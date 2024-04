Pellegrini jako Zeman, rozebírá Hampl. A poučení pro Babiše

reklama

Sociolog Petr Hampl krátce rozebral výsledek slovenských voleb, kde Peter Pellegrini zvítězil nad Ivanem Korčokem s 53,12 % hlasů.

„Pellegrini a s ním spojená politická skupina dokázali porazit favorizovaného Ivana Korčoka, za kterým se sjednotily veškeré globalistické síly. Porazili velké peníze, velká média a velkou byrokracii,“ píše sociolog Hampl.

Upozornil na skutečnost, že dle výzkumů i sázkařů měl mít navrch Korčok. Pellegriniho tým však vedl úspěšnou kampaň, jež dle jeho názoru přetvořila volby na referendum o zapojení do „již prohrané“ války NATO na Ukrajině, čímž si Pellegrini zajistil vítězství s pohodlným náskokem 200 tisíc hlasů.

„Je nicméně velice pravděpodobné, že Pellegrini dostal k volbám skupinu lidí, kteří se jinak nezajímají o politiku a nechodí k volbám. Na tom bývala založena Zemanova vítězství,“ poukázal Hampl na podobnost s politickými vítězstvími bývalého českého prezidenta Miloše Zemana.

Výsledek slovenských voleb by dle Hampla měl pozitivně ovlivnit i atmosféru v České republice; vláda premiéra Petra Fialy zintenzivní svůj postoj. „Hysterická vládní moc přitvrdí, čímž si odcizí i některé skupiny, které váhají, ke komu se přiklonit.“ Ale především to vidí v ANO, kde se pořád ještě „hraje o to, jestli se stát hlavní opoziční silou (proti válce, proti migraci, proti Green Dealu, proti ztrátě suverenity), nebo jestli to hrát někde mezi,“ napsal Hampl

„Sláva svobodnému Slovensku!!!“ uzavřel svou krátkou analýzu.

