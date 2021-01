Pekarové ztuhne úsměv. Expremiér řekl „na plnou hubu“, čeho se mnozí Češi bojí

ANKETA Hlasovat ve volbách korespondenčně by mohli Češi, kteří se v době jejich konání nacházejí v zahraničí ať už trvale, nebo pracovně, či na dovolené. Tak zní návrh ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, kterým se bude zabývat Sněmovna. Například podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je Česká republika jedním z posledních států Evropské unie, která to svým občanům neumožňuje.

reklama

Anketa Kdo ze jmenovaných chybí ve vysoké politice nejvíc? Vít Bárta 2% Petra Buzková 3% Radmila Kleslová 3% Petr Nečas 2% David Rath 89% Jaroslav Tvrdík 1% hlasovalo: 898 lidí Jan Bureš, který tvrdí, že Češi v zahraničí by možnost hlasovat korespondenčně mít měli, aby nemuseli při volbách cestovat na konzulát nebo ambasádu někdy i přes celou zemi: „Navíc je bezpečnější než například internetové hlasování. A zároveň se i v Americe prokázalo přes všechny nesmysly, které povídal Donald Trump, že desítky milionů lidí hlasovaly korespondenčně, to fungovalo naprosto bezvadně a úřady hlasy zcela správně spočítaly. Pokud jsou dobře nastavena všechna pravidla, pokud jsou nastaveny správně lhůty, do kdy se musí kam co poslat, tak to funguje dobře a rozhodně bych návrh podpořil,“ řekl Bureš.

Jelínek: Dvakrát bych měřil, než bych jednou řízl

Možná rizika takového hlasování na dálku je podle něj možné eliminovat dobře napsanou legislativou, která bude myslet na všechny situace a nastaví pravidla pro hlasování, odesílání i sčítání hlasů a podobně. S nutností vše správně ošetřit zákonem souhlasí i politolog Lukáš Jelínek: „Otázkou je, jestli je skutečně možné zajistit absolutní bezpečnost takové volby, to znamená, že bude tajná, přímá a že se s hlasem nebude nijak manipulovat. Samozřejmě to, co jsme teď viděli ve Spojených státech amerických, vzbuzuje určité pochybnosti napříč politickým spektrem, ale bylo by dobré, kdyby se tímto návrhem Poslanecká sněmovna i Senát zabývaly,“ uvedl s tím, že by vláda měla spíše hledat cesty, jak takovou volbu lidem umožnit, než hledat výmluvy, proč to není možné.

„Nebezpečí manipulace se bojím stejně tak, jako se bojím jistých nebezpečí u elektronické volby, ale nemyslím, že by nebylo možné rizika minimalizovat, pokud bude vůle vymyslet co nejbezpečnější systém, a pokud bude inspirován v zemích, kde mají s touto formou volby dobré zkušenosti. Ale každopádně bych raději dvakrát měřil, než bych jednou řízl,“ podotkl Jelínek. Upozornil zároveň, že by schválení měla předcházet vážná debata právníků, státních úředníků a politiků, protože ne vždy vyhovuje hlasování prostřednictvím zastupitelských úřadů, které mají mnozí lidé daleko – ti, kdo v zahraničí pracují, studují a jinak jsou řádnými občany České republiky, žijí na našem území, jen se v termínu voleb ocitli mimo území republiky.

Psali jsme: Angažovaný propagandista Jakub Železný. On někdy něco řídil? Exministr připomněl i jeho problémy s alkoholem

Sokol: Problémy v USA se týkaly decentralizace a neexistence registru voličů

I politolog Petr Sokol se k návrhu trojice opozičních stran staví pozitivně: „Vzhledem k tomu, že se jedná o věc, která funguje ve většině západních demokratických států, jde o řešení, které je správné, které je namístě, a připadá mi, že i ten návrh ošetřuje většinu věcí, které by mohly být problematické,“ sdělil redakci. A současně podotkl, že problémy ve Spojených státech amerických se týkaly spíše decentralizace, neuvěřitelného chaosu a také že v Americe neexistuje registr voličů tak jako například v České republice: „Pokud bude vše dobře ošetřeno, problémy by nastat neměly. S tím souvisí správná legislativní úprava, protože další část voleb je v České republice neprůstřelná, a v těchto ohledech upravená. Proto si myslím, že kombinace nepovede k nějakým zásadnějším problémům. Připomněl také, že například v Nizozemsku nebo Austrálii je dokonce možné hlasovat za někoho v zastoupení.

Psali jsme: Ministr Blatný: Systém rezervací bude provázán s databází zdravotníků, aby se někdo nepokoušel podvádět Soukromník Baránek řádí: Ta vládnoucí tlupa likviduje podnikatele zcela záměrně Vystrčil se Zemanovi omlouvat nehodlá: Mé svědomí je čisté, vzkázal Pirátské pyro: Náměstkyně hejtmana s posměchem spálila projekt nenáviděné nemocnice

Laudát: Jestli někomu záleží na budoucnosti země, ať laskavě zvedne zadek

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 14. 1. 2021) Ano 46% Ne 47% Ještě nevím 7% hlasovalo: 5140 lidí

„Takže tam je nějaká možnost kontroly. U on-line hlasování tomu nevěřím a podívejte se, jak se nakládá s osobními daty v Česku. Poslední případ v registraci lidí na testování, kde je zřejmě odbočka, že s daty může nakládat soukromá reklamní firma, která data prodává reklamkám. V tomhle rozkladu bych se držel starého osvědčeného způsobu. A jestli někomu tak záleží na budoucnosti země, ať zadek laskavě zvedne a dojde lístek hodit,“ dodal Laudát.

Tlustý: Jakmile volba neprobíhá osobně, přicházejí v úvahu manipulace a podvody

Bývalý ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý pro ParlamentníListy.cz řekl, že občané, kteří se vyskytují v České republice jen občas a nežijí zde trvale, nejsou pragmaticky řečeno občané. „Jde o člověka, který je občas během roku v České republice, tak aby mohl dojít a někde se osobně, třeba i s předstihem měsíců před konáním voleb, na úřadě mohl prokázat a odvolil. S tím souhlasím, protože tam nemůže dojít k žádnému podvodu, to za prvé. A za druhé ten člověk tím, že se osobně dostaví, prokazuje, že má zájem se k předmětu volby vyjádřit. Takže to ano,“ vysvětlil svůj názor Tlustý.

Avšak jakýkoliv další způsob, při němž se volič nedostaví osobně a vyplňuje jakýkoliv formulář – elektronicky nebo jinak papírově, odmítá. „Chcete-li důvody, stačí se podívat na to, co se právě odehrálo ve Spojených státech amerických a je naprosto jasné, proč. Vysvětlení je velmi jednoduché: jakmile to není založeno na osobní přítomnosti člověka, přichází v úvahu manipulace a podvody.

Ani Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda sociální demokracie, si nemyslí, že je dobrý nápad nechat hlasovat korespondenčně občany, kteří nejsou v České republice trvale: „Hlasovat by měli jen lidé, kteří tu trvale žijí a znají dobře naše podmínky, ve kterých žijeme,“ uvedl a dodal, že něco jiného je to pro Čechy, kteří se ocitnou v zahraničí v době konání voleb, ať už kvůli práci, studiu, nebo na dovolené.



Psali jsme: Zelení: Analýza Oživení potvrdila, že hejtman Půta využívá média pro neférovou politickou kampaň Ministr Petříček: Investice do pomoci v Africe je příležitostí k posílení dobrého jména českých firem Hejtman Červíček: Naším cílem je bezodkladně aplikovat všechny vakcíny, které do kraje přijdou Pirát Ferjenčík: Němci chtěli pomoct, vláda to nepovolila. Nechápu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.