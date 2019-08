Pekarová Adamová přiznala, čím by se chtěla inspirovat u Babiše, aby pozvedla TOP 09

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová svou oznámenou kandidaturu na předsedkyni strany vysvětluje tím, že chce do strany přinést novou energii. Za velké minus považuje to, že ve straně zanedbali komunikaci napřímo v regionech. Po vzoru Andreje Babiše (ANO) by to ráda napravila. Zato zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem by se inspirovat už příliš nechtěla. K jeho případné kandidatuře do vedení TOP 09 v rozhovoru pro Info.cz sdělila, že jejich politiku by měly už utvářet nové tváře.

Ještě před létem první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová svou kandidaturu na předsedkyni TOP 09 odmítala, její změna názoru byla pro mnohé překvapením. Co ji donutilo názor změnit? „Během prázdnin jsem absolvovala celou řadu rozhovorů v regionech a díky tomu jsem zjistila, že mě moji kolegové napříč republikou podporují a vyzývají,“ vysvětluje.

„Kromě toho jsem se od lidí dozvěděla, že si nechtějí vybírat mezi Czerninem a Pospíšilem. Většina z nich se obává, že by taková volba mohla stranu ‚štípnout‘,“ dodala s tím, že ona by podle lidí naopak mohla stranu stmelit a nabídnout jí lepší cestu než kdokoli jiný.

Pro zlepšení stavu TOP 09 je podle ní potřeba setkávat se s lidmi „face to face“ a hovořit s nimi o věcech. „Musíme s lidmi především mluvit, musíme za nimi jezdit. Lidé oceňují osobní kontakt a oprávněně chtějí mluvit s těmi, kteří politiku reprezentují,“ je si vědoma Pekarová Adamová, která věří, že právě to jim zvýší čitelnost a přitažlivost.

V tomto směru by šla ráda ve stopách premiéra Andreje Babiše. „Pokud se lze něčím u Babiše inspirovat, je to právě jeho schopnost přijet za lidmi kamkoliv napříč republikou a bavit se s nimi. Myslím formu a intenzitu, ne obsah,“ říká a zároveň dodává, že nelze však naslibovat spoustu věcí, aniž by se někdo trápil s jejich splněním.

Své řekla také k tomu, jak vnímá případnou kandidaturu Miroslava Kalouska do vedení TOP 09. „Kalousek určitě bude mít v TOP 09 i nadále svůj hlas. Při vší úctě by ale politiku TOP 09 měly už utvářet nové tváře,“ uzavřela Pekarová Adamová s tím, že si samozřejmě Kalouska váží a byl to on, kvůli kterému do této strany vstoupila.

autor: nab