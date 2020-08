Petr Fiala besedoval. Babiše se nebojí. Ale pak se zeptali na Novotného!

REPORTÁŽ „Vláda – chaos, zmatek, neodpovědnost, zadlužení a jediné co funguje, jsou náměty, se kterými jsme přišli my z opozice a které nakonec vláda přijala,“ zhodnotil na debatě v Liberci činnost vlády v časech koronaviru Petr Fiala, předseda ODS. Podle něj je k porážce Andreje Babiše nutné vytvořit předvolební koalici. „My tady čelíme člověku, který shromáždil největší moc, jakou shromáždil individuální politik v Evropě. Musím říci, že se pozice Antibabiše nebojím. Myslím si, že naopak budeme muset ještě přitvrdit. Nebát se toho každý den jít do konfliktu, protože teď jde skoro o všechno. Jde o to, kam se bude rozvíjet Česká republika, jestli tu budeme mít demokracii a svobodu. Nebo budeme mít jakousi polonormalizaci, která slouží jednomu oligarchovi a těm, kteří jsou na něj napojeni,“ zdůraznil.

Do velmi útulného prostředí Galerie Lázně v Liberci přijel diskutovat s lidmi předseda ODS Petr Fiala a podpořit tím krajskou kandidátku ODS pod vedením frýdlantského starosty Dana Ramzera. Jejich hostitelem byl Petr Židek, liberecký radní a trojka na této kandidátce. Petr Fiala začal zostra. „V těchto dnech zvlášť sledujeme neuvěřitelný chaos v této zemi a ohňostroj populismu, který se na nás každý den valí z rozhodnutí Babiše, jeho týmu a vlády. Je to něco šíleného a každý, kdo má zdravý rozum, se tomu buď směje, nebo nechápavě kroutí hlavou. Hlavně si ale přeje změnu. Musíme tyto lidi oslovit a nesmíme s tím čekat až na příští rok. Máme šanci už v těchto volbách ukázat, že lidé chtějí změnu a je možné porazit a oslabit vliv Andreje Babiše. Už v těchto volbách musíme odstartovat změnu. Teď posílíme v Senátu a v krajích a příští rok změníme politickou situaci v České republice,“ řekl.

Slova se pak ujal Dan Ramzer. „Největší výzva stojí před námi všemi. Jsme v situaci, kterou nikdo z nás nezažil. Dopad toho chaosu, o kterém mluvil pan předseda, nikdo nedokoukne. Všichni si ještě myslíme, že je to OK a nějakým způsobem to funguje. Ale ono to funguje jen naoko, aby to fungovalo 2. a 3. října,“ konstatoval s tím, že motorem každého státu je výroba a lidé. „Když je někdo zastaví, tak národ je špatný. Lidé se rozdělí do tří skupin. Na ty, kteří se nedali, pracují a dělají vše pro to, aby vše zůstalo normální. Pak je tu skupina, která kouká na jednu i druhou stranu a přidají se k těm silnějším. A pak je tu bohužel velká třetí skupina, která si myslí, že je normální nepracovat a dostávat za to peníze. Že to takto může být na věky. Vláda dělá všechno proto, aby utvrzovala tuto skupinu, že je to v pořádku. Ale není,“ sdělil dlouholetý starosta Frýdlantu.

Ministr zdravotnictví to absolutně nezvládá

Nejzkušenější přítomný politik Přemysl Sobotka, bývalý předseda Senátu, nyní náměstek hejtmana Libereckého kraje pro oblast zdravotnictví, sedící mezi diváky, nadhodil téma zdravotnictví. „Zdravotnictví musí dělat i v rámci politiky lidé, kteří tomu rozumí a mají nějakou zkušenost. Co teď vidíme na ministerstvu zdravotnictví, případ ministra, který to absolutně nezvládá. Nemá pro to předpoklady ani odborné, ani osobnostní. Nemá žádné životní zkušenosti, nic neřídil. Zdravotnictví je resort velice složitý a takovýto člověk ho zvládnout nemůže,“ domníval se Petr Fiala. Podle něj ODS ví, co má dělat se zdravotnickou politikou. „Je třeba vyřešit každoroční handrkování o úhradové vyhlášce a nespravedlnosti, které tam jsou,“ uvedl a dále mluvit o nedostatku lékařů v některých oblastech, s nerovnoměrností a nespravedlností zdravotní péče na území České republiky. „Mám na mysli, že někde máme státní fakultní nemocnice a někde je nemáme. Hendikep financování, jak stát pomáhá, je obrovský. V Brně máme dvě fakultní nemocnice. A jako politik nejsem spokojený s tím, že jedna z nich se každých pár let dostane do neuvěřitelných dluhů a zatímco jiné nemocnici se nepomůže, tak tady se to oddlužuje v pravidelných cyklech, aniž se to zlepší. To není cesta, kterou můžeme jít, že státním se to oddluží, krajským se už nepomůže a soukromým zdravotnickým zařízením se spíše hází klacky pod nohy,“ vysvětlil svůj pohled předseda ODS.

Poté se mluvilo o nedostatku roušek po vyhlášení nouzového stavu. „Čekal jsem, že se otevřou zásoby hmotných rezerv státu, a že se začne okamžitě distribuovat. Nestalo se vůbec nic. Pracuji jako starosta města Frýdlant, který je obcí s rozšířenou působností tři. Takže v době krizového stavu jsem odpovědný za osmnáct měst a obcí. Začala fungovat stálá pracovní skupina, která také zjistila, že nemá nic. Naštěstí na Frýdlantsku fungují dvě firmy, které nám roušky našily, další jsme dostali darem, takže šly 16. března okamžitě do středisek sociální péče, supermarketů, na poštu, k lékařům, nemocnici, záchrance, policii. Distribuovali jsme takto 1500 roušek. Zorganizovali jsme pak dobrovolné šití roušek. První respirátory od státu jsem dostal 18 dní od vyhlášení nouzového stavu. Na celé Frýdlantsko, kde žije 25 tisíc obyvatel, jsem získal 80 kusů,“ zavzpomínal Dan Ramzer.

„Pomoc, která skutečně funguje a byla účinná, tak to všechno jsme vymysleli my. Vláda to nakonec s nějakými problémy převzala. Ale s čím přišla vláda, třeba úvěrové programy, s tím byly obrovské problémy. Lidé je dostali pozdě, vlastně to podnikatelům ani nepomohlo, protože to bylo byrokraticky příliš náročně. To, co funguje, je příspěvek na pomoc osobám samostatně výdělečně činným, takzvaná pětadvacítka. Museli jsme ji dělat na několikrát, nejdříve přesvědčit vládu, že má smysl, pak, že lhůta do konce dubna je nesmyslná, že částka není dostatečná. Největší úspěch byl, když jsme dokázali vládu přesvědčit, že podnikatel by to mohl podávat i prostřednictvím e-mailu. Což nakonec většina využila a díky tomu ta věc šla rychle a části živnostníků a podnikatelů pomohla,“ uvedl Fiala. „Jinak ale byl stát v těch věcech dost bezradný, nevěděl si rady. Osmdesát procent nápadů přišlo od nás. Co je důležité, všechnu pomoc jsme koncipovali tak, aby šla lidem, kteří jsou opravdu postiženi koronavirovou krizí. Kde je to doložitelné. Nebyli jsme pro plně plošnou pomoc. Jenom to všechny zatíží a nakonec to způsobí nespravedlnost,“ uvedl.

Fiala pak zkritizoval půlmilionový deficit rozpočtu. „Kromě nás nikdo nebije na poplach. A vzpomeňte, co bylo za opravdový cirkus a hysterie, když v době světové ekonomické krize byl deficit českého rozpočtu 196 miliard. To úplně padala republika. Teď máme 500 miliard, a nic. Je to dluh, který budeme splácet, každý z nás. Znamená, že každý člověk, i ten, který se v těchto dnech narodil, je zatížen, padesáti tisíci korunami dluhu. To budeme muset splatit i s úroky. To je výsledek činnosti této vlády,“ řekl. „Chápal bych, kdyby deficit šel na investice, rozvoj a kdyby skutečně pomohl k oživení ekonomiky. Nic z toho nevidíme. Peníze se rozmrhají. To jsou důsledky rozhodnutí vlády, se kterými se budeme potýkat řadu dalších let a budeme s nimi mít obrovské problémy,“ sdělil a pak vyřčené shrnul: „Vláda – chaos, zmatek, neodpovědnost, zadlužení a jediné, co funguje, jsou náměty, se kterými jsme přišli my z opozice a které nakonec vláda přijala.“

Pavel Novotný není můj šálek kávy, způsob jeho vystupování mi nevyhovuje

Diskuze probíhala formou dotazů přítomných diváků. Jeden z nich, vnitrostranický rebel Jiří Minčič, se předsedy ODS zeptal na řeporyjského starostu Pavla Novotného, který byl byl pravomocně odsouzen a dle stanov ODS by takovýto člověk neměl být členem ODS. „Je pan Pavel Novotný členem ODS? A pokud ano, proč? Uvažuje se o jeho vyloučení?“ otázal se.

„Navštívil jsem jednou pana starostu Řeporyjí tak, jako navštěvuji spoustu dalších našich starostů. Ano, Pavel Novotný, který vyhrál volby v Řeporyjích, je opravdu velmi neortodoxní politik. Vždy jsem říkal, že je to výjimka, kterou nelze opakovat. Pokud jde o jeho pozici v ODS, na to nám jasně odpověděl kongres ODS. Pavel Novotný kandidoval na několik funkcí do vedení ODS, do žádné nebyl zvolen. Je řadovým členem Občanské demokratické strany, je starostou Řeporyjí, kam ho zvolili občané. To je všechno,“ odvětil Fiala. „Jako starosta Řeporyjí vystupuje v médiích a do toho nemá nikdo z nás jakoukoliv možnost zasáhnout. Pokud jde o vyloučení – ano, pravomocné odsouzení může být podle našich stanov důvodem pro vyloučení. Takové vyloučení by měla provést místní organizace. Na výkonné radě by takový návrh mohl zaznít, ale nezazněl. Nevidím ani žádný zvláštní důvod, proč by v této chvíli zaznít měl,“ konstatoval předseda ODS.

„Berte Pavla Novotného takového, jaký je. Starosta Řeporyjí je bulvární novinář. Nechápu, proč by bulvární novinář neměl na sebe strhnout pozornost médií, ale nemluví za ODS. Myslím, že čím dál více lidí to rozlišuje,“ vysvětlil. „Pokud se ptáte na můj názor – můj šálek kávy to není. Způsob, jakým Pavel Novotný vystupuje, mi nevyhovuje. Mnohokrát jsem se od toho distancoval, ale opakuji. Je to starosta Řeporyjí, a tak vystupuje v médiích. Není to reprezentant Občanské demokratické strany, ve které nemá žádnou funkci,“ doplnil.

Po tomto vzrušenějším extempore se debata stočila ke spolupráci opozičních stran. „Tato spolupráce existuje. I díky tomu dokážeme v poslanecké sněmovně leccos dosáhnout. Spolupráce probíhá i v tom, že v senátních volbách si zbytečně nekonkurujeme. Můžu uvést řadu příkladů, třeba z Prahy, kde jsme dokázali postavit společné velmi silné kandidáty, kteří mají šanci dosáhnout úspěchu, a takto je to po celé republice. Pokud jde o krajské volby – a to je pro ODS opravdu novinka – máme v devíti ze třinácti regionů nějakou koalici či jdeme s podporu nějaké další strany. Někde jsme vytvořili koalice, které nám umožní vyhrát,“ konstatoval a uvedl i příklady. „V Plzeňském kraji máme koalici s topkou a nezávislými starosty, vede ji paní docentka Ilona Mauritzová. Tato koalice má na Plzeňsku opravdu reálnou šanci porazit hnutí ANO. Kdybychom tuto koalici neudělali, tak bychom tuto ambici – vzhledem k síle, které hnutí ANO na Plzeňsku dlouhodobě má – mít nemohli,“ objasnil Fiala. Jako druhý příklad uvedl Královéhradecký kraj, kde koalice v čele s lídrem Martinem Červíčkem také míří k vítězství. ODS tu má koalici se STAN a hnutím Východočeši.

Není jiná cesta jak porazit Babiše než spolupracovat

„Co se týče parlamentních voleb, za sebe říkám skoro není jiná cesta jak porazit Andreje Babiše než spolupracovat. Není jiná cesta než spolupracovat v předvolební koalici, protože volební systém je takový, že preferuje vítěze. Mluvíme o tom, pracujeme na tom, ale nebudu dělat chybu, kterou udělali někteří političtí lídři v minulosti, že velkohubě vyhlásí nějaký projekt a pak se stane to, že tento projekt padne. To si nemůžeme dovolit. Vzpomeňte na čtyřkoalice, koalici STAN s lidovci a jaké to pak bylo zklamání. Pokud do něčeho půjdeme, tak až to budeme mít připraveno, až si budeme jisti, že to všichni chceme, že z toho neustoupíme,“ vysvětlil Fiala. „Moje přesvědčení ale je, že něco takového musíme udělat. Nejsme v rovné politické soutěži, v normální politické situaci. Musíme udělat vše proto, aby tady ten populismus nepokračoval po dalších volbách a toto je jedna z důležitých cest, jak toho dosáhnout,“ doplnil.

V závěru debaty se mladá žena předsedy ODS zeptala, zda bude strana pokračovat v programu Antibabiš. „Pro mě jako mladého voliče ODS to nemá úplně pozitivní ohlasy, když házíme na pana Babiše špínu stejně, jako oni hází na jiné lidi. Jestli by nebylo lepší ukazovat, co by ODS mohlo udělat pozitivní. A kdybych nevěděla koho volit, proč bych měla volit zrovna ODS, co může nabídnout, a hlavně co může dokázat, protože strany slibují, ale málo z toho udělají,“ uvedla.

„Hodnocení míry kritiky Andreje Babiše závisí na osobním vkusu. Jezdím po České republice a někde mi říkají – pane předsedo, musíte jít víc po tom Babišovi, kritizujte ho ještě více, ukazujte, jaký je to zločinec. Pak přijedu zase jinam a tam si myslí jako vy, že už je toho Antibabiše moc,“ vypozoroval Petr Fiala. „Já jsem politik, který preferuje takový mírnější věcnější přístup, nemám rád osobní urážky. Někteří mi vyčítají, že jsem příliš slušný, což mi přijde komické, politik má být slušný. Určitě bych přirozeně neinklinoval k tomu oslovovat voliče negativními věcmi. My tady ale čelíme člověku, který shromáždil největší moc, jakou shromáždil individuální politik v Evropě. Andrej Babiš vlastní část mediálního trhu, bohužel tu důležitou. Je to druhý nejbohatší člověk, splňuje charakteristiku oligarchy. Andrej Babiš tady vládne způsobem, který je pro mě nepřijatelný a který je ještě navíc podporován všelijakými politickými extrémy od komunistů, nevím po koho, a je kryt prezidentem. Tohle není normální politická situace,“ domníval se.

„Podle mě je naší povinností ho kritizovat, ukazovat to, že lže, jakým způsobem lže, ukazovat lidem kde se obohacuje, kde zneužívá jejich důvěry. Tohle všechno musíme dělat. Vím, že se říká, že Antibabiš nefunguje. Ale kdo vám to říká? To nám namlouvá Babišova propaganda. Nemyslím si ale, že to tak je. Dneska je společnost rozdělená. Na ty, kteří chtějí normální demokratickou politiku, a na ty, kteří podporují populismus. Musíme znovu a znovu a víc a víc lidem otevřít oči a ukázat jim, že Babiš a lidé kolem něj dokážou dobře dělat propagandu, má na ni finanční prostředky. Zahlcuje nás neustále novými lžemi a informacemi. Ale tohle není politika, která lidem něco přináší. Je to prostě marketing, který slouží k jeho osobnímu obohacení, k posílení osobní moci. Musím říci, že se pozice Antibabiše nebojím,“ konstatoval.

„Myslím si, že naopak budeme muset ještě přitvrdit. Nebát se toho každý den jít do konfliktu, protože teď jde skoro o všechno. Jde o to, kam se bude rozvíjet Česká republika, jestli tu budeme mít demokracii a svobodu. Nebo budeme mít jakousi polonormalizaci, která slouží jednomu oligarchovi a těm, kteří jsou na něj napojeni,“ zdůraznil předseda ODS. „Každá naše kritika však obsahuje samozřejmě i jiné řešení. Vždy říkáme, jak bychom to udělali my, co bychom my lidem nabídli. A ta řešení nejsou jen, že to řekneme, ale připravujeme i konkrétní podklady pro legislativní změny, které ta naše řešení mohou přinést,“ upřesnil.

Krátce na to více než hodinová debata skončila.

