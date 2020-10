Pekarová? To aby si volič ODS vzal tři ibalginy... Vyléčený Jiří Pospíšil hájil u Xavera dotace kultuře a tvrdil, že EU neselhala

reklama

Hostem Xaver na XTV byl europoslanec Jiří Pospíšil. „Celá ta vaše anabáze s koronavirem, jaký to byl zážitek?“ zeptal se Xaver hned v úvodu. Pospíšilovi se o tom nechtělo příliš mluvit, aby to nevypadalo, že to téma pořád medializuje. „Já o tom hovořím proto, abych vysvětlil těm, kteří nechtějí nosit roušky a kteří to považují za pouhou chřipčičku, že mnoho lidí to může mít tu nemoc v podobě chřipky nebo bez příznaků, ale pak jsou lidé, kteří ty příznaky mají silnější, dokonce i silné a jim být osmdesát a nemusí mít rakovinu. Já zkrátka ve čtyřiceti čtyřech letech jsem měl středně silný průběh a proto o tom hovořím, abychom tu nemoc nepodceňovali, takže zážitek to byl samozřejmě nepříjemný, když máte nepříjemnou chorobu, tak to nemůže být zážitek pozitivní.“

Rozhovor ZDE:

„Na druhou stranu jsem byl rád, když jsem viděl, jak funguje nemocnice v Motole, naprosto perfektně sehrané týmy sestřiček, zdravotníků, když jsem viděl, jak velkou energii čeští zdravotníci vynakládají a když vidím, jak rostou počty pacientů, o které se dneska starají s covidem, tak klobouk dolů a obrovské uznání,“ pověděl Pospíšil.

Nejhorší prý bylo to, když měl týden vysoké horečky, které nešlo snížit a když začal cítit, jak se mu začalo hůře dýchat. Do nemocnice šel právě proto, aby měl pod kontrolou plíce, neboť ty může koronavirus poškodit.

„A kdo je teď aktuálně více v kondici? Vy, pane doktore, nebo TOP 09, co myslíte?“ zeptal se Xaver, čímž rozesmál svého hosta. „Já miluji ty vaše otázky, proto se vždycky k vám těším. Tak já věřím, že jsem v kondici relativně dobré, ač jsem tedy stále dost unavený, taky než jsem se vyštrachal k vám do schodů, tak jsem to cítil. Zaplať bůh tu nemoc nemám a mám pocit, že i ty plíce se výrazně zlepšují, tak budu doufat, že mi žádné následky nezůstanou a TOP 09 je taky v dobré kondici. Tak podívejte, ty krajské a senátní volby dopadly relativně dobře, TOPka se dostala ve všech krajích, byli jsme součástí koalic. V Plzni, v Ostravě to bylo s ODS, Jižní Čechy a ještě některé kraje to bylo s KDU-ČSL, ale i tam, kde jsme kandidovali sami nebo s menšími stranami, typu Střední Čechy, Ústecký kraj, tak jsme se dostali.

Bylo to sice kolem těch pěti, šesti procent, ale víte co, před dvěma, třemi lety, když jsem nastoupil do čela TOPky všichni věstili, že ta strana skončí během půl roku po několika měsících na jednom, dvou procentech a TOPka pořád žije, lehce posílila, má kolem pěti, šesti procent a co je hlavní a co já strašně vítám, tak se dneska doufejme podaří udělat další krok k tomu, co jsem vždycky podporoval, aby strany, které jsou programově k sobě blízké, aby začaly spolupracovat a společně kandidovaly, a to že se dnes dohodla ODS, TOPka a KDU na společném postupu do parlamentních voleb, to je věc, kterou vítám a říkám, sám jsem na ní pracoval, a jsem, že současnému vedení, vedení, které přišlo po mně, se to podařilo dotáhnout do, doufám, konečné fáze,“ popsal.

To, že se strany takto spojují, je prý věcí běžnou. „To že se spojují programově blízké strany, které hájí podobné principy a mají podobné programy a jdou společně, to já si myslím, že je spíš vyzrálost politického systému,“ zhodnotil Pospíšil. Například prý ve Francii bylo na pravici i na levici uskupení stran, které spolupracovaly.

V České republice je to údajně o to důležitější kvůli D'Hondtově metodě při parlamentních volbách, která má zvýhodňovat velké strany na úkor menších voleb.

„Zaráží mě jenom, že jsem toto z vašich úst neslyšel v okamžiku, kdy vaše tehdejší domovská ODS vyhrála volby a sestavovala vládu, tak jste o tomto ani nepípl,“ zdůraznil Luboš Veselý. Pospíšil namítl, že o tom též mluvili. „Jo, tak to mi to uteklo, možná,“ pověděl a omluvil se.

„Bylo několik variant, které jsme navrhovali, aby se toto odstranilo a uvažovali jsme o takzvaném bonusu pro vítěze. To znamená, ať každá strana dostane podle toho, jakou má sílu ve volbách, ať každý volič má stejně silný hlas a nahraďme tento systém tím, že ta strana, která vyhraje, dostane třeba deset, patnáct křesel navíc,“ popsal.

Xaver se dále tázal, zda to nebude kontraproduktivní. „Já jsem byl roky voličem ODS a představa, že teď bych svůj hlas hodil ODS v domnění, že u toho podporuji lidi, jako je pan Kalousek nebo paní Pekarová, tak bych si u toho musel vzít tři ibalginy, a to už vyjde pak draho ty volby,“ řekl moderátor. „Jestli náhodou nevyléváme s vaničkou dítě, protože možná některé skalní voliče tím můžete, já vím, že o nic nejde, ono jich není moc v případě TOP 09, ale můžete je odradit,“ rýpl si.

Pospíšil se opět Xaverovu poškádlení zasmál a pověděl, že na krajských volbách, kde strany kandidovaly spolu, se to nepotvrdilo a ukázalo se, že ta koalice stran dostala stejný součet procent, jako když kandidovaly zvlášť.

Poté se přešlo ke kultuře, sám Pospíšil je silně spjatý s Museem Kampa. „Máte pocit, že když je české zemi nejhůř nebo velmi zle, že naši zemi ovinula mračna, jak říkal Švejk, tak je čas na to, aby se rozdávaly peníze na divadla, na galerie, na orchestry, prostě na kulturu. Není potřeba je teď sypat do zdravotnictví a na to, aby senioři měli co jíst a měli dostatek prostředků, co myslíte?“ zeptal se.

Prý to však v současné době není tak, že se zbylé peníze použijí na seniory nebo na kulturu. Finance z rozpočtu zatím bylo možno dle Pospíšila použít jak na kulturu, tak na sociální politiku země. „Přežije-li kultura, přežije národ,“ pověděl Pospíšil, jaké heslo vyznává. Není tedy podporovatelem toho, aby se kultura nechala umřít, je optimista a věří, že se podaří koronavirus porazit například za pomoci vakcíny. Pokud by se situace nezměnila ani za dva roky, tak je možné, že by skutečně peníze na kulturu nebyly.

V poslední části se rozhovor věnoval Evropské unii. Jelikož zdravotnictví nespadá do působnosti Evropské unie, tak si Jiří Pospíšil myslí, že nelze mluvit, že na jaře selhala. „Evropa nemůže řešit a zasahovat do působnosti národních států a přijímat konkrétní opatření v boji proti pandemii, když to spadá, možná je ta smlouva špatná, ale to je jiný příběh, ale je to tak napsané, že to spadá do působnosti národních států. Já si myslím tedy, že to je správné, jelikož ta pandemie se v každé zemi vyvíjela úplně jinak a kdyby do toho někdo z Bruselu centrálně rozhodoval, co má která země udělat, když vývoj v severní Itálii a u nás na jaře byl úplně jiný, tak by to asi úplně nefungovalo, kdyby tu byla stejná pravidla pro celou Evropu,“ vysvětlil Pospíšil. Evropská unie se však snaží pomáhat, ať již finančně, tak i objednáním vakcíny či nákupem léků.

„To co jste tady vylíčil jako to ohromné štěstí, které nás v tom neštěstí potkalo, to znamená ty obrovské peníze, které teď budou. Mnozí jiní lidé na to mají názor takový, že to je zadlužení až po krk. Ještě k tomu v jakési organizované skupině a že vlastně tím ručíme za dluhy kdekoho a taky za ty svoje. Ne každý to vidí jako obrovské vítězství a ne každému je příjemné, udělat tolik miliard euro dluh,“ přednesl Xaver námitku některých kritiků projektu.

„Je to částečně dluh, částečně to dluh není, je to i z peněz, které Evropská unie spravuje, ale pokud to bude na rozvoj ekonomiky, tak jsem přesvědčen, že ten dluh bude dlouhodobě pro tu zemi přínosem, posílí tu českou ekonomiku. Když se podíváte na to, jaké dluhy dělá česká vláda a jak ty peníze nebyly leckdy využity efektivně, tak se obávám, že ty Evropské peníze, které půjdou do podnikání, budou využity ještě efektivněji,“ zakončil europoslanec.



