Pekarová chválila Pavla. Fiala vypěnil: Generál! Ještě není inaugurován a už vyhlašuje, kolik poslat stíhaček na Ukrajinu

Pekarová Adamová hned na úvod poznamenala, že doufá v hladké předání moci mezi oběma prezidenty. „Věřím, že Miloš Zeman nemá zájem na tom, aby byl vnímán jako ten, kdo brzdil předání moci novému prezidentovi,“ podotkla. Kroutila hlavou nad tím, že se s Petrem Pavlem dlouho nespojil jinak, než přes sms. „Je to taková ješitnost. Tu projevil mnohokrát. Ale já věřím, že prezident Pavel se s tím vyrovná,“ podotkla.

„Já si nemyslím, že to je nějaká ješitnost prezidenta Zemana. Myslím si, že prezident, který ještě není inaugurován, se měl obrátit na úřadujícího prezidenta. Svůj první telefonát věnovat jemu, a ne někomu v zahraničí, aby se dohodli, jak proběhne předání moci,“ zmínil Fiala.

Pekarová oponovala, že když už prezident Zeman dával milost odsouzenému Miloši Balákovi, je přirozené, že tým Petra Pavla se obává, jací kostlivci na Hradě čekají. „Myslím si, že je slušnost zvednout telefon, i když tedy on ho pan prezident Zeman nemá, a pogratulovat vítězi,“ řekla Pekarová Adamová.

Radim Fiala se vůči Pavlovu týmu opět vymezil. „Vykřikovat dopředu, kdo ví, co tam bude a kdo ví, jak to bude, a že to je katastrofa, tak to se prostě dělat nemá,“ konstatoval. V obecné rovině však poznamenal, že provedení auditu po odcházejícím prezidentovi je v pořádku, aby bylo jasné, že teď nastává jiná éra, a za co ještě nese odpovědnost starý prezident, a za co už ponese odpovědnost prezident nový. Tak to vidí Radim Fiala.



Podle Pekarové Adamové je třeba Hrad prověřit už kvůli tomu, že na Hradě působili Martin Nejedlý a Vratislav Mynář. „V posledních letech, kdy už na tom prezident nebyl zdravotně tak dobře, tak oni měli stále větší vliv a stále více rozhodovali,“ poznamenala s tím, že z tohoto pohledu je jasné, že si nový prezident chce zjistit, jak to na Hradě bylo.

Fiala dal poté najevo, že politici SPD se rádi zúčastní inaugurace nového prezidenta, protože výsledek přímé volby respektují a chtějí s panem Pavlem vést diskuse. Po inauguraci chtějí sledovat, jak se Petr Pavel bude chovat. „Jestli bude stále generálem Pavlem, generálem NATO, nebo jestli bude prezidentem ČR, který bude dbát o blaho českým občanů,“ poznamenal Fiala.

Pekarová Adamová na Pavlovi ocenila, že se ještě před inaugurací sešel s dalšími třemi nejvýše postavenými činiteli státu. Pekarová Adamová považovala za velkou chybu, že se v tomto formátu politici nescházeli. Dala najevo, že je ráda, že se v této oblasti bude Petr Pavel chovat jinak než dosavadní prezident Miloš Zeman.

Ocenila i to, že Petr Pavel se už po zvolení ukázal jako „aktivní prezident“ a že hovořil s policejním prezidentem a s dalšími zástupci institucí. „Připadá nám to překvapivé, protože prezident Miloš Zeman v tom svém druhém období svůj úřad prakticky nevykonával, nebo dělal jen to nejnutnější,“ řekla Pekarová.

„Já věřím, že s funkcí prezidenta se seznámil, s funkcí prezidenta, když chtěl na funkci kandidovat. Věřím tomu, že to tak bylo u vašeho pana Bašty,“ zaznělo od Markéty Pekarové Adamové. „A máme tu srovnání s prezidentem, který v poslední době svůj úřad prakticky nevykonával, jen občas podepsal nějaké zákony,“ okomentovala počínání Miloše Zemana.

Fiala trval na tom, že Pavel si měl funkci osahat. „Já jen chci, aby si to osahal a aby nedělal kroky, které škodí České republice,“ řekl Fiala s tím, že teprve empirické zkušenosti upraví chování člověka v daném úřadu.



Pekarová naproti tomu ocenila, že Pavel po volbách jen opakuje to, co říkal i před volbami. „Neupravoval své názory podle toho, co chtějí lidé slyšet,“ míní předsedkyně Sněmovny.

„Myslím, že zůstane generálem NATO,“ ozval se Fiala.

„Tak toho se neobávám,“ řekla Pekarová Adamová.

Fiala trval na tom, že Petr Pavel jako nezkušený politik může ve velkém pracovním tempu udělat spoustu chyb. „Já bych si jen přál, aby těch chyb udělal co nejméně,“ poznamenal.

Pekarová Adamová v tu chvíli pronesla: „Vy ty prezidenty strašně podceňujete. Já bych vám přála vidět, kolik aktivit mám za den já. Někdy si to spolu vyměníme, abyste viděl můj nabitý kalendář,“ usmívala se předsedkyně Sněmovny.

Poté potvrdila, že se chystá vyjet na Tchaj-wan, a to bez ohledu na to, co si o tom myslí Čína. „Doufám, že se do Česka podaří přenést minimálně část čipového know-how, protože Tchaj-wan je velmocí ve výrobě čipů. Pro nás je klíčové, abychom na tu situaci reagovali. Tchaj-wan nabízí také stipendia, která mohou pomoci v rozvoji této oblasti,“ řekla. A že Tchaj-wan je v Česku mnohem aktivnější než Čína a zaměstnává několikanásobně víc lidí než čínské podniky.

Fiala nabídl jiný pohled. „Čína bude za několik let nejsilnější světovou ekonomikou. To si řekněme. A na Tchaj-wan jel předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a teď tam jedete vy, ale německý kancléř Scholz jel do Číny a ta továrna na čipy bude v Drážďanech. Třeba se stane i to, že ta vaše cesta poškodí české firmy, protože teď možná z Číny nedostanou náhradní díly,“ řekl Fiala s tím, že kancléř Scholz jel do Číny, a naše demokracie je přece stejná jako demokracie německá.

„Je zajímavé, že SPD kritizuje údajný diktát z Bruselu, ale diktát z Pekingu, který je reálný, vám nevadí,“ pousmála se znovu Pekarová Adamová. „A Německo může dělat, co uzná za vhodné, a stejně tak my můžeme dělat, co uznáme za vhodné. Já jsem překvapena, že vy se tady oháníte Německem, když vám v jiných záležitostech Německo tak vadí,“ pokračovala.

Fiala znovu pozvedl varovný prst. „Není to strašení, každý, komu to trochu myslí, tak mu to musí být jasné. Čína bude nejsilnější ekonomikou světa, každá druhá věc na stole bude jednou z Číny a my se o to touto vaší politikou připravujeme. Zeptejte se těch lidí, co pracují v těch fabrikách, protože do těch firem nepřijdou náhradní díly, a ty firmy odejdou z České republiky,“ varoval Fiala.

Upozornil také na to, že v Číně žije 1,5 miliardy lidí, což je velká lidská síla.

„Jen si také řekněme, že Čína chce být největší ekonomikou světa, ale je to komunistický totalitní stát, který chce vyvážet také své politické hodnoty. Jenže tyhle hodnoty už jsme tady jednou měli a já myslím, že už to stačilo,“ prohlásila Pekarová Adamová.



Moderátorka pak předestřela debatní téma ke zvýšení věku odchodu do důchodu ze 65 let na 68 let.

Pekarová Adamová tento záměr hájila. „Když si mám vybrat mezi tím, že důchodový systém zkrachuje a už nebude na důchody... A když si mám vybrat mezi tím, jestli provedeme reformu, aby systém dál fungoval, tak já si vyberu reformu,“ podotkla s tím, že reformy musí zahrnovat i nepopulární krok, aby bylo možné udržet celý systém v chodu.

Fiala oponoval, že v 68 letech už lidi nemohou pracovat ani jako pekaři, ani u pásu v automobilce. „To se prostě neohnete,“ zlobil se Fiala. Podle jeho názoru je třeba tlačit především na větší porodnost. „Ale pokud se budeme chovat tak, jako vaše vláda, že budeme mít energetickou krizi a máme čtyřikrát dražší energie, tak ty rodiny se prostě bojí mít děti. A my jim prostě musíme říct, nebojte se mít děti, my vám vytvoříme podmínky, abyste je uživili,“ řekl Fiala.

Markéta Pekarová Adamová kontrovala, že existují rekvalifikace a nikdo nemusí zůstávat v jedné profesi po celý život. Upozorňovala také na to, že chystaná důchodová reforma chystá více kroků, ale bude je projednávat, až to bude připravené jako celek. „Já tady nechci vytrhávat jednu věc, jak se to teď děje,“ pokračovala Pekarová Adamová.

Přislíbila, že vláda bude s opozicí o reformě diskutovat, stejně jako diskutuje s opozicí i o jiných věcech, navzdory tomu, co říkává hnutí ANO. „Je tady v tomto směru vidět, že opozice nemá řešení. Pokud opozice počítá se třemi dětmi na jednoho seniora, tak to se prostě nestane, to je iluze,“ sdělila také Fialovi.

V závěru debaty se zastala ministra zdravotnictví z TOP 09 Vlastimila Válka. V Česku, ale obecně v celé Evropě chybí mnoho léčiv a Česko musí svým způsobem také soutěžit s jinými zeměmi, aby se léky dostali právě k nám.

„Pan ministr má moji podporu, vytvořil k tomu pracovní skupinu a řeší to osobně, i když by možná ani nemusel. ... Ta doba je kritická, ale pan ministr dělá to, co jde,“ řekla Pekarová Adamová. „A výpadky léků souvisí s covidovými lockdowny v Číně, i s válkou na Ukrajině, takže situace je složitá.“

Podle Fialy ministr Válek rozhodně nedělá dost, protože v Polsku či na Slovensku ty léky mají. „Něco pro to dělali Slováci a Poláci, a ti léky mají. Pan ministr Válek je nemá. Tady je taky jasné. že končí něco jako globalistická doba, že jsme si něco objednali a za dva dny jsme to měli. Ta doba už končí,“ poznamenal Fiala.

