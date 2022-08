Pekarová: Říkají, že máme plynu dostatek. Nemám důvod jim nevěřit. Topili jste špatně

reklama

„I kdybych měla jmění Billa Gatese, tak budu nosit v zimě svetr. Považuji to za normální a správné, protože mě rodiče vychovávali k tomu, abych netopila pánubohu do oken. Miminka a starší lidé musí mít tepleji. Ti, co mohou, by právě proto měli být solidární. Půjdu příkladem,“ napsala Pekarová Adamová před pár dny na svůj twitter a vzedmula vlnu kritiky.

Psali jsme: Pekarová: Babiši, doporučte lidem, ať šetří teplem. Ulevíte svému svědomí

„Můj výrok je připomínkou toho, že každý, nebo většina z nás, máme možnost se na těch úsporách podílet. Úspory jsou jednou z cest, jak spotřebovávat plynu méně. A tím, že ho nebudeme potřebovat tolik, nebudeme také tolik platit diktátoru Putinovi na jeho válečné běsnění na Ukrajině, kde umírají lidé,“ vysvětluje cíl svého sdělení, že díky svetru navíc se může méně vytápět.

Obavy, aby však svetr nebylo to jediné, co nám v zimě v boji s drahými energiemi zbyde, odráží slovy: „Zdaleka ne. A právě to bylo součásti celého toho kontextu, kdy jsem vlastně chtěla říci, že to zvládneme,“ věří politička.

Zdůraznila, že zimu zvládneme díky tomu, že vláda situaci nezanedbala a napravila chyby vlád minulých: „Za osm měsíců, co je vláda ve funkci, napravila to, co napáchaly vlády před ní s účastí hnutí ANO, že nás učinily naopak závislejšími na režimu diktátora Putina. Udělali jsme maximum pro to, abychom měli první předpoklad splněný – že energií bude dost na to, abychom si mohli být jísti, že zimu zvládneme,“ pokračovala Pekarová Adamová.

„Zvládněme to i díky tomu, pokud přehodnotíme a změníme své chování. Jsme v bezprecedentní situaci. Trošku se zapomíná na to, co hrozilo, že tu ani toho plynu nemuselo být dost,“ připomněla, že zásobníky plynu jsou dnes naplněné téměř na 85 procent a že k dispozici jsou i další alternativní zdroje. „To nám zajistí v tomto směru klid,“ dodala s tím, že podstatná otázka je, zda si to lidé budou moct dovolit.

Také předvolební slogan koalice SPOLU „Na zimu jsme připraveni, i kdyby Putin vypnul plyn“ dle jejích slov „garantuje“, že plynu na zimu bude dostatek. „Garantuje to vláda, ministři, premiér, nemám jediný důvod jim nevěřit. Dělali vše pro to, že to tak skutečně bude,“ je přesvědčena předsedkyně Sněmovny.

Přesto však ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) straší lidí tím, že pokud by byl plynu nedostatek, tak domácnosti budou muset dát přednost klíčovým podnikům. Podle Pekarové Adamové tak činí proto, že jako zodpovědná vláda musí být připraveni i na scénáře, které nemusí být pozitivní. „Je důležité lidem říct, že i na takovou situaci jsme připraveni. Scénáře mohou být negativní až černé, i to musíme zvažovat,“ připustila.

Psali jsme: Zvrácené. 20krát víc za elektřinu než Francie. V ČT se na vládu vyvalily zlé věci

Lidé se podle jejích slov nemusí obávat kontrol, jak moc topí. „Máme tu jakousi vyhlášku v připomínkovém řízení, která počítá právě s tím, že by plyn nebyl, tedy počítá s tím nejčernějším scénářem. Takže se lidi nemusí děsit toho, že bude někdo chodit kontrolovat, na kolik doma topí. Na druhou stranu chceme, aby si lidi uvědomili, že jeden stupeň dolů znamená v průměru úsporu šest procent. A to je docela dost. U dvou stupňů už je to dvanáct procent, to je z ekonomického, ekologického i bezpečnostního hlediska dost významné,“ podotkla předsedkyně TOP 09.

V kontextu toho také potvrdila slova ministra Síkely, že vláda nechce nutit lidi mrznout, ale pokud se bude vytápět tak, jak bylo v této zemi zvykem, bude to neudržitelné: „Je fér si také říct, že jsme si tu zvykli žít v tom, že nám nemusí tolik záležet na tom, jak topíme. To bylo špatně, bylo to špatně i předtím z ekologického hlediska. Klimatická změna nezmizela,“ dodala Markéta Pekarová Adamová, že v Česku se přetápělo, což bylo škodlivé.

Psali jsme: Ivo Valenta: Nenechme se zlikvidovat cenami energií. Jednejme okamžitě! Úřad vlády: Vláda schválila konkrétní podobu tzv. úsporného tarifu, průměrná pomoc bude ve výši 15 000 korun Britové už od Rusů neberou nic. Ale platí ceny, ze kterých jdou mdloby Vládní tarif. Dobrá pomoc, míní odborník. Ale když ceny porostou...

