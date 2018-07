Peszynski v akci! VIDEO demonstrace před Sněmovnou

Na Malostranském náměstí prozatím vládnou aktivisté kolem Pražského Majdanu v čele s Tomášem Peszynským. Ti pod okny předvádějí poslancům zpěv a další prvky klasické protestní show.

Akci pořádá ostře protibabišovsky naladěná aktivistická skupina AUVA v čele s Michalem Voždou. K vidění na jednom z balkonů byl i Mikoláš Ferjenčík s bannerem Pirátské strany a českou vlajkou. Pódium s aktivisty a zvukovou aparaturou obklopuje několik desítek lidí. Demonstrace odstartovala ve 13 hodin.

V plánu jsou vystoupení řečníků, živý přenos ze Sněmovny a hudební produkce písničkářů. Aktivisté plánují rovněž přímo z náměstí kontaktovat telefonem poslance přítomné ve Sněmovně a to zejména ty, kteří plánují hlasovat proti tomu, aby Babiš získal důvěru.

VIDEO PŘÍMO Z MÍSTA:

„Ukažte jim, jak nechceme komunisty a nechceme estébáka ve vládě,“ uvedla jedna z mluvčích. „Dneska tady bude demonstrace, na kterou ti nahoře nezapomenou,“ ozvalo se a cinkalo se klíči. „Tahle demonstrace má jasný cíl a to je ten, aby se dneska neschválila důvěra vládě,“ uvedl pořadatel ze skupiny AUVA Michal Vožda.

„Tahle komunistická vláda vedená estébákem nesmí získat důvěru,“ uvedl Vožda. K tomu, aby Babišův kabinet důvěru, nezískal chtějí aktivisté podle Voždi vyzývat odspodu z náměstí. „Jestli my to dneska odsud nedokážeme zvrátit, tak bude všechno snažení, které jsme dělali na nic, protože sem dnes přijde komunistická vláda,“ dodal. „A to nám říkali, že komunisté nebudou ve vládě, že si budou jen prosazovat nějaké návrhy. Ale všechny návrhy, které dávali oni, jsou ze své podstaty komunistické,“ dodal Vožďa.

„Dnes máme možnost přesvědčti ty politiky, kteří vstupovali do ANO a nebyli komunisty, že dnes nemusí být komunisty. Že nemusí poslouchat svého estébáckého předsedu. V 16 hodin budeme držet minutu ticha za oběti komunismu a doufat, že už nebudou další,“ řel Vožda.„Dneska, když odejdeme a vláda bude mít důvěru, tak jsme prohráli. Vláda nesmí dostat důvěru,“ zahřímal.

V půl druhé vystoupil aktivista Tomáš Peszynsky

„Proč tady jsme. Já si myslím, že my se musíme soustředit na to, abychom zapůsobili. My nezapůsobíme na Zemana ani na Babiše. To jsou prostě zlí lidé, kteří nás neposlouchají. Ale já věřím tomu, že někteří poslanci z ANO a z ČSSD v sobě ještě nějaké zbytky svědomí mají. Naším cílem je zapůsobit na ně, aby hlasovali proti této komunisty podporované vládě. Soustřeďme se na to, aby se to povedlo. Není to konec, je to teprve začátek,“ uvedl Peszynsky.

„Strašně důležitá věc, proč Babiš, Zeman a takoví lidé dělají tak strašná svinstva v této republice. Protože to spoustě lidí nevadí a my je musíme přetáhnout na svojí stranu. Oni si dovolují tyhle prasárny, protože je volí třetina národa a to se musí změnit,“ zmínil aktivista. „Musíme jim něco nabídnout, musíme vytvořit nějakou nabídku. Nemůžeme jim říkat jen že něco nechceme, ale měli bychom říct i něco, co chceme,“ uvedl Peszynsky.

„Musíme jim ukázat, že je tady dost lidí, kteří chcou demokracii v České republice. Nesmíme se bát říkat nejenom to, co nechceme ale i to, co chceme. „Pro začátek by bylo dobrý, abychom pozitivně říkali, co chceme. Já chci větší zapojení České republiky do Evropské unie. Abychom se s nimi dovedli bavit, a ne abychom se krčili někde v koutě mezi Kaczynským a Orbánem. Patříme na Západ. Česko není Rusko, patříme na Západ,“ připomenul Peszynsky.

Reportér ParlamentníchListů.cz sleduje přímo na místě, jak bude protestní „happening“ pokračovat. Akce by podle organízátorů měla probíhat celé odpoledne.