Petr Fiala: Ještě více peněz do zbrojení. Ať jsou občané v bezpečí

Premiér Petr Fiala souhlasí se slovy ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), že jde o „opravdu dobrý státní rozpočet“. „Já jsem přesvědčen, že je to dobrý rozpočet, a mám pro to i důkazy. Je to rozpočet, který postupně snižuje deficit, který Česká republika má. V příštím roce to bude 241 miliard korun, a byl by ještě nižší, kdybychom nemuseli kompenzovat škody po povodních.“

Zároveň znovu poukázal na stav veřejných financí, který současná vláda zdědila: „To podstatné je, že tato vláda zdědila veřejné finance ve velmi špatném stavu. Deficit činil 5 % HDP. Tímto rozpočtem se dostáváme na úroveň lehce nad 2 % HDP, což odpovídá maastrichtským kritériím,“ pokračoval předseda vlády v pořadu televize Nova.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyzdvihl, jak státní rozpočet na rok 2025 pokračuje v úsporách, ale zároveň je výrazně proinvestiční. „250 miliard korun jsou rekordní investice. Proto je to dobrý rozpočet,“ řekl Petr Fiala.

Ministr financí Zbyněk Stanjura také označil rozpočet za realistický. Nicméně s tím nesouhlasí značná část ekonomů a také prezident Petr Pavel, který státní rozpočet nazval „nerealistickým“.

Petr Fiala trvá na tom, že skutečně jde o rozpočet realistický. „Rozpočet je realisticky postavený. Celkem otevřeně jsme přiznali místa, která bude potřeba během roku vyjasnit, například poplatky za obnovitelné zdroje energie. Některé věci se těžko odhadují – například výpadek důchodů. Když někdo říká, že ví, kolik bude potřeba na předčasné důchody, nebo kolik jich bude vypláceno, tak to je velmi složitá otázka,“ dodal.

A v kontextu toho také zdůraznil, že jeho vláda dosud hospodařila tak, aby rozpočty odpovídaly plánovaným číslům. „V naší vládě ty rozpočty vycházejí, vycházejí ta čísla i deficity tak, jak je naplánujeme. Žádné obavy nemám,“ řekl premiér.

Stranou nezůstala schůzka u prezidenta a závazek ohledně státního rozpočtu. Premiér Petr Fiala se v souvislosti se státním rozpočtem na rok 2025 setkal s prezidentem Petrem Pavlem, přičemž ho doprovázel ministr financí Zbyněk Stanjura. Na schůzce garantovali prezidentovi, že i kdyby byly výdaje podhodnocené a příjmy nadhodnocené, plánovaný schodek 241 miliard korun nenaroste. „Nejenže jsme to garantovali, ale je to i samozřejmé. Jednak nám to ukládá legislativa, kterou jsme si sami schválili. A jednak jsme vždycky všechny rozpočty dodrželi a deficit jsme ještě snížili proti původnímu plánu. Nemáme žádný důvod předpokládat, že bychom to udělali jinak. A udělat to jinak ani nechceme, protože my chceme dobře hospodařit,“ sdělil premiér.

Zvyšování výdajů na obranu v rámci státního rozpočtu je nevyhnutelné

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15526 lidí

Je Česká republika takových výdajů na obranu do budoucna schopna? „Zaprvé se musíme naučit, že vedle toho, že investujeme do prosperity a rozvoje, do stavby dopravní infrastruktury nebo do vzdělání, musíme investovat do bezpečnosti a obrany. Musíme se víc starat o svou bezpečnost. 2 % výdajů na obranu je dnes minimum. Státy v Severoatlantické alianci se budou postupně domlouvat na vyšším procentu, myslím, a my toho musíme být do budoucna také schopni,“ zmínil Petr Fiala.

Česká republika podle předsedy vlády již podniká kroky k modernizaci armády. „Ty peníze nejen plánujeme, ale dokážeme je i použít na nákup moderní techniky a na to, co se tu léta zanedbávalo. Modernizace armády je důležitá proto, aby naši občané byli v bezpečí,“ poznamenal Petr Fiala, že investice do obrany jsou nejen o plnění mezinárodních závazků, ale především o zajištění bezpečnosti a stability České republiky.

Rozhovor se stočil k blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Podle některých politologů a komentátorů některá vyjádření premiéra Fialy nebo jeho koaličních kolegů mohou působit dojmem, že už přijali vítězství hnutí ANO.

To ale Petr Fiala promptně odmítl: „Já naopak říkám, že uděláme vše pro to, abychom ty volby vyhráli, a že je to i realistické očekávání. Volby se přece nedají vyhrát, když je nechcete vyhrát. Jenom když jsme přesvědčeni, že je vyhrát můžeme. Připomínám, jak všichni předvídali, že koalice SPOLU v roce 2021 nemůže vyhrát, a jak to dopadlo – vyhráli jsme my a jsme u moci. To zopakujeme i v roce 2025,“ řekl rezolutně.

Další otázka směřovala na Fialovo působení na sociálních sítích, tedy zda bude rok 2025 rokem „nového Petra Fialy“, který například více vystupuje na sociálních sítích jako TikTok a zdá se být možná populističtější. „Fiala není v žádném případě populista, žádné definice populismu se na mě nevztahují. Spíše jsem si uvědomil, že lidé mají právo a také to požadují – vědět trochu víc o tom, jak přemýšlím. Aby znali, co mě rozčiluje, trápí nebo z čeho mám radost. Snažím se víc ukázat ze své osobnosti, ale to je vše,“ pousmál se.

Parlamentní volby 2025 rozhodnou, zda budeme součástí Západu

Poté se premiér chtěl vrátit k blížícím se volbám s důležitým upozorněním, že se v nich bude hrát o hodně, a sice, zda budeme stále součástí Západu: „Nejsou to úplně standardní volby, co nás čekají, ale volby, které rozhodnou o orientaci naší země. O tom, jestli budeme součástí Západu, nebo se posuneme někam na Východ. Jsou to zásadní volby. Nějaké předtuchy, že už někdo z opozice vyhrál, mi připadají absurdní. Bojujeme za to, abychom udrželi Českou republiku na Západě a udělali z ní jednu z nejúspěšnějších zemí v Evropě. To je zápas, který stojí za to svést, a hlavně je potřeba ho vyhrát,“ prohlásil Petr Fiala, a že jeho vláda bude do voleb bojovat nejen o vítězství, ale také o zachování směřování České republiky jako západní země.

Podle aktuálních volebních průzkumů budou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 pro vládu velkou výzvou. Ty totiž ukazují, že vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) zůstává v celkovém pořadí na druhém místě za hnutím ANO. ANO si stabilně drží náskok s podporou kolem 35 %, zatímco koalice SPOLU má přibližně 22,5 %. Další strany vládní pětikoalice, jako Piráti a STAN, se pohybují kolem 9,5 % a 6,5 %.