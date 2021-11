Pekarová? Tyhle typy znám. Ten úsměv. Zkušený muž má po včerejšku jasno o všech

reklama

Předsedkyní Poslanecké sněmovny se ve středu stala bakalářka v oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a inženýrka v oboru ekonomie a management v průmyslu na Masarykově ústavu vyšších studií Markéta Pekarová Adamová. Fanynka amerického prezidenta Joea Bidena dostala hlasy od 102 zákonodárců. Bývalý prezident Václav Klaus o ní před několika dny v rozhovoru pro MF Dnes prohlásil: „Myslím, že si v této funkci povede velmi zdárně. Protože z ní – z jejích očí a tváře – čiší zlo. Myslím, že je tam kondenzované. Věřím, že bude toto schopna uplatňovat, když se budou poslanci bavit, nevěnovat dostatečnou pozornost projednávání, svačit ve Sněmovně, telefonovat, nenosit roušky. Tak bude mít šanci, aby své skutečné já uplatnila.“

„Václav Klaus? A to je kdo?“ zareagovala na twitteru těmito otázkami sebevědomím překypující předsedkyně TOP 09. „Pan prezident to trošku přepísknul, ale je pravdou, že ona má na tváři takový úsměv à la Špidla, který dokáže protivníka snadno vytočit. Usmívá se sice, ale ty její oči mluví o něčem jiném. V tom bych lehce s panem Klausem souhlasil. Především si ale myslím, že je výborná obchodnice s politikou. Ona se v tom T-Mobilu něco z marketingu naučila, je opravdu výmluvná a také lehce arogantní,“ hodnotí pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš novou šéfku Sněmovny s odkazem na její čtyřleté pracovní působení v obchodním oddělení společnosti T-Mobile.

Vychytralá ženská se špidlovským úsměvem na tváři

Rovněž odhaduje, že to s ní Poslanecká sněmovna nebude mít lehké, pochopitelně zvlášť ti v opozičních lavicích. „Těm jejím kecům, že bude spojovat, prostě nevěřím. Čekám, že si mezi poslanci udělá dost nepřátel svou arogancí, a tím špidlovským úsměvem na tváři. Tipnu si, že kdyby byla chlap, tak by si za takové chování na něj počkalo pár lidí před Parlamentem a jednu mu vrazilo,“ směje se guru české reklamy a marketingu. Špidlovský úsměv se dá vnímat jako symbol zákeřnosti a podrazáctví. „Ona je opravdu vychytralá ženská, která se dokáže velice lehce zorientovat. To by asi chtělo nějakého psychiatra, aby vyhodnotil, co takoví lidé dovedou. Já jsem se s podobným typem lidí za život několikrát setkal a ten jejich trochu provokativní úsměv zakrýval i to, že si nejsou jisti v kramflecích a že dokážou udělat nějaký podraz,“ poznamenává Jiří Mikeš.

„Velice děkuji, a s velkou pokorou, a teď zcela vážně a upřímně, přijímám tuto odpovědnost,“ řekla Markéta Pekarová Adamová bezprostředně po svém zvolení. „Tak ona vůbec není typem pokorného člověka, jenom to má naučené a ví, co má říkat. Hodí se do jakékoli diskuse, je to ženská, která se v politice umí prodat,“ tvrdí mediální odborník. Když v rozpravě poslanci ANO zpochybňovali vhodnost šéfky TOP 09 na vedení Sněmovny, vystartovala s emotivní reakcí poslankyně ODS Jana Černochová a kritikům vmetla do tváře, že kandidátce nesahají ani po kotníky. „Paní Černochová se jí zastala z hlediska ženskosti, bránila ji jako parťačku, jako žena ženu. Paní Pekarová Adamová je opravdu schopná ženská, dokáže se vykroutit z každé situace, ale že by to byl nějaký génius, to si tedy nemyslím,“ odmítá Jiří Mikeš myšlenku, že Sněmovnu povede nějaký velikán české politiky.

Pětikoalice coby Národní fronta se nezachovala férově

Místopředsedy Poslanecké sněmovny byli zvoleni Jan Skopeček z ODS, Jan Bartošek z KDU-ČSL, Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO, Věra Kovářová ze STAN a až ve druhém kole Olga Richterová z České pirátské strany. V minulém volebním období dopřáli vítězové opozici plnou polovinu – tři ze šesti – křesel ve vedení Poslanecké sněmovny, to nastupující garnitura tak velkorysá zdaleka nebyla a odbyla opozici jedním místem ze šesti. „To je chyba. Úkolem Parlamentu je kontrolovat vládu. A tohle vedení nic takového neslibuje, podle jeho složení je zřejmé, že půjde vládě vysloveně na ruku. U piva si lidé povídají o tom, že v té pětikoalici máme novou Národní frontu. To něco symbolizuje. Každopádně se nezachovali férově ve srovnání s tím, jak si počínali v případě volebního vítězství jejich předchůdci,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Vadí mu, že SPD s 20 poslanci ve vedení Sněmovny chybí, zatímco TOP 09 a Piráti, kteří dohromady obsadili jen 18 poslaneckých křesel, mají předsedkyni i místopředsedkyni. „SPD jako pátý nejpočetnější klub je síla, která by měla být respektovaná. Pan Okamura má pevné názory, svůj program všude prezentuje, nemyslím si, že by SPD byla extremistickou stranou. Jenom nemusí Brusel a nechce, aby se z našeho státu stal jen evropský region. Takhle je vedení příliš jednostranné a zástupce ANO v něm nebude hrát podstatnou roli,“ míní mediální analytik. Pro nezvolení dosavadního předsedy Sněmovny do funkce místopředsedy má jednoduché vysvětlení: „Oni se pana Vondráčka bojí z toho důvodu, že je zkušený, že přesně ví, jak se Parlament vede a mohl by jim v tom dělat paseku.“

Paní Evropa dá Fialovi veřejně pusu a pohladí ho po vlasech

Mnohem více pozornosti než ti z nové politické garnitury, kteří upřednostnili reprezentativní a štědře honorované funkce ve vedení Sněmovny před zodpovědností a náročnými úkoly ve vládě, budou na sebe naopak poutat ti, co na angažmá v rodícím se kabinetu kývnou. V jeho čele bude stát Petr Fiala. „Pan profesor Fiala je slušně vychovaný, perfektně oblečený akademik. Byl by to výborný politik do klidné doby a do společnosti, která není rozdělená. Jenže teď bychom spíš potřebovali ranaře, bijce až hrubiána, protože jsme v době kolosálních změn. Takhle čekám, že mu paní Evropa von der Leyenová dá veřejně pusu a pohladí po vlasech. A při řízení vlády to bude mít velice těžké, protože bude na její členy až moc slušný. Ale tahle doba by chtěla spíše mix Klause se Zemanem, tedy daleko pevnější ruku, než se očekává, že bude mít pan Fiala. Předpokládám, že z toho bude mít šrámy na duši. Lépe by mu bylo na univerzitě,“ myslí si Jiří Mikeš.

Zdaleka ne tak uhlazený jako Petr Fiala je první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který by se měl stát ministrem financí. Václav Klaus v rozhovoru pro MF Dnes kritizoval, že jde o člověka, kterému chybí backgroundová znalost financí, s nimiž neměl nikdy nic společného. „V tom bych s panem Klausem naprosto souhlasil. Na Ministerstvu financí by to chtělo ekonoma. Přitom ODS má ve svých řadách slušné ekonomy, proto si pan Stanjura měl vzít jiný rezort. Ale zřejmě toužil po pocitu důležitosti z této funkce. I když podle mě je ještě důležitější Ministerstvo vnitra. Tam jde pan Rakušan, a to je opravdu politik se vším všudy včetně morálky. Pro mě je to takový český Richelieu,“ přiznává mediální expert.

Rakušan ukáže, s čím se dá zatočit, Piráti půjdou do kopru

Ve Vítu Rakušanovi vidí po dlouhé době opravdového ministra vnitra. „Ještě nám ukáže, jak se dá s lecčím zatočit, a to včetně s vládou. Z něj roste skutečný politik, takže nevylučuji, že na jedné straně bude předsednictvo vlády a na druhé Ministerstvo vnitra, takže to budou taková dvě centra rozhodování. Určitě mu tím volebním úspěchem narostla ramena, vždyť STAN má jen o jediného poslance méně než nejsilnější vládní strana ODS,“ upozorňuje Jiří Mikeš a připomíná nedávný výrok předsedy STAN, že příště už s Piráty do voleb nepůjdou. „Pan Rakušan dokázal, že mu to myslí, a Piráti mu na to skočili. Kdyby šel STAN samostatně, tak by toho moc nedostal a byl by rád za těsné překročení té pětiprocentní hranice jako před čtyřmi lety,“ domnívá se.

Nejsmutnější postavou nové vládní garnitury je bezpochyby pirátský předseda Ivan Bartoš. „Pirát, který se dá koupit, přestává být pirátem. On stáhl pirátskou vlajku a svou loď začlenil do flotily majestátu. Nechápu, proč vůbec vstoupil do koalice, to prostě nepochopím. Kdyby zůstal tam, kde Piráti byli, tak by byl lidem obdivován. Ale tím, že vstoupili bez potřebných zkušeností a znalostí do vlády, která to nebude mít lehké, odsoudil Piráty do zapomnění. Podle mého názoru tímhle vládním angažmá Piráti v politice končí. Kardinální chybou byl už vstup do koalice se STAN. Kdyby šli Piráti do voleb sami, získali by 20 až 25 mandátů. Jako pirát nemůže plout s flotilou šéfa majestátu. Měli zůstat v opozici, lidé by jim tleskali, protože by přicházeli s neotřelými nápady a získávali by sympatie. Takhle jdou Piráti do kopru,“ dodává pro ParlamentníListy.cz mediální odborník Jiří Mikeš.

