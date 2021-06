Pekarová radí lidem, aby volili „nejmenší zlo“: Kdo volí Šlachtu, ten volí Babiše. Ať se s Okamurou chytnou za ruku a jdou najít migranta

Markéta Pekarová Adamová se pustila do Andreje Babiše. Před volbami vytáhl kartu uprchlíků, ačkoliv to pro Česko prý téma není. „Když brojí proti ekonomickým migrantům, tak se mu dá připomenout, že on sám je ekonomický migrant,“ prohlásila. „Hlas pro Šlachtu je hlas pro Babiše,“ varovala Pekarová. Ten se prý tváří jako spasitel.

Hostem TOPcastu, tedy podcastu strany TOP 09, byla její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Kampaň už je v plném proudu. „Jezdíme mezi lidi do všech regionů, konečně to jde, konečně už nejsou restrikce z hlediska koronaviru tak přísné, a proto je možné se zase potkávat, a to mě teda nesmírně naplňuje a baví,“ pověděla.

Reakce od lidí jsou na kampaních údajně veskrze pozitivní. Pozitivní odezva je prý až z 90 %. „Je to nebývalý poměr k těm pozitivním směrům, protože jsme zvyklí i na více těch negativních, a teď mám pocit, že lidé i z únavy z toho, co proběhlo v posledním roce a čtvrt, tak jsou vlastně naladěni na to, že chtějí změnu. Mají chuť jít k volbám a promluvit do toho, jak se tahle země má vyvíjet dál, a jsou do určité míry naštvaní, zklamaní a mísí se tam ty pocity toho, že jsou na jedné straně rádi, že to máme za sebou,“ pověděla šéfka topky. Covidová krize měla zasáhnout do života každého z nás a lidé se prý těší na to, že za to vše budou moci vystavit účet vládě. „To je určitý plus pro ty reakce, kdy v nás vidí tu změnu, a to mě moc těší,“ dodává.

Občané však opozici vyčítali prý to, že byli na vládu moc měkcí a například se měli snažit zajistit dřívější otevření škol, kdy Česko mělo nejdéle zavřené školy.

V nadcházející kampani prý nebude nouze o útoky ze strany premiéra Babiše, kterému jde o hodně. To se nakonec prý už děje. „Vybral si téma migrace, která ve skutečnosti v České republice už nějakou dobu vlastně ani tématem není, a já říkám na to, že si může podat ruku s Okamurou a mohou jít společně na hranice České republiky ty uprchlíky hledat,“ poukázala na to, že nejde o problém České republiky. „Když brojí proti ekonomickým migrantům, tak se mu dá připomenout, že on sám je ekonomický migrant,“ prohlásila.

Pekarová se následně zamyslela nad tím, zda není ve straně Roberta Šlachty v Přísaze již od samého začátku zapleten Andrej Babiš. „Hlas pro Šlachtu je hlas pro Babiše,“ myslí si Pekarová. Ten se prý tváří jako spasitel. „Lidi by měli být obezřetní na to, když jim někdo slibuje taková ta snadná řešení, ale sám není schopen o sobě dát dostatek informací, dokonce i takových, které vyžaduje zákon,“ pověděla Pekarová.

Pustila se i do SPD. „Funguje jako byznysový politický projekt Tomia Okamury, který z toho těží obrovské peníze,“ pověděla politička.

Pekarová též chápe, že topka od doby svého založení zklamala své některé voliče. „Mnozí lidé mají pocit, že hledají politickou stranu nebo politika, se kterými budou souznít na sto procent. Myslím si, že to je největší chyba, kterou můžeme dělat, myslet si, že můžeme takhle s někým stoprocentně souhlasit, že je fér přiznat, že ve své podstatě hledáme to nejmenší zlo z té nabídky, která tam je.“

„Nečekejme, že vlastně ten politik tím ve všem vyhoví, protože on musí hledat kompromisy, on zastupuje zájmy velké části společnosti a ty zájmy jsou často protichůdné. Jiné zájmy mají třeba lidé, kteří pracují ve státní správě, a jiné mají ti, kteří podnikají,“ dodává.

„TOP 09 oslavila 12 let své existence. Mě zajímá, co topka podle vás dala od svého vzniku této zemi?“ zeptal se moderátor. „Dala jí slušnou pravicovou, ale zároveň sociálně citlivou politiku, která je moderní a která drží krok s tím vývojem ve světě, s trendy, které jsou, a nezavírá před nimi oči, neodmítá je a neříká, že lepší byl ten svět před deseti dvaceti, já nevím kolika lety, protože víme, že se takový svět nikdy nevrátí,“ je přesvědčena předsedkyně TOP 09.

