Penze od 65 let, chce Nacher. Vláda oddalovala, nyní změkčuje

Věk odchodu do penze poroste pomaleji, než vláda původně navrhovala. Podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se vládní strany dohodly na mírnější verzi, kterou doporučovali demografové. V takové podobě chce vládní koalice nyní reformu prosadit v Poslanecké sněmovně.

Koalice se dohodla, že změní „automat“, podle nějž se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Zatímco původně se měl věk prodlužovat až o dva měsíce ročně, nově by měl růst maximálně o jeden měsíc za rok.

Nyní se důchodový věk zvyšuje tak, aby se postupně pro všechny zastavil na 65 letech věku. Tuto hranici ale chce ministr práce a sociálních věcí Jurečka prolomit. Podle návrhu, který poslal do Sněmovny, se bude důchodový věk řídit věkem dožití. Ročník 1966 měl jít do penze v 65 letech a dvou měsících. To ovšem nyní koalice pozměňovacím návrhem zruší. Nově by tak měl jít ročník 1966 do penze v 65 letech a jednom měsíci a například ročník 1978 pak v 66 letech a jednom měsíci.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09) v ČT vysvětloval, proč vláda chce měnit původní plán a navrhuje pomalejší zvyšování důchodového věku. „V rámci prvního čtení té důchodové reformy jsme viděli, jaký obrovský odpor ve Sněmovně a v české společnosti byl spojen s posunutím věku odchodu do důchodu,“ řekl Nový v pořadu Události, komentáře.

Vyčítal médiím, jak zvyšování věku odchodu do důchodu veřejnosti prezentuje, narážel i na reportáže ČT. „Kompromisní návrh jsme přijali právě proto, abychom otupili výtky české společnosti, které byly o reformě v médiích prezentovány vlastně nefér. Viděl jsem i v rámci České televize řadu reportáží o tom, jak dnešní dvacetiletí budou odcházet do penze v sedmdesáti a později, ale nebylo vůbec řečeno, že posunutí doby odchodu do důchodů se odvíjí od délky života,“ snažil se argumentovat Nový.

„Bylo vidět, jak opozice i česká společnost tento argument nevnímá. Aby tedy byla reforma přijatelná a abychom pro ní získali co nejvíce hlasů, je třeba jí zmírnit, utlumit největší protesty,“ zopakoval Nový, že nyní je rozumné přijmout měkčí variantu, která bude však finančně náročnější. A Nový pohrozil: „Jinak nám hrozí, že kdyby došlo ke změně vlády, mohlo by se stát, že důchodová reforma by byla zrušena, a to by bylo katastrofické řešení.“

Zopakoval, že důchodová reforma je v tomto směru nutná. „Je to krok logický, česká společnost stárne, rodí se stále méně a méně dětí, a zatřetí mladí lidé přicházejí na trh práce později než v minulých letech. Posunutí doby odchodu do důchodu, ale také výpočet starobních nových penzí jsou právě ty největší faktory, které mají zpomalit deficit na důchodovém účtu,“ pokračoval Miloš Nový.

Zástupce opozice Patrik Nacher (ANO) k návrhu vlády na pomalejší růst věku odchodu do důchodu poznamenal: „Jak už je zvykem, tak vláda vůbec neposlouchá, jede si své, a teď se to snaží změkčovat, zaplať pánbůh za to. My jsme na to, stejně jako odborníci, už dlouho poukazovali.“

Připomněl, že opozice konzistentně odmítá jakékoli zvyšování důchodového věku. „Horní limit má být 65 let. Je důležitý nejen průměrný věk dožití, ale průměrný věk dožití ve zdraví,“ zdůraznil Patrik Nacher.

Vláda podle něj v podstatě žádnou penzijní reformu nepředstavila. „Nejde o žádnou reformu. Je to podobné jako s tím daňovým balíčkem, teď je to zvýšení věku odchodu do důchodu, co je na tom reforma? Kolega říká, že se rodí málo dětí a že stárneme, ale co ta vláda navrhuje pro rodinnou politiku, aby se se rodilo do budoucna více dětí?“ poukázal poslanec hnutí ANO, že vládě chybí hlubší vize.

„To není o tom že jen tupě posunu věk odchodu do důchodu a jsem na sebe pyšný, jak jsem to vyřešil,“ řekl Nacher na adresu Fialovy vlády.

Nový naopak hájil zastropování doby odchodu do důchodu na hranici 67 let. „Protože to, co dnes děsí mladou dvacetiletou generaci, se bude odehrávat za 50 let. Uvidíme, jaký v té době ten vývoj bude. V tuto chvíli přistoupíme k tomu, že ta reforma bude ohraničena 67 lety,“ vyjevil poslanec TOP 09. A trvá na tom, že to, co vláda připravila, „je reforma“.

