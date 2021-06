Pekarová Adamová pohovořila o rozpočtu. Takto to máme udělat, abychom srazili dluh

Vláda schválila základní parametry rozpočtu na příští rok, schodek je 390 miliard. „Schodek bychom uměli nižší,“ upozornila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která v pořadu Interview ČT24 nabídla řešení, jak oddlužit Česko. Rozhodně je podle ní nutné zeštíhlit stát. „Je třeba udělat audit personálních sil na Ministerstvu práce a sociálních věcí,“ míní politička, která by v případě účasti ve vládě za koalici SPOLU by chtěla být šéfkou tohoto resortu. Nebojí se prý, že kauza exposlance TOP 09 Dominika Feriho jejich uskupení ve volbách oslabí.

Šéfka TOP 09 Pekarová Adamová vítá, že nově končí roušky ve školních třídách ve většině krajů s výjimkou Jihočeského, Libereckého a Zlínského kraje. „Dokonce si myslím, že k tomu mohla u školáků přistoupit vláda mnohem dříve. Pravidelné testování dětí ukázalo, že počtu odhalených případů nákazy nemoci covid-19 je zde pouze promile,“ uvedla, že nedávalo smysl, aby děti měly tolik hodin nasazenou roušku.

Hlavním tématem rozhovoru byl příští rozpočet, který bude se schodkem 390 miliard korun. Politička je přesvědčena, že jako koalice SPOLU by zcela jistě uměli i v době pandemie udělat schodek daleko nižší. „Umíme najít úspory ve výdajích, to se tato vláda zdráhá dělat, protože by to nebylo úplně populární,“ uvedla.

Zkonkretizovala, že peníze do státní kasy by se daly najít například v dotacích: „Už na letošní rok jsme navrhovali zkrátit desítky miliard. Byly to různé typy dotací, třeba agropodnikům. Je celá řada věcí, které jsou zbytné, vláda by se k tomu měla postavit čelem, pokud chce, abychom zvládli své veřejné finance,“ zdůraznila, jak by se dalo zlepšit současnou tristní kondici státního rozpočtu.

Připustila, že tíživá je i díra zhruba 130 miliard, za kterou může ODS v podobě zrušení superhrubé mzdy. „Je to věc, kterou každá strana vnímala jinak. Dnes také diskuse neměla začínat od zvyšování daní, ale od toho, kde může stát ušetřit,“ podotkla předsedkyně TOP 09. Na otázku, zda budou zvyšovat daně, odvětila jasné „ne“.

Co se týká zmrazení platů státních zaměstnanců, bude se tento krok projednávat. „Myslím, že bychom o tom měli zahájit debatu. Nikoliv však u zaměstnanců všech skupin, ale u těch klíčových. Je důležité zeštíhlit stát. Propouštění úředníků máme v programu o 13 procent celkově. A to zejména ve státní správě v řadách úředníků,“ uvedla.

Dají se také zrušit mnohé agendy na finanční správě i v celní správě. Máme tu podle jejích slov celou řadu úřadů, které nabobtnaly i v rámci ministerstev. „Sleduji dlouhodobě Ministerstvo práce a sociálních věcí, tam narostl počet zaměstnanců až o deset procent za socialistických vlád. Je třeba udělat audit personálních sil, postupně je propouštět,“ zmínila, kde spatřuje zcela zbytné úředníky.

Nevyloučila, že její zájem o Ministerstvo práce a sociálních věcí značí, že případně ve vládě za koalici SPOLU bude chtít sedět v čele tohoto resortu. „Je zcela logické, že pokud se něčemu dlouhodobě věnuji, tedy celou dobu, co jsem ve Sněmovně, což je už osmý rok, je to pro mě nejpřirozenější ministerstvo,“ řekla.

Volební průzkumy ji prý nechávají zcela klidnou. Nejnovější průzkum agentury Kantar pro Českou televizi by volby v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN. Za ní by skončilo uskupení SPOLU, ve kterém jsou zástupci ODS, lidovců a TOP 09. Vládnoucí hnutí ANO obsadilo třetí příčku.

„Nemáme v plánu reagovat na jednotlivé průzkumy. Zřejmý je trend, že koalice SPOLU posiluje krok za krokem. Já jsem sportovkyně a mám ráda vytrvalostní sporty, je dobré nepřepálit začátek, naopak si nechat síly na konec,“ popsala, jak chtějí k blížícím se volbám přistupovat.

Opozici se minulý čtvrtek nepodařilo vyslovit nedůvěru vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) jednání označil za předvolební mítink. Kritice čelil, když ve svých vystoupeních mluvil o „cizácích“, kteří v Česku privatizovali majetky, nebo k nám jezdí z celé Evropy popíjet v barech, což u nás rozhodně není žádané. Také prohlásil, že máme tak „brutální“ opozici v pandemii, jakou nikde jinde nemají.

Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě ale mělo i tak podle Pekarové Adamové velký smysl. „Mělo to smysl právě proto, jak pan Babiš dlouhodobě lže a otáčí. S těmi ‚cizáky‘ to je jeden z příkladů. To byl velmi vypočítavě použitý pojem. Opozice od začátku pandemie byla semknuta a podporovala celou řadu věcí, které vláda dělala. Kladli jsme jí i celou řadu návrhů a podnětů,“ připomněla Pekarová Adamová.

Závěrem padla otázka, zda blížící se volby neovlivní i kauza exposlance TOP 09 Dominika Feriho, v níž byl obviněn ze sexuálního násilí. „Myslím, že jsme tuto kauzu politicky vyřešili velmi rychle. Mrzí mě, že k takové kauze došlo. Není to nic přijemného pro naši koalici. Věřím, že voliči ocení naše rychlé řešení,“ podotkla.

„V Česku fakt není v posledních letech zvykem, že někdo, kdo je nařčen z takového jednání, které se neslučuje s výkonem mandátu ve Sněmovně, na něj rezignuje,“ zdůraznila. Kroužková na to však namítla: „Dobře, za to ho ale nebudeme chválit,“ konstatovala.

