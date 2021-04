Pekarová: Babiši, demisi. Vrbětice byl teror a kdo to zlehčuje, nemá být premiérem

Lídři koalice SPOLU na tiskové konferenci odsoudili vyjádření premiéra Andreje Babiše, podle kterého byl útok ve Vrběticích jen útokem na zboží. „Byl to akt státního terorismu na území cizí svrchované země, takto je to potřeba chápat a pojmenovávat,“ reagoval šéf ODS Petr Fiala. Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by měl dokonce Babiš po takovém výroku zvážit demisi.

„Naše země se vyrovnává s těmi šokujícími informacemi, které od soboty všichni víme, já bych k tomu chtěl říct tři poznámky, zejména k reakci české vlády,“ spustil Fiala na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny.

„Zaprvé je potřeba, aby okamžitě přestalo zlehčování, bagatelizace a různá náhradní pojmenování toho incidentu. Považuji za naprosto nepřijatelný výrok premiéra Andreje Babiše, že šlo o útok na zboží. Byl to akt státního terorismu na území cizí svrchované země, takto je to potřeba chápat a pojmenovávat,“ má jasno Fiala s tím, že ze strany vlády zatím k jasnému a tvrdému odsouzení útoků nedošlo.

Fiala také požaduje vyjasnění, kdy vlastně vládní představitelé informaci dostali a proč se jejich výpovědi různí. „Není jasné, kdy se o té informaci vlastně dozvěděli, od některých slyšíme, že se to dozvěděli v pátek 16. dubna, od jiných, že to bylo 7. dubna. Každý říká něco jiného, ale je potřeba si v tom udělat jasno a dát to do souvislostí s náhlým odvoláním ministra zahraničí Tomáše Petříčka nebo s tou tragikomickou plánovanou cestou ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy,“ pokračoval Fiala.

„Ta vysvětlení, která zatím zaznívají, jsou naprosto nedůvěryhodná, a to si v takovou vážnou chvíli nemůžeme dovolit. Ministr Hamáček není žádný tajný agent z dětské knížky, je to vrcholný politik, a tak nepředpokládám, že by měl hrát takovéto zpravodajské hry,“ dodal na adresu současného ministra vnitra i zahraničí.

Podle Fialy je také potřeba začít mnohem větší diplomatickou ofenzivu a mnohem více vyzývat státy EU a NATO, aby se postavily za Českou republiku. „Česká vláda by měla udělat všechno pro to, aby mezinárodní solidarita, projevující se konkrétními kroky, byla uplatněna. Premiér by měl požádat o svolání mimořádného summitu a měli bychom dělat intenzivní diplomatickou ofenzivu s našimi spojenci,“ radí Fiala.

Tvrdší reakci by si Fiala představoval také v otázce vyhoštění ruských diplomatů a následné ruské odvetné reakce. „My jsme jim vyhodili 18 agentů a oni nám vyhostili 20, a tím to celé končí? To přece není možné, je třeba učinit rázné kroky a srovnat počet diplomatů v obou zemích. Jsme suverénní země a musíme chránit svou bezpečnost a pověst a podle toho se musíme chovat,“ dodal Fiala s tím, že v Rusku zbylo v současnosti pět českých diplomatů, zatímco ruská ambasáda v Praze stále čítá desítky lidí.

Se stejným názorem přispěchal také šéf lidovců Marian Jurečka. „Je to jeden z nejdůležitějších momentů za posledních třicet let a ukazuje, jak zde obrovsky chybí zkušený a kompetentní ministr zahraničí, který by tu práci opravdu dělal na full time,“ uvedl Jurečka s tím, že v současnosti vede resort ministr vnitra Hamáček.

„Doufám, že všichni naši velvyslanci ve spojeneckých zemích žádají schůzi ministrů zahraničí a vysvětlují jim situaci u nás a žádají je nejen o podporu slovní, ale konkrétní kroky. Čekal bych, že včera ministr zahraničí Hamáček sedne do letadla a navštíví své partnery minimálně v Berlíně, Paříži a Londýně. Ta situace si to žádá, aby o tom on osobně jednal mezi čtyřma očima. My požadujeme stejnou spojeneckou podporu, jaká se odehrála v roce 2018 v případě kauzy Skripal ve Velké Británii. My jsme tehdy jako spojenci podpořili Británii a také jsme vyhostili ruské diplomaty,“ říká rázně Jurečka.

I Jurečka se vymezuje proti prohlášení premiéra Babiše o útoku na zboží. „Dva agenti působili na území České republiky, působili v areálu resortu Ministerstva obrany, přišli o život dva občané České republiky a relativizovat to je naprosto nepřijatelné. Slova o tom, že se jen akce nepovedla, to nikdy nemůže v takové situaci zaznít z úst českého premiéra, který má hájit naši bezpečnost a suverenitu,“ odsoudil Babišova slova Jurečka.

„Češi nejsou zboží,“ spustila poté Pekarová Adamová. „Vláda by měla zažalovat za pozůstalé po obětech tohoto teroristického činu Rusko u Evropského soudu pro lidská práva. Tady se nejedná o útoky na nějaké zbraně, ale o přímé ohrožení na životech a majetku stovek nebo tisíců lidí, kteří kolem toho areálu žijí. Jinak by tehdy nebyli evakuováni,“ má jasno Pekarová.

„Pokud tohle chce premiér jakýmkoliv způsobem zlehčovat, tak jsou jeho výroky nejen skandální, ale úplně za hranou a měl by si rozmyslet, zda vůbec má být nadále premiérem,“ dodala rázně šéfka TOP 09.

