. Baví ho sledovat, jak se všichni rozčilují. Hrozí tento scénář

Ústava ČR byla napsána pro odpovědné politiky, ne pro Miloše Zemana, upozornil politolog Jiří Pehe. V rozhovoru pro Reflex.cz varoval, že stávající prezident po Ústavě stále více šlape. Prý po ní šlape až tolik, že to začíná být nebezpečné pro tuto zemi. Hlavu státu by proto měl zastavit předseda vlády Andrej Babiš (ANO), jenže tak neučiní, protože je to slabý premiér, který se kvůli své trestní kauze bez prezidenta neobejde.

Na úvod Pehe prohlásil, že díky politikům letos vlastně nezažíváme okurkovou sezónu. Místo letního klidu tu máme aféru s odvoláváním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), která mohla být vyřešena během jednoho odpoledne a místo toho ji tady kvůli prezidentovi Miloši Zemanovi řešíme už několik týdnů.

„Pan prezident si chce vykolíkovat nějaké ústavní území, které on se snaží postupně zvětšovat, protože má pocit, že přímá volba prezidenta mu dala silnější mandát. Zkouší, kam až může v Ústavě zajít, a pan premiér je z různých důvodů slabý na to, aby využil svých ústavních kompetencí a prezidenta, takříkajíc, umravnil,“ upozornil Pehe s tím, že předseda vlády má na krku svou trestní kauzu a prezidenta Zemana potřebuje, aby v případě potřeby zastavil jeho proces, nebo ho např. omilostnil. A potřebuje ho také k tomu, aby udržel jeho vládu. Za těchto okolností si prý Zeman může Babiše vodit v podstatě jako loutku.

Určitě to není legrace, protože tady se začíná zcela otevřeně šlapat po Ústavě ČR, po nejvyšším zákonu této země. Podle Ústavy se mělo něco stát, prezident to ignoruje a premiér se tváří, jakože se nic neděje a chce vyjednávat. Dokonce se do celé věci nechala zatáhnout ČSSD, která místo toho, aby v okamžiku, kdy premiér postoupil žádost o odvolání ministra Staňka, prezidentovi řekla, ‚už se nás to netýká, je to ústavní záležitost mezi prezidentem a premiérem‘, jak je to napsáno v Ústavě, tak jednají s panem prezidentem a je to celé tak trochu ústavní fraška, která má velké dopady na Ústavu a na to, jak ji lidé budou chápat,“ bil na poplach politolog.

„Prezident se už od nástupu do funkce snaží vyzkoušet, kam až může zajít a vlastně je to pro něj tak trochu zábava, protože zcela pochopitelně vypukne pohoršení, jak mezi novináři, tak mezi politiky. Koneckonců, když nevyšší činitel země, který by měl na Ústavu dohlížet, ji fakticky obchází, tak to není věc, která by nebyla dosti vážná. Ale pan prezident si to užívá a z těch svých výšin na Hradě nebo v Lánech se kouká na to, jak se ostatní rozčilují. Ale myslím, že to žádná legrace není,“ nešetřil kritickými slovy Pehe.

Fakt, že předseda vlády nedokáže hlavu státu odkázat do patřičných mezí, naznačuje, že Miloš Zeman na stávající politické scéně, za aktuálně daného rozložení politických sil, je silnou postavou. „Prezident si je vědom, že je v tuto chvíli nedotknutelný a užívá si to. Ale česká Ústava byla napsána pro odpovědné politiky, kteří si mezi sebou nebudou bourat hrady z písku a bavit se tím,“ řekl ještě Pehe.

Miloš Zeman se prý Babiše snaží natlačit do menšinové vlády, kterou podrží nad vodou komunisté a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Babiš prý tento krok nechce udělat, protože by si ještě víc poškodil svůj obraz u ostatních evropských lídrů. Ale je možné, že nakonec se k tomu Zemanem přece jen dotlačit nechá.

Pár slov poznamenal také na konto možného spojování pravice. Pehe nevěří, že tento projekt nakonec uspěje, protože ony strany mají sice některé společné body, ale je mezi nimi také řada rozporů. Už vůbec prý není jisté, zda budou schopní domluvit se nejen na předvolební spolupráci, ale také na spolupráci povolební.

Nakonec Pehe prohlásil, že letošní oslavy 30. výročí sametové revoluce mohou být opravdu hodně horké. Prý mohou být vyhrocenější, než v letech předchozích.

autor: mp