Pekarová o Fialovi u Zemana: Překvapení. Zabrala hrozba žalobou? Slabý Babiš se opakovat nebude

Pokud se nestane nic nečekaného, bude mít Česká republika zítra novou vládu. Umožnil to nečekaný obrat prezidenta Miloše Zemana, který ustoupil od svého původního stanoviska nejmenovat do ministerské funkce Jana Lipavského z České pirátské strany. Nastupující premiér Petr Fiala z ODS to ocenil jako státnický krok. Dá se očekávat, že touto dohodou byly nastaveny vztahy vlády s hlavou státu i pro další období? I o tom hovořila v Interview Plus Českého rozhlasu lídryně TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Pekarová Adamová v rozhovoru přiznala, že když se Petr Fiala vrátil v pondělí po jednání v Lánech, byla překvapená. „Upřímně řečeno, byť jsem stále dávala naději této variantě menší než té verzi, že by prezident neustoupil ze svého stanoviska a že by muselo dojít ke kompetenční žalobě a dalším krokům, které jsme avizovali. Nicméně nakonec to dopadlo tak, jak jsme předpokládali v těch svých scénářích taktéž, byť tedy, jak říkám, dávali jsme tomu trochu menší šanci na úspěch,“ zmínila Pekarová Adamová.

Je přesvědčena o tom, že hrály roli dva faktory. „Ten první je kompetenční žaloba, kterou jsme už připravovali, kterou pan premiér Fiala byl připraven hned podat a která by byla ve své podstatě tím nejsilnějším krokem, který tady kdy premiér vůči prezidentovi za moderní historie České republiky učinil, a druhá věc také soudržnost celé pětikoalice, nás všech předsedů, kteří jsme jasně stáli za všemi nominanty na ministry včetně Jana Lipavského a tuto svoji pevnost a jednotnost jsme jasně deklarovali i opakovaně i veřejně i panu prezidentovi. Svým způsobem tedy myslím, že on věděl, že ten krok, který bychom učinili, tedy kompetenční žaloba, by měl velkou šanci na úspěch, a tudíž se rozhodl nakonec nezpůsobit další krizi, která by tady nastala kromě těch, které tu máme – covidová epidemie, energetické problémy celé řady domácností, inflace a podobně. A přidat k tomu krizi ústavní, která by tak vznikla, tak by to jen prohloubilo všechny tady ty, které jsem zmiňovala, ještě hlouběji, protože zkrátka potřebujeme mít vládu, která se opírá o Sněmovnu,“ sdělila Pekarová Adamová a ocenila, že prezident Zeman se zachoval státničtěji.

Co se týče změn ústavy, Pekarová Adamová je spíše příznivcem toho neměnit. „Protože vždycky se na nějaké detaily může zapomenout a vždycky ve své podstatě tam nebudete mít jasný návod. Prostě ústava není návod na obsluhu pračky, ústava je v určitých mezích vlastně trochu – umožňuje určité výklady, ale já nejsem úplně příznivcem toho, aby v ní bylo všechno dáno, lhůty a podobné záležitosti. Ale určitě o tom veďme diskusi, jestli jsou některé záležitosti, které v ní můžou být upraveny natolik jasně a lépe, aby právě k takovým situacím nedocházelo, protože teď a tady takovou zkušenost zkrátka máme a můžeme z ní čerpat pro případné diskuse a úpravy,“ sdělila Pekarová Adamová.

„Vnímám, že je strašně důležité, že už na samém začátku jsme byli schopni prokázat to, co si myslím, že je pro nás klíčové a pro celé volební období. A totiž soudržnost. Protože mnozí škarohlídi říkali: tak pět stran v koalici, to tady ještě nebylo, bude to velmi složité, rozpadne se to. A vidíme, že i tváří v tvář poměrně velkému sporu, který rozhodně nebyl snadný, jsme byli jednotní a byli jsme schopní opravdu v té své jednotě a v tom svém postupu se vzájemně podpořit a být čitelní. To si myslím, že je klíč k úspěchu. Je důležité, abychom zkrátka ty důležité věci měli vydiskutované uvnitř a pak teprve prezentovali veřejně, abychom si ta stanoviska neposílali skrze média a sociální sítě a podobně, tak jako jsme to viděli třeba u předchozí koalice nebo vlády, která je teď v demisi. Takže toto je podle mě takový klíčový poznatek z toho sporu, který tady vznikl, nebo tady z té situace, a myslím si, že bychom – a já se o to snažím a budu o to usilovat i dál – měli takto soudržní zůstat i v dalších tématech,“ dodala Pekarová Adamová.

A jsou podle ní touto situací nastaveny i mantinely mezi hlavou státu a budoucí vládou? „Myslím si, že je důležité si uvědomit, že každý máme svoji roli v tom systému právně danou, ať už zákony, tak i včetně ústavy, takže je to určitě tak, že my jsme zkrátka koalicí a stranami, které jsou demokratické a dbají na rozdělení moci, dbají na ústavu, dbají na právní stát a řád, který chceme jednoznačně dodržovat. Také jsme i sami slíbili, že chceme přinést kultivaci politiky, řekněme, nastolení takové politické kultury, která tady v posledních letech skomírala. Tak my ji chceme oživovat. Tak to je jedna z těch věcí, kterou považuji za klíčovou, a opravdu je to náš cíl, který nejenže ho deklarujeme slovně, ale těmito činy prokazujeme, že se tak děje. A co se týče vztahu k prezidentu Zemanovi, respektive k Hradu, já si myslím, že je to z určitého pohledu důležité v tom srovnání, která můžeme provádět v tom, jak slabý premiér Babiš byl a jak pod velkým vlivem jeho vláda byla ze strany Hradu, tak takovýto vliv se na naši vládu, na Fialovu vládu, očekávat skutečně nedá,“ zakončila.

