Peklo kolem Zemanovy akce proti Drahošovi. Zemanovci křepčí radostí. Hádka kvůli migrantům a sranda kolem ženy, která nahradí Moravce. Vše jede naplno

„Zeman se neštítí žádné špinavosti. Jeho dnešní inzerce proti Drahošovi je důkazem. Zeman je lhář, když tvrdí, že nevede kampaň. Prokáže se to, až při doložení nákladů kampaně přizná, že ta špína je šířena s jeho vědomím. Obdobná lež se prokázala už v prvním kole. Skoncujme s nemravností v čele státu. Volba Drahoše je nadějí na návrat důstojnosti úřadu prezidenta,“ řekl Dienstbier velmi kriticky k dnešní inzerci v tisku, v níž Zeman vyzývá k tomu, aby lidé dali stopku Jiřímu Drahošovi a také migrantům. Právě Drahoše totiž spojuje s podporou migrace, což on odmítá. „Nikdo z nás tady vlny imigrantů nechce,“ řekl Drahoš.

Na inzerát pak zareagoval také Jakub Janda ze spolku Evropské hodnoty. Ten vyzývá k tomu, aby lidé inzerát nešířili, ale sdíleli spíše parodii s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem.

Své řekl i ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. „Během posledních dvanácti hodin se fb zaplnil mořem nářků, jak jsou dnešní Zemanovy plakáty a inzeráty dehonestující, lživé a podlé. Taky že jsou. Možná jsem nakažen třemi kampaněmi v prezidentských volbách, které jsem zažil v USA, ale zdá se mi, že jediná účinná reakce na to, když tě někdo udeří pod pás, je udeřit zpátky. Nářky to nespraví,“ podotkl.

Když pak na Drahošův příklon k migrantům upozornil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček na svém facebookovém profilu, ozvala se dobrovolná aktivistka Eva Zahradníčková. Ta pomáhá uprchlíkům. V diskuzi se pak do ní lidé opřeli.

Na podporu Jiřího Drahoše pak vystoupili mnozí hejtmané. Toho si všiml poslanec a příznivec Miloše Zemana Jaroslav Foldyna (ČSSD), jenž ve svém příspěvku poukázal na to, že Zemana rozhodně nepodporují všichni představitelé krajů. A pod tím se rozjela bouřlivá diskuze.

Na podporu Miloše Zemana se pak objevil snímek i na oficiálním profilu jeho kandidatury Zeman znovu 2018. Hovoří o Winstonu Churchillovi a Neville Chamberlainovi.

Objevil se tam také audiozáznam projevu Václava Havla z 30. května 1998, v němž bývalý prezident říká: „Budoucí prezident bude buďto produktem nějaké mocné strany, produktem do té míry silným, že ta strana mu sežene i podporu nějakých jiných, aby vůbec prošel v Parlamentě, nebo to bude neutrální profesor egyptologie, znající patnáct jazyků. A muž do té míry neškodný, že je všemi volitelný. Muž bez politické osobnosti, bez politické autority, bez politické váhy. Obě alternativy považuji za špatné,“ sdělil Havel.

Mezi Zemanovými příznivci je také sdíleno video, na němž Jiří Drahoš dělá korouhvičku. „Jen ať ukazuje, jaký je sportovec. Prezidenta nedělá korouhvička, ale mozek,“ komentují to příznivci, kteří video ozdobili i hudbou.

„Tohle chce řídit naši zemi?“ ptají se pak také Drahošovi odpůrci, kteří se rozhodli sdílet i snímek, na němž Drahoš vyznává svou podporu islámu.

Z čeho se radují příznivci Zemana

Mezi příznivci Miloše Zemana je pak sdílen i rozhovor ParlamentníchListů.cz s režisérem Zdeňkem Troškou, jenž vybízí právě k volbě současné hlavy státu (čtěte ZDE).

Anketa Vadí vám, že reklamy Miloše Zemana zadává a vylepuje spolek jeho přátel, u kterého není jasné, kdo přesně ho financuje? Vadí 10% Nevadí 90% hlasovalo: 3579 lidí

„Není umělec jako umělec, ale pan Troška to je pan někdo... Jeho RUSALKA ve Státní opeře to bylo něco, jeho pohádky pohladí po duši... Ví, kde je jeho místo...“ poznamenala například jedna ze čtenářek.

„Není umělec jako umělec, některý je zbabělec. Volíme 7,“ dodala další.

„Skvělý člověk, ten Troška ! Nebojí se těch héééreckých HOVAD ! Oni potřebují jeho, tak Bára Štěpánovic bude držet TLAMU !!!“ píše i další čtenářka. A jeden ze čtenářů, Josef Tuma, poznamenal: „A TO ŘEKL NÁŠ JIHOČESKÝ KRÁL , TAK KOUKEJTE POSLOUCHAT A MĚJTE ROZUM '!!!!!!!!“

Náhrada Moravce... A její exmanžel

Od dnešního dne je také jasné, kdo bude moderovat duel prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana na veřejnoprávní České televizi. Bude to bývalá manželka sportovního komentátora Roberta Záruby Světlana Witowská.

„Fakt se máme ještě jednou a furt bát imigrantů, kteří se u nás jaksi nekonají? Pořád čekám na ten milion uprchlíků, který se měl podle Miloše Zemana převalit přes naši zem už předloni. Dorazí teda a kdy?“ ptá se přitom v souvislosti s inzerátem právě Záruba.

„Žluč snad ani nemám, každopádně se nic takového ve mně nehýbe. Jen pořád čekám, kdy se přes nás převalí ta obrovská migrační vlna slíbená Milošem Zemanem tuším na rok 2016... Třeba čekají na povolení letových dispečerů, kteří drží koridor pro prezidentský speciál, nevím...“ reagoval pak ještě v diskuzi.

