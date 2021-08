Petr Fiala: NATO je jediná záruka naší bezpečnosti

reklama

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz konstatoval, že odchodem z Afghánistánu NATO oslabilo a dokonce snad i ztratilo svůj smysl. Prezident konstatoval, že bychom si měli rozmyslet, kolik peněz budeme do NATO posílat, a investovat raději do obrany českého národa.

„Podle mého názoru odchodem z Afghánistánu Američané ztratili prestiž světového lídra a samo NATO teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní,“ pravil Zeman.

„Vzhledem k tomu, že až dosud naše obranné výdaje byly motivovány spíše požadavky Severoatlantické aliance a tyto požadavky jsou zase motivovány přáním zahraničních zbrojařských firem, tak si myslím, že naše zbrojní výdaje by se nyní, když investovat do NATO je tak trochu vyhazováním peněz, měly soustředit na národní obranu, na národní akvizice. Jako příklad jsem uváděl nákup dronů z Izraele, ale i podporu domácího zbrojního průmyslu, a nekupovat všechno ze zahraničí. Jinými slovy, důraz na národní armádu a národní stát by byl přirozeným důsledkem selhání NATO v Afghánistánu. Byla to jediná příležitost, kdy NATO mohlo bojovat. Takové to poštěkávání na Rusko a Čínu není zajímavé. Při této jediné příležitosti, znovu opakuji, NATO dramaticky selhalo,“ zdůraznil opětovně.

Kandidát koalice Spolu na premiéra vyjádřil zcela opačný názor.

„Západní mocnosti 20 let investovaly obrovské množství peněz, úsilí a času na to, aby byl Afghánistán připraven na odchod západních vojsk, bohužel hned jak se to stalo, došlo k zhroucení afghánské armády. Odchod z Afghánistánu je z tohoto hlediska chyba, která oslabuje bezpečnost Evropy. NATO je o to více jediná záruka naší bezpečnosti, není důvod zpochybňovat naše členství. Koalice SPOLU vždy naše členství v NATO podporovala a na tomto postoji se nic nemění, ani měnit nebude,“ přislíbil.

