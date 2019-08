Peklo kolem Koněva: Drsně o Václavu Havlovi. Starosta odcházel ze studia. A jeho otec...

Šimůnek se v pořadu Seznamu Zpráv zastal své stranické kolegyně Marty Semelové v otázce výroků o Miladě Horákové. „V žádném případě nehovořila nepravdu,“ uvedl Šimůnek a poznamenal, že Semelová má své informace podložené.

Podle Ondřeje Koláře je však tento výrok silnou kávou. „Jsem konsternován, když slyším, že Marta Semelová mluvila pravdu o tom, co řekla o Miladě Horákové,“ uvedl. Semelová totiž v minulosti zpochybňovala fakt, že přiznání Milady Horákové bylo vynucené.

„Milada Horáková byla obětí justiční vraždy, ale jestli KSČM dneska říká, že to není pravda a že Milada Horáková si za to mohla sama, tak to je to překrucování historie,“ uvedl rázně Kolář a byl velmi pohoršen výroky Šimůnka. „Je to skandál, hnus,“ řekl a přemýšlel o odchodu ze studia.

Velká rozepře se pak rozhořela také kvůli sporům o pomník maršála Koněva na Praze 6. Letos jej opět někdo poškodil barvou a nápisem, což Kolář odmítl odstraňovat. Praha také chce, aby pomník našel nové místo: na zahradě ruského vevyslanectví. „Rusové nejsou v pozici, kdy by si mohli diktovat, kde bude stát jaký pomník,“ řekl k umístění pomníku Kolář. Koněv je dle něj kontroverzní postava, jež budí vášně.

„Zásluha maršála Koněva je absolutně nesporná,“ tvrdí však Šimůnek a odstranění pomníku odmítá. „Vandalům bychom neměli odstupovat,“ zmínil. A podotkl také to, že ničení pomníku je vyvoláváno uměle náladou ve společnosti vůči Ruské federaci.

„Myslím, že k tomu vandalismu přispívá proruská atmosféra,“ oponoval Kolář a poukázal na jednání a slova, která přicházejí z Pražského hradu od prezidenta republiky Miloše Zemana.

Šimůnek se pak rozlítil nad dodatkovou tabulkou u sochy Koněva, text dle jeho slov neodpovídá realitě. On sám by například umístil na Letiště Václava Havla dodatkovou ceduli, že Havel byl geniální myslitel a vymyslel „humanitární bombardování“. Tato pasáž se objevila i v aktualitách na stránkách Komunistické strany Čech a Moravy ZDE.

Na facebookovém profilu se pak k celé věci vyjádřil také diplomat Petr Kolář. A to konkrétně ke slovům Ondřeje Koláře, jenž pro Lidovky.cz uvedl, že socha Koněva klidně může skončit také ve sběru. „Sochy na smetiště nepatří. Ale znám svého syna dobře a beru to jen jako nadsázku. Když už přemístit, tak do nějaké galerie nebo muzea,“ podotkl.

