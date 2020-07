Petr Kolář: Nepodvolíme se Rusku. Já ani můj syn-starosta. Babiše chválím

Bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, který v současnosti radí premiérovi v zahraniční politice, prozradil, jaká je spolupráce s Andrejem Babišem (ANO) a co si o něm myslí. „Babiš není dokonalý, ale není na odvrácené straně, netahá zemi na Východ,“ uvedl v pořadu Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Kromě jiného se zde věnoval i generálovi Petru Pavlovi, který je podle něj ideálním kandidátem na prezidenta, nebo Rusku a jeho šancím stát se v budoucnu spojencem západního světa. Svěřil se také s tím, že už se nikdy nepřestane bát o svého syna, starostu Prahy 9 Ondřeje Koláře, protože se společně nehodlají nikomu podvolovat.

To, že Kolář dnes radí Babišovi v zahraniční politice, prý nepovažuje za poradenství. „Jsou to občasné konzultace. V případě premiéra jsem pochopil, že není úplně na té odvrácené straně, co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky,“ uvedl Kolář, který nemohl dál přihlížet tomu, jak má naše země tendenci být vychylována některými lidmi směrem na východ. „Připadalo mi, že se zhroutí všechno, co jsem doposud dělal,“ doplnil.

Na postu premiéra by si dokázal představit zcela někoho jiného, pořád podle něj není ale Babiš naštěstí horší než prezident Miloš Zeman: „Babiš je premiérem, který zatím, když to srovnám s tím, jak funguje prezident republiky, nedělá to, co by byl pro mě zásadní důvod k tomu, abych byl jednoznačně jen negativním,“ řekl na premiérovu adresu.

„Vidím jeho docela pragmatický přístup a vyhodnocení situace, že dodržuje závazky s našimi západními spojenci,“ doplnil, co na Babišovi oceňuje.

Neznamená to však, že by premiér nedělal podle Koláře chyby: „Netvrdím, že je esence dokonalosti, mám řadu důvodů být vůči němu kritický. A z toho důvodu s ním nejsem v žádném formálním vztahu. Mohu si tak dovolit říct premiérovi, co si myslím. Protože od něj chci jediné. Třeba aby se ve vztahu k USA a našim západním spojencům choval odpovědně,“ vysvětlil Kolář.

Bezesporu velký problém představuje střet zájmů premiéra: „Je pro mne důležité, aby naše země zůstala pevně ukotvená v aliančních a unijních strukturách. To, jak se premiér staví ke svým majetkovým kauzám, jak řeší svůj vztah s Evropskou komisí, nedokážu vzít jako zásadní argument, který by mně řekl: stop,“ uvedl někdejší diplomat.

Pozornost přesunul na generála a bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla, jehož expertního týmu je Kolář členem. Objevují se názory, že Pavel svou současnou aktivitou začíná svou prezidentskou kampaň, k nim se Kolář osobně také přiklání: „Jeho současnou aktivitu nemohu brát jako něco, co by nesouviselo s jeho případnou kandidaturou. A při komunikaci s veřejností a při tom, jak na něj veřejnost reaguje, se mi Petr Pavel jeví jako ideální kandidát na prezidenta,“ vyjádřil svůj názor.

V kontextu s tím padla otázka, jak vnímá členství generála Pavla v předlistopadové KSČ: „Mám pochopení pro lidi, kteří se mohli splést a kteří to připouštějí. On to připouští. Nechlubí se tím. Mám rád napravené hříšníky, kteří zpytují svědomí a kteří se umějí ze svých chyb poučit. On není pyšný na to období, ale zároveň musím říct, že to nikdy nedělal z kariérních důvodů a nikomu neublížil. Kromě toho, že byl v té době prostě trumbera,“ míní Kolář.

Navíc Pavel podle jeho slov svým dosavadním životem prokázal, že této zemi a západnímu způsobu života i demokracii jako takové přispívá velkou měrou.

Následně byl dotazován, zda se už nebojí tolik o svého syna, starostu Prahy 9 Ondřeje Koláře, v souvislosti s kauzou sochy Koněva: „Znám Rusko a jeho chování, ke klidu mě to nevedlo a řekl bych, že to nepřestane nikdy. Ani já, ani můj syn nejsme ti, kteří by se podvolovali. Tím pádem neustále tu druhou stranu provokujete. Dokud se nepodvolíte, pořád to budou nějakým způsobem zkoušet...,“ je přesvědčen Kolář.

Ruský vyšetřovací úřad sdělil, že bude Ondřeje Koláře trestně stíhat, současné Rusko tím navazuje podle bývalého diplomata na své nejhorší tradice. „Neberu to ale tak, že by můj syn byl v situaci například Litviněnka, nebo Skripala. Neznamená to ale, že by nám nechtěli nahánět hrůzu,“ uvedl s tím, že jde o způsob ruské politiky známé i na mezinárodním poli – když vás vyděsím, budete si mě vážit. „Oni vůbec nechápou, že to tak ale není,“ podotýká Kolář.

Věří, že pomůže nově vytvořená pozice zmocněnce pro konzultace s Ruskem v česko-ruských vztazích? „Vlastně to úplně nechápu... jestli to má být nějaká úlitba, gesto, nebo nějaká demonstrace našeho zájmu o komunikaci?“ přemítal Kolář, podle kterého to nepřinese žádný zásadní výsledky.

„Rudolfa Jindráka znám dlouho a respektuji ho jako profesionála, nemám k tomu žádné výhrady. Jen doufám, že se nedostane pod takový tlak prezidenta, že by z jeho pozice vzniklo něco naprosto nepřijatelného a nedůstojného, jako je vtírání se do přízně a omlouvání se,“ doplnil Kolář k Jindrákově nové pozici zmocněnce pro konzultace s ruskou stranou.

Co se týká Vladimira Putina, jeho pozice je prý jiná, než byla před dvěmi lety, ale zatím ne tak fatálně, aby to definitivně znamenalo jeho konec. „Díky podivnému referendu si vytvořil příležitost pokračovat dál. Obávám se, že stále má k dispozici řadu prostředků na to, aby to utáhl v případě, že by něco ohrožovalo jeho pozici,“ je přesvědčen bývalý velvyslanec v Rusku.

„Myslím si, že hodně to vystihl Václav Havel při svém projevu v Kongresu ve Spojených státech v roce 1990, když řekl: Chcete-li nám pomoct, pomožte Rusku, ať je normální zemí. To se bohužel nepovedlo. Rusko není normální zemí, je to revanšistická mocnost,“ konstatoval Kolář.

Existuje podle něj šance, že Rusko bude v budoucnu spojencem západního světa? „Myslím, že bychom měli teď dát Rusku šanci, aby se samo vzpamatovalo. Není to úplně evropská civilizace, sami o sobě mluví jako eurasijské civilizaci. Soustřeďme se na sebe a na svou schopnost být dostatečně silní,“ uzavřel Petr Kolář.

