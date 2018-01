Pelikán mluvil v ČT o programovém prohlášení vlády. A Farský nadskakoval: Premiérovi hrozí deset let vězení

08.01.2018 21:51

Podstatná témata dne a jejich hlavní aktéři odpovídají na otázky diváků živě v Hyde Parku na ČT24. Dnes s Robertem Pelikánem, ministrem spravedlnosti, na téma „Babišova vláda požádá sněmovnu o důvěru“. „Znamená to začít jednat o jiné eventualitě,“ vyjádřil se hned v úvodu Pelikán k tomu, jaký by byl další scénář v případě, že by vláda nezískala důvěru.