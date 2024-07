Pekarovou natočili, jak „paří“ ve Varech. Lidé to nevydrželi

Zahájení festivalu v Karlových Varech a následnou after party si nenechala ujít ani předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která dorazila v doprovodu svého manžela Tomáše Pekara.

Společně s manželem si podle všeho užila ve VIP prostorech koncert anglické hudební skupiny Kosheen, který se konal před karlovarským hotelem Thermal. Na akci byla ve velmi dobré náladě. Smála se, tancovala a zpívala si hity své oblíbené kapely, video přinesl server Super.cz.

Záležet si také nechala na svém outfitu. Na sebe si vzala dlouhé rudé šaty, stříbrné sandály na podpatku a třpytivé stříbrné psaníčko, jak zdokumentoval také web Extra.cz.

V diskusi se při pohledu na bavící se Markétu Pekarovou Adamovou lidé rozvášnili.

„Není co obdivovat. Co ve svém životě dokázala? Pár naučených frází bez vlastního názoru a jako lídr TOPky stranu poslala na okraj politického septiku,“ napsal Michal Dziura.

„Co to tu plácáte za nesmysly, to vám dali rozkazem tento článek napsat, vynášet ji do nebes, jak je krásná, jak jí to sluší. Normální lidé by ji odtamtud vyhnali,“ komentoval vládní političku František Vlček.

Ani v diskusi na Super.cz lidé Pekarovou Adamovou nešetřili.

„Přehlídka lepšolidí?“ pozastavovali se nad videem šéfky sněmovny z Karlových Varů také Jiří Šimoník.

„Dělá, co může, aby se zviditelnila,“ má jasno Jan Kotroň. „Její 2% stranu ale ty exhibice nespasí. Už zveřejnila, kolik stála ta její aktivistická cesta na Tchaj-wan? Slíbila to. Drží se Fialy – sekty Spolu. Snad už lidi pochopili, o co jim jde?!“ doplnil.

„No ať si to holka užije, po sněmovních volbách už nejspíš mezi pozvanými nebude,“ těší se Milan Pucok.

Mnozí se pohoršovali nad tím, jak si žijí politici, kteří obyčejným lidem zvyšují daně a místo zodpovědného hospodaření rozhazují peníze a jezdí se bavit do Karových Varů.

„Místo aby se stavěly dálnice, tak tady peníze z daní zdarma vykrmují státní vepřové politiky. Holt, když je to zadarmo, tak se hrnou ke žlabu socky, politici, herecký odpad, který se neuživí a je přisátý na státní cecek,“ napsal Jan Růža.

„Plebsu jsme zvýšili daně, dopustili zdražení všeho, nakydali na ně další úkoly a povinnosti ... a teď jedeme pařit do K. Varů. Holoto, přidejte, ať můžeme pít. Lidé jako Pekarová, by měli chodit kanály a ne se vystavovat na balkonech. Ale bezpáteřní člověk je dnes celebrita,“ rýpl si do Pekarové Adamové protivládní účet Fialova Drahota.

Pekarová Adamová ale našla mezi lidmi i zastání. Je to jenom člověk a má právo se bavit, hájí ji.

„Co je na tom špatně? Ona se nesmí bavit? Je to jenom člověk. Co děláte zrovna teď vy, který tohle píšete? Bavíte se tím, že ukazujete na někoho, kdo se baví a má radost? Bavte se taky – když to neumíte – jste duševní ubožák a dejte si prášek na spaní!!!“ rozčílil se diskutér na kritiku bavící se Pekarové Adamové v Karlových Varech.

„Je to mladá žena, tak proč by se nemohla bavit? Ta Vaše závist,“ vzkázal odpůrcům předsedkyně TOP 09 Vladimír Fišer.

„S paní Pekarovou v jejích postojích i politickém směrování hluboce nesouhlasím. Přesto, když se dívám na to video, vidím jen holku, která si chce jen trochu skočit do rytmu a při tom stále držet dekórum. Sorry jako, ale trochu mi ji to, v mých očích, zlidšťuje,“ napsal Michal Kala.