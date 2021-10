Pekarová k Čechům: Buď náš demoblok, nebo Babišův temnoblok. Poučila i neočkované

Hostem pořadu STANDASHOW byla předsedkyně TOP 09 a jedna z lídrů koalice SPOLU Markéta Pekarová Adamová. ODS ani SPOLU podle ní do koalice s ANO nepůjde. Vláda Babiše s SPD je ale noční můra. Lidé si údajně musejí vybrat mezi demoblokem a temnoblokem. Politička také prozradila, co by dělala jinak za pandemie. Prý by se zaměřila na dezinformace.

Moderátor hned v úvodu vytáhl na političku její účast na proslulé sousedské sešlosti na Karlově mostě, která časově předcházela velké covidové vlně a kterou vůči opozici často používá premiér Andrej Babiš. Pekarová se proti tomu ohradila s tím, že ona nebyla organizátorem. „Nevytvořilo se žádné ohnisko, to potvrdila i pražská hygiena, a neporušovala se žádná tehdy platná opatření. Tak já nevím, co jsme měli jako dělat. Měli jsme se preventivně zavřít na rok doma,“ dodala.

Co by politička za uplynulý rok a půl, během covidové krize, udělala jinak než současná vláda: „První věc by byla hned na začátku nebrat tu epidemii na lehkou váhu a aktivovat pandemický plán. My ho máme, ale já jsem si nevšimla, že by ho politici ve vládě vůbec využívali. Druhá věc by byla připravit se na to obrovské množství dezinformací okolo epidemie. Víme, že tady dezinformační skupiny pracují, a máme na Ministerstvu vnitra centrum pro hybridní hrozby, které se tomu mohlo věnovat od začátku intenzivněji,“ řekla šéfka TOP 09 s tím, že během volební kampaně se často potkává s lidmi, kteří odmítají očkování. Tito lidé se podle jejího názoru chytili do pastí dezinformátorů.

„A třetí věc je budovat obecně důvěru lidí ve stát. Komunikovat. Lidé musejí vědět, že máte schopnost to zvládnout. I třeba přiznat chybu, když se něco nepovede. To je jedna z věcí, která podle mě může i za tu neochotu lidí se nechat očkovat. Protože vy, když už nerozumíte těm opatřením, tak je těžko můžete dodržovat,“ dovysvětlila Pekarová.

Scénáři, že by budoucí vládu s Andrejem Babišem po volbách sestavila ODS nebo SPOLU, nedává Pekarová podle svých slov vůbec žádnou šanci. Jako největší hrozbu vidí politička právě pokračování vlády Andreje Babiše s SPD a komunisty. „Varianta vlády ANO a SPD je pro mě noční můrou. Když tato varianta nastane, tak je to vůle lidí. My jsme jasně řekli, že s ANO ne! Já neslyším na ulici od nikoho, ať jdeme s Babišem, a to se tam pohybuju měsíce.“

O výsledku voleb podle ní také hodně rozhodne, která z „pětiprocentních stran“ jako ČSSD, Přísaha nebo KSČM postoupí do Sněmovny a která ne. Domluva s Babišem je tak podle Pekarové ze strany SPOLU nemyslitelná a voliči si musejí prostě vybrat mezi „demoblokem“ a „temnoblokem“.

Na podotázku, zda by do vlády s hnutím ANO šli, pokud by se Andrej Babiš stáhl a nebyl premiérem, Pekarová odvětila, že je to to samé, protože by vládu řídil z „průhonické sokolovny“. Takový styl vládnutí podle ní můžeme vidět údajně například v Polsku.

