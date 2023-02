Pekarová o legislativní nouzi: Je to cesta, která vede k výsledku

Opozice slíbila, že rozpoutá ve Sněmovně peklo. Kvůli tomu, že se vláda Petra Fialy (ODS) chystá zpomalit tempo růstu penzí. Navíc se to chystá udělat v legislativní nouzi. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) však tvrdí, že to jinak nejde. Ekonom Filip Pertold upozornil, že vláda v tomto zápase s opozicí bojuje opravdu o hodně.

Opoziční zákonodárci ANO a SPD slibují vládě, že ve Sněmovně nastane peklo. A už to spustili. Pětikoalici ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů tepou za to, že se chystá zpomalit valorizaci penzí. Nikoli zastavit nebo snížit důchody, ale zpomalit jejich růst. První místopředseda hnutí ANO už před jednáním Sněmovny opakovaně hřímal, že se vláda chystá důchodce „odrbat“.

Vládu navíc kritizují i proto, že novelu o valorizaci penzí hodlá projednávat ve stavu legislativní nouze, což je i podle některých právníků na hraně.

Ale podle předsedkyně Sněmovny a současné šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je režim legislativní nouze naprosto nezbytný. „Netěší nás to, ale je to cesta, která vede k výsledku v čase, který potřebujeme, a také zamezí hospodářským škodám, jež by vznikly. Nebavíme se totiž jen o 35 miliardách v letošním roce, ale i o 59 miliardách v tom příštím. A to si zkrátka státní rozpočet nemůže dovolit,“ uvedla pro Český rozhlas.

Poslanec SPD jen Hrnčíř však tvrdí, že stav legislativní nouze nebylo nutné přijímat. Stačilo by, aby koalice přišla se zákonem dřív a bylo dost času na jeho projednání. Ale koalice pěti stran to neudělala a Hrnčíř vyložil svůj názor na to, proč to neudělala.

„Protože nechtěli ovlivňovat prezidentské volby, aby náhodou nenahráli opozičním kandidátům. Vláda s tím z vypočítavosti přišla takhle pozdě a začala tlačit na to, že je to potřeba okamžitě přijmout.“

„A co se týče stavu legislativní nouze, když se podíváme, k čemu ho tady máme, tak to je opravdu výjimečný stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu nebo hrozí nějaké značné hospodářské škody. A valorizace důchodů přece nemůže být podle platného a účinného zákona to samé jako živelní pohroma, která by způsobila státu hospodářské škody, to je naprosto absurdní,“ konstatoval poslanec.

Ekonom Filip Pertold však v rozhovoru pro Seznam Zprávy upozornil, že vláda Petra Fialy ve snaze zbrzdit tempo růstu důchodů hraje opravdu o hodně.

„To je právě ten problém, že my se nebavíme jen o úspoře patnácti miliard v této mimořádné valorizaci, ne dvaceti možná. Ale bavíme se o úspoře dalších 35 miliard v lednové valorizaci, takže už jsme na padesáti miliardách, a když se dívám na delší časový horizont, tak jsme na úsporách stovek miliard,“ upozornil Pertold s tím, že čím vyšší důchod, tím vyšší faktická valorizace, což vede k rozevírání ekonomických nůžek ve společnosti a jakékoli další vysoké navýšení důchodů bude stát miliardy.

Pekarová Adamová se vyjádřila obdobně jako Pertold.

„Těm, kteří pracují a ze svých odvodů systém penzí financují, reálné mzdy klesají. A ti, kteří v systému penzí přijímají, tak mají jistotu. Za rok a půl se tak výrazně rozevřely nůžky mezi těmi, kteří ten systém financují, a těmi, kteří jsou v penzi,“ upozornila.

