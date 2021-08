Pekarová: Okamura, potomek migranta, je proti migraci. Terorismus páchá Balda a Rusové

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vystavila Andreji Babišovi strašlivé vysvědčení. Jedna z lídryň koalice Spolu má za to, že Babišovi jde především o osobní prospěch, nikoli o ČR. Andrej Babiš dělá všechno pro to, aby se zapomnělo na 30 tisíc obětí covidu. Aby se zapomnělo na to, že ještě před pár měsíci jsme se báli o to, aby nám nezkolabovalo úplně zdravotnictví. Brutálně nás zadlužil a žene Česko do bankrotu. To je strašná vizitka vládnutí. Musí to skončit, tepala Babiše Pekarová. Došlo i na migraci.

reklama

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 a jedna z lídryň pravicové koalice Spolu, to jest koalice ODS, lidovců a TOP 09, poskytla rozhovor CNN Prima News.

Zdůraznila v něm, že koalice Spolu posiluje, zatímco koalice Pirátů a Starostů klesá. Bohužel posiluje i hnutí ANO Andreje Babiše a i když je do voleb ještě relativně daleko a dá se očekávat leccos, trendy podle Pekarové naznačují, kdo nakonec bude hlavní opoziční silou proti Babišovi koalice Spolu.

„Já vidím obrovský potenciál pro naši koalici, vychází nám to z těch průzkumů, být těmi, kteří mají jedinou šanci porazit hnutí Andreje Babiše a ukončit to chaotické vládnutí."

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Andrej Babiš dělá všechno pro to, aby se zapomnělo na 30 tisíc obětí covidu. Aby se zapomnělo na to, že ještě před pár měsíci jsme se tady báli o to, aby nám nezkolabovalo úplně zdravotnictví. Vzpomeňme si na to, že jsme nemohli z okresu do okresu. Že tady byl chaos v základních věcech a opatřeních. Důvěra lidí v to, že ten stát je vůbec schopen nějak řídit tu epidemii klesla úplně na nulu. A toto všechno bychom mu měli sečíst u voleb. Včetně toho, že byť to nebylo tak nutné, tak nás brutálně zadlužil, děti neví, z čeho to budou splácet, na to nedává žádnou odpověď,“ rozjela se Pekarová Adamová.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„On sám necítí žádnou zodpovědnost, on sám se bude válet na francouzské riviéře v důchodu. On je zabezpečen na několik generací dopředu. Ale my to musíme řešit. Tohle musíme mít na mysli u voleb, že to je člověk, který nás brutálně zadlužil a žene tuto zemi k bankrotu. A zároveň ohrozil ty nejzranitelnější obyvatele, vždyť jsme jednou ze zemí s největším počtem obětí na počet obyvatel. Jsme mezi čtyřmi zeměmi na světě s největším počtem obětí covidu. To je strašná vizitka vládnutí hnutí ANO a myslím, že je na čase to ukončit,“ ostřelovala Babiše dál a dál.

Andrej Babiš svými trvalými útoky na Piráty a Starosty ukazuje, že nemá vlastní téma a snaží se to zamaskovat tím, že spustil hnojomety proti oběma opozičním koalicím. Pohled na fakta totiž ukazuje, že Babišův Agrofert, dočasně odložený ve svěřeneckých fondech premiéra, bohatne víc a víc, ale republika zdaleka tak neprosperuje.

Proto bychom se neměli zabývat tím, co kde vytáhne jeho PR tým za lež. „Mě vždycky rodiče učili, že kdo lže, ten krade,“ přisadila si ještě Pekarová Adamová.

Zdůraznila, že prezident Miloš Zeman a Andrej Babiš si jdou vzájemně na ruku, ale pokud se ho voliči nezaleknou, rozdají karty tak, že vládu dokážou sestavit jen 2 opoziční koalice, tak ani Zeman podle ní nehodí tuto zemi do hluboké politické krize.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nová vláda bez Babiše musí podle Pekarové Adamové vrátit do české politiky slušnost a věcnost a musí řešit skutečné problémy této země.

Pozornost věnovala také uprchlické krizi. Podle Pekarové Adamové je to problém, který má mnoho vrstev. Jednu vrstvu představují afghánští spolupracovníci českých vojáků, kterým jsme podle Pekarové Adamové museli pomoct, protože jinak bychom vypadali jako absolutně nespolehlivý partner do budoucna před kýmkoli v zahraničí.

„A druhá rovina. Pojďme se podívat, kdo tady spáchal teroristické činy. Tak letos vyšlo najevo, že státního terorismu se tady ve Vrběticích dopustili Rusové. To je jasný fakt. Další jasný fakt je, že odsouzeným teroristou v České republice byl pan (Jaromír) Balda, který si to odseděl a který byl příznivcem SPD. SPD tady tyto nálady pravidelně rozdmýchává,“ udeřila Pekarová Adamová na SPD.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Největším bojovníkem proti migraci je právě potomek migranta. Takže já jsem sama přesvědčena o tom, že ta rozumná pozice, společná pozice EU - ochrana vnějších hranic a vrácení žadatelů o azyl bez nároku do země původu, to je ta správná cesta. My dlouhodobě odmítáme kvóty.“ zdůraznila ještě.

Celý rozhovor naleznete zde

Psali jsme: Fuj, Piráti ne. Babiš? ,,Hokej” v ODS: Strana na třetiny. To si Fiala nevystaví, co se říká K*rva, vemeno. Topolánek bránil ODS. Zvrhlo se to Ivan Bartoš: S uhlím skončíme do roku 2033. Nemá místo „Ta paní křičí. To se nedá,“ zanaříkal Babiš. Řekl, co zažil mezi lidmi. Přijal opatření

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.