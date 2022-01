Pekarová: Orbán? Podporuji maďarskou opozici, aby v Maďarsku byla demokracie

reklama

Markéta Pekarová Adamová lidem přes televizní kamery sdělila, že vláda Petra Fialy hodlá hledat to, co vládu spojuje a hodlá řešit nikoli jednu, ale hned několik krizí, které se na občany valí, takže nemá prostor a především chuť rozebírat věci, které by mohly v kabinetu vyvolat neshody.

„Zemi jsme převzali v hodně tristním stavu, máme po Babišově vládě co napravovat,“ pravila Pekarová Adamová.

Pár slov věnovala i ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Zdůraznila, že se již v promluvách k občanům zlepšil.

„Já znám Vlastimila Válka mnoho let a vím, že je to velký profesionál. Ale má trochu tendenci zabíhat do detailu, protože je to profesor medicíny a někdy používal termíny, které nemusely být veřejnosti srozumitelné, takže někdy to bylo trochu komplikované, ale myslím, že už všichni zaznamenali, že se to zlepšilo,“ pravila předsedkyně TOP 09.

Ministr Válek se podle ní drží pravidla, že není třeba lidem pořád něco zakazovat, protože dospělí lidé se mohou chovat sami od sebe zodpovědně a vyhodnotit si, jak by v časech pokračující epidemie nemoci covid-19 měli postupovat.

Stranou její pozornosti nezůstal ani premiér Viktor Orbán, o němž na sociální síti Facebook napsala, že ho snad Maďaři u voleb odstaví od moci stejně, jako Češi odstavili Andreje Babiše (ANO). Její názor na Viktora Orbána je prý v tomto směru konzistentní. Mimo jiné i proto, že podpořil prezidenta Kazachstánu Kasyma-Žomarta Tokajeva, který poté, co lidé Kazachstánu dali najevo nespokojenost s jeho vládou, ozbrojeným složkám povolil bez varování střílet do demonstrantů.

Tím, že Orbán vyjádřil Tokajevovi podporu, se prý pro Pekarovou Adamovou ocitl za hranou. Proto měla potřebu podpořit stávající maďarské opoziční strany.

„Jedná se o podporu stran, které usilují o podporu demokracie v Maďarsku, aby tam nebyla oslabována tak, jak to činí Viktor Orbán."

To, že Orbán podpořil prezidenta Tokajeva, považuje Pekarová za absolutně nepřijatelné.

„Což já považuji naprosto za hranou. To je jeden z projevů jeho dlouholeté politiky. Já jsem v tomto svém postoji k Viktoru Orbánovi konzistentní,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

Viktor Orbán skutečně prezidentu Tokajevovi vyjádřil solidaritu a také lítost nad mrtvými občany Kazachstánu, které Tokajev označil za teroristy, ale stalo se tak až poté, co Pekarová Adamová na sociální síti Facebook napsala, že Orbán vyjádřil solidaritu Tokajevovi, nikoli před tím.

Pár slov poznamenala i k cestě Jana Farského do USA. Poslanec bude půl roku pobývat za mořem, ale mandát českého zákonodárce si ponechá. „Je to na hnutí STAN, aby se k tomu postavilo a já věřím, že to řešení bude správné. Až se to stane v naší straně, tak to určitě budeme řešit,“ poznamenala Pekarová Adamová.

